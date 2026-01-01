Estas fueron las noticias que impactaron en el mes de julio del 2025, en el Perú

En julio de este año, las protestas y las reformas políticas marcaron la agenda .Foto: Andina / Andina / Viento Sur

El mes de julio de 2025 no fue solo el periodo de conmemoración de las Fiestas Patrias. También fue el momento del año en el que se empezaron a definir las reglas de juego para las próximas Elecciones Generales de 2026. Entre un Congreso que reacomodó sus fuerzas, una presidenta que intentó proyectar optimismo frente a la crisis de seguridad y una ciudadanía que salió a las calles, Perú cerró un mes crítico para su estabilidad democrática.

El nuevo rostro del Legislativo

El 26 de julio, el Parlamento definió su rumbo para el periodo anual de sesiones 2025-2026. Con 80 votos a favor, José Jerí Oré (Somos Perú) fue elegido presidente del Congreso, encabezando una lista multipartidaria que incluyó a Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Waldemar Cerrón (Perú Libre). Esta coalición, apodada por la crítica como el “Bloque de la Estabilidad”, aseguró el control de la Mesa Directiva en un año decisivo donde se terminará de implementar la reforma de la bicameralidad. La elección no estuvo exenta de polémica, pues sectores de oposición denunciaron una “repartija” de comisiones clave como Constitución y Presupuesto.

El mensaje presidencial: entre cifras y realidad

El 28 de julio, desde el Palacio Legislativo, la presidenta Dina Boluarte ofreció un Mensaje a la Nación que superó las tres horas de duración. Boluarte centró su discurso en la recuperación del PBI y la inversión en infraestructura minera, asegurando que su gobierno “restableció la confianza de los mercados”. Sin embargo, el anuncio de mayores operativos policiales fue recibido con escepticismo. La jefa de Estado evitó profundizar en las investigaciones judiciales en su contra, enfocándose en la “unión nacional” de cara al bicentenario de la consolidación de la independencia en Ayacucho.

El pitazo inicial del JNE

En el plano electoral, julio fue el “mes del filtro”. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que el 12 de julio venció el plazo para que los ciudadanos se afiliaran a un partido político si deseaban participar en las elecciones primarias de 2026. Este hito generó una frenética actividad en las sedes partidarias, donde figuras mediáticas de la farándula, redes sociales, ex futbolistas y exministros oficializaron sus inscripciones, configurando lo que será una oferta electoral fragmentada con más de 30 organizaciones políticas en carrera.

Vista general del pleno del Congreso peruano. Foto de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

Reformas y Bicameralidad

Finalmente, julio marcó el cierre de la última legislatura bajo el modelo unicameral. Durante el mes, la Comisión de Constitución aceleró la aprobación de los reglamentos para la elección de senadores y diputados. Este cambio estructural, que entrará en vigor en 2026, representa la transformación política más profunda del país en las últimas tres décadas. El reto, según analistas, será asegurar que el nuevo Senado no repita los vicios de representación que han desgastado la imagen del actual Congreso.

Machu Picchu en emergencia

A inicios de julio, diversos gremios turísticos y sociales de Cusco solicitaron que se declare en emergencia a Machu Picchu, bajo el argumento de que la gestión del sitio era obsoleta y presentaba graves deficiencias. Entre las denuncias se encontraba la existencia de posibles mafias en la venta de entradas, un sistema que, según los gremios, carece de transparencia y facilita la reventa ilegal. Meses después, se acatarían paros que afectaría a turistas extranjeros y nacionales.

Tren Lima–Chosica: pruebas iniciales, fases del proyecto y debate por el precio del pasaje

Tren Lima Chosica no avanza

En julio, la Municipalidad de Lima confirmó que el proyecto del tren Lima-Chosica no era viable que funcione en el corto plazo, por lo que decidieron retirarse de la mesa técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Si bien en diciembre, se daría la marcha blanca sin pasajeros de este sistema de transportes, aún no hay fecha para que funcione oficialmente.

Paros contra Dina Boluarte

Familiares de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte convocaron a un paro nacional entre el 26 y el 29 de julio de 2025 para exigir justicia y reparación. La movilización principal se realizará en Lima, donde los deudos y organizaciones civiles marcharán hacia el centro de la capital, demandando celeridad en las investigaciones y sanción para los responsables de las muertes ocurridas durante la represión de manifestaciones entre 2022 y 2023.

Tras la tregua de los mineros, se restablecieron las salidas de buses en Tacna y el paso de carga pesada en Arequipa. Foto: Composición Infobae Perú

Paro minero en Arequipa

El paro de mineros informales y artesanales cumplió 11 días en julio con bloqueos en las principales vías del sur del Perú, afectando el tránsito y la distribución de productos básicos en regiones como Arequipa, Puno y Cusco. Los manifestantes exigían la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y rechazan las medidas gubernamentales que limitan la actividad minera informal. Los bloqueos provocaron largas filas de vehículos detenidos y la suspensión de servicios de transporte interprovincial. El desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas se agudizó en varias ciudades, donde los precios han experimentado un alza considerable.

Dina anuncia dos megapenales

En esta parte del año, la presidenta Dina Boluarte anunció la construcción de dos megapenales y la próxima inauguración de cárceles entre 2027 y 2029, como parte de una política orientada a combatir el hacinamiento carcelario y mejorar la seguridad ciudadana. Durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la mandataria detalló que los nuevos establecimientos estarán ubicados en Lima y en una región del interior del país.

Alberto Carlos Mejía Hernández llegó al Perú proveniente de Chile luego de haber sido liberado por error.

El sicario más buscado en Chile entró al Perú

El sicario chileno conocido como ‘El Ruso’, uno de los más buscados en su país, logró ingresar al Perú tras una compleja ruta que incluyó el pago de taxis por más de S/ 9 mil y un desplazamiento de aproximadamente 20 horas desde Santiago hasta la frontera con Tacna. Según la investigación, el criminal utilizó vehículos particulares y evitó controles migratorios oficiales para cruzar hacia territorio peruano, lo que permitió burlar los mecanismos de seguridad implementados en ambos países.

Wanda del Valle negó crimen

Wanda del Valle, presunta integrante de una organización criminal, negó desde prisión haber ordenado el asesinato del coronel PNP Víctor Revoredo. En una carta difundida por sus abogados, aseguró que no tiene relación con el crimen y pidió a la opinión pública no dejarse influenciar por la cobertura mediática del caso. Sostuvo que su nombre ha sido vinculado injustamente y cuestionó la validez de las pruebas presentadas en su contra.