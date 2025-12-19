Extirpan tumor gigante a menor de edad en el Hospital Virgen de la Puerta en La Libertad

El caso refleja el progreso de EsSalud y del Hospital Virgen de la Puerta, que con atención especializada y recursos de alta complejidad, logran salvar vidas y devolver la esperanza a familias como la de E.D.T. - Créditos: Andina.

El temor y la incertidumbre se apoderaron de una familia en La Libertad cuando su hija de cinco años, E.D.T., comenzó a experimentar un dolor abdominal intenso y un crecimiento extraño en el vientre.

Cada jornada, el malestar de la niña se hacía más visible, mientras sus padres trataban de encontrar una explicación. Sin demorarse más, decidieron acudir al Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, parte de la red de Essalud, decisión que resultaría crucial.

El panorama que encontraron los médicos fue alarmante. Una revisión exhaustiva reveló que la menor sufría un sangrado interno severo, señal de una afección grave. La causa no tardó en salir a la luz: un tumor renal desmesurado ocupaba casi todo el abdomen, desplazando órganos vitales y causando un riesgo inmediato de colapso.

Para enfrentar la emergencia, el equipo especializado estabilizó a la paciente y realizó una intervención exploratoria poco invasiva. Durante el procedimiento, detectaron una masa tumoral de cerca de 20 centímetros y más de un kilo de peso, comprimía estómago, intestinos y otros órganos sensibles en una cavidad de tamaño diminuto.

El dolor abdominal y el crecimiento del vientre de la niña generaron una angustia profunda en la familia, impulsándolos a buscar ayuda urgente - Créditos: Essalud.

Fue entonces cuando terminaron de comprender el desafío: se trataba de un tumor de Wilms, un cáncer que ataca principalmente los riñones de los niños y puede crecer de manera acelerada. El peligro se agravaba por la presencia de hemoperitoneo —sangre libre en el abdomen—, lo que elevaba la urgencia quirúrgica.

Frente a esa situación, los especialistas en cirugía pediátrica y oncología tomaron la decisión de intervenir de inmediato. Optaron por una laparotomía exploratoria, procedimiento que permite abrir el abdomen por completo y actuar con la mayor precisión posible.

El tumor, adherido a estructuras cruciales como el riñón y la vena cava —responsable principal del flujo sanguíneo al corazón—, suponía un riesgo altísimo para la vida de E.D.T. Sin embargo, tras largas horas de trabajo conjunto, los cirujanos consiguieron retirar el tumor completo y extirpar ganglios linfáticos cercanos, etapa fundamental para el posterior manejo oncológico.

Luego de la operación, E.D.T. fue transferida a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde un equipo multidisciplinario la monitorizó constantemente. Poco a poco, la niña recuperó el ánimo y la estabilidad, dejando atrás los días de angustia. “Le devolvieron la vida a mi hija. Hoy vuelve a sonreír, y nosotros volvemos a respirar”, fueron las palabras de su padre, aún conmovido por la dedicación médica.

La reacción inmediata de los padres al llevar a su hija al Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta fue determinante para salvarle la vida - Créditos: Essalud.

Las cirujanas a cargo del caso insistieron en que síntomas como abdomen hinchado, dolor sin causa aparente o cualquier cambio físico inusual en los niños deben ser motivo inmediato de consulta. La atención precoz es clave para evitar tragedias o intervenciones de urgencia como la vivida por E.D.T., subrayaron.

El éxito de esta cirugía representa un nuevo avance para el Hospital Virgen de la Puerta y da cuenta del progreso de los servicios de alta complejidad que promueve EsSalud bajo la gestión del doctor Segundo Acho, donde el acceso a atención rápida y de calidad ya muestra impactos concretos en pacientes de todas las edades.

Actualmente, E.D.T. continúa su recuperación acompañada de sus seres queridos, con la esperanza renovada y la ilusión de volver a compartir juegos y momentos felices mientras mira el futuro con otra perspectiva.