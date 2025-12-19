‘Yo Soy’ 2025 segunda temporada: ¿Cuándo es la gran final y cómo votar por tu imitador favorito?

Green Day y Alejandra Guzmán compiten en 'Yo Soy'. Video: Latina

La segunda temporada 2025 de ‘Yo soy’ se acerca a su desenlace con una semana final cargada de eliminaciones, votación digital y expectativa por la elección del campeón. El programa, transmitido por Latina, consolidó su regreso tras tres años fuera del aire y apostando por un formato donde el público tiene mayor presencia.

La competencia avanzó con eliminaciones hasta que solo ocho imitadores aseguraron su permanencia para la semana final: Billie Eilish, Michael Jackson, Alejandra Guzmán, Pelo Madueño, Dyango, Josimar, Green Day y Jorge González. “¡SEMANA FINAL! ESTE LUNES (15 de diciembre), a las 21:00, comienzan los conciertos en vivo. Ahora el público decide quién sigue en competencia votando a través de la app de Latina”, anunció el programa en sus redes sociales.

Durante esta semana final, el sistema de votación digital y gratuito permitió que cada usuario emitiera su preferencia en tiempo real. El proceso de votación es completamente digital y gratuito. Los seguidores del programa pueden apoyar a su imitador favorito a través de la app oficial de Latina, disponible para dispositivos móviles. Durante la transmisión en vivo, se habilita la opción de votar y cada usuario puede emitir su preferencia en tiempo real.

Las eliminaciones se sucedieron noche tras noche:

8vo. lugar: ‘Pelo’ Madueño (eliminado el lunes 15 de diciembre)

7mo. lugar: Jorge González (eliminado el martes 16 de diciembre)

6to. lugar: Billie Eilish (eliminado el miércoles 17 de diciembre)

5to lugar: Josimar (eliminado el jueves 18 de diciembre)

4to lugar: Dyango (eliminado el viernes 19 de diciembre)

Es así como se conoció a los tres finalistas que disputarían la gala final este sábado 20: Michael Jackson, Alejandra Guzmán y Green Day.

Dyango ocupó el cuarto lugar y Michael Jackson siguen en carrera rumbo a la final de 'Yo Soy'. Video: Latina

¿Cuándo será la gran final de la segunda temporada de ‘Yo Soy’ 2025′?

La gran final de la segunda temporada será este sábado 20 de diciembre, en una transmisión especial en vivo desde las 9 p.m. En esta gala no solo se conocerá al campeón de esta temporada, quien se llevará un trofeo y 20 mil soles, sino que también se despedirá el año que estuvo marcado con el regreso del programa de canto e imitación. Para la gran final estarán los conductores Franco Cabrera y Diana Sánchez, así como los tres jurados: Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos ‘Cachín’ Alcántara. Sin embargo, el ganador será elegido por la elección y los votos del público.

¿Cómo puedes votar por tu imitador favorito de ‘Yo Soy’ 2025?

El mecanismo de votación para la final es totalmente digital y se activa durante la transmisión en vivo. Sigue estos pasos:

Descarga la app oficial de Latina desde tu celular (Google Play o App Store). Registra tus datos o inicia sesión. Haz clic en ‘PARTICIPA’. Elige a tu imitador favorito y confirma tu voto.

Cómo votar por tu imitador favorito de Yo Soy 2025.

En la primera temporada del año, el ganador fue Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante. Con la inminente coronación del nuevo campeón, el formato de imitación musical reafirma el éxito que ha tenido este año, dentro de la televisión peruana.

Recordemos que el proceso de selección arrancó con miles de postulantes y una fase de casting en vivo. Hace casi un mes, el jurado eligió a 55 semifinalistas, quienes dispusieron de 30 segundos para demostrar su capacidad de imitación vocal y escénica. “En cada grupo, el jurado podía elegir a varios, a uno solo o incluso a ninguno, lo que generó momentos de incertidumbre y competencia intensa”.

De ese grupo, solo 24 avanzaron a la Noche de Conciertos, entre ellos imitadores de artistas internacionales y nacionales como Karol G, Gianmarco, Diego Bertie, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, Pedro Fernández, Oscar D’ León, Nelson Pinedo, Sam Smith, Whitney Houston, Los Auténticos Decadentes, entre otros que se fueron quedando en el camino.

Sin embargo, el programa implementó una dinámica inédita al permitir que el público votara por un concursante adicional entre los 31 eliminados. “Los ocho más votados tendrán la posibilidad de presentarse nuevamente en concierto, y de ese grupo, el jurado seleccionará a un participante adicional que se sumará a la competencia”, explicó Franco Cabrera, conductor del programa.

La votación se realizó a través de la app oficial de Latina y finalmente, la imitadora de Billie Eilish fue la elegida por el público para regresar a la competencia y ser parte de la Noche de Conciertos, logrando al final consolidarse con un sexto lugar.