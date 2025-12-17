Gripe H3N2: cuál es la población más vulnerable a esta enfermedad y por qué se debe extremar el cuidado

El Ministerio de Salud confirmó dos casos de gripe H3N2 en niños peruanos, alertando sobre el riesgo para grupos vulnerables.

La reciente confirmación de dos casos de gripe H3N2 en niños peruanos encendió la alarma de las autoridades sanitarias del país e instaló la pregunta sobre a quiénes afecta más este virus.

Según advirtió el Ministerio de Salud (Minsa), la influenza A H3N2 presenta un especial riesgo para niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que el cuidado debe extremarse en estos segmentos.

El organismo ya anunció la detección de dos contagios de influenza A (H3N2) subclado K en menores de edad, ambos de nacionalidad peruana y bajo atención médica.

Según detalló César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, uno de los pacientes, un niño de un año, fue internado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. El otro, de ocho años, recibió atención en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, confirmó que ambos ya recibieron el alta médica y permanecen en sus domicilios, estables y fuera de peligro. “Están en sus casas y no han pasado mayor riesgo”, destacó.

Los grupos más vulnerables

De acuerdo con el exministro de Salud, Abel Salinas, la prioridad debe ser la protección de los niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base, como diabetes, hipertensión o afecciones cardíacas.

El exministro de Salud de Perú, Abel Salinas.

“No solamente van a ser los niños, también va a ser algún tipo de población vulnerable, los adultos mayores, los que tengan alguna enfermedad de fondo de que signifique problemas de diabetes, problemas de colesterol, hipertensos, problemas cardíacos”, señaló Salinas a Canal N.

El subclado K de la variante H3N2 comenzó a circular internacionalmente desde agosto. Su propagación está vinculada al movimiento internacional de personas y la cepa, originada entre Estados Unidos y Australia, se detectó ya en más de 32 países. En Latinoamérica, Perú y Costa Rica reportaron los primeros casos.

Alerta epidemiológica

La emisión de una alerta epidemiológica a nivel nacional se explica, según el centro nacional, por el aumento del riesgo de introducción y propagación de infecciones, como la gripe H3N2 y el sarampión, relacionadas con el intenso movimiento poblacional durante las fiestas de fin de año.

Las autoridades sanitarias emitieron una alerta epidemiológica nacional ante el aumento de contagios de gripe H3N2 y el movimiento poblacional por fiestas.

“Se estima que 1,3 millones de personas se movilizarán durante las fiestas, lo que exige reforzar las medidas preventivas”, advirtió Munayco

El Minsa, en su recomendación formal, subrayó la importancia de completar el esquema de vacunación. Este año, más de 6,5 millones de personas vulnerables recibieron la vacuna estacional en Perú.

“La vacunación es anual, no corresponde recibir más de una dosis en el mismo año. El próximo año habrá una nueva vacuna disponible para los grupos de mayor riesgo antes de la temporada invernal”, precisó el Minsa.

Síntomas y protocolo

Los síntomas de la gripe H3N2 incluyen fiebre alta por encima de 38°C , escalofríos, dolor muscular, debilidad intensa, malestar general, congestión y tos seca. Los niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y quienes presentan comorbilidades pueden desarrollar complicaciones graves como neumonía o infecciones secundarias. De manera menos frecuente, pueden ocurrir síntomas gastrointestinales.

El doctor Juan Villena advierte que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2. Foto: Composición Infobae Perú

El protocolo sanitario difundido por el Ministerio de Salud recomienda reforzar acciones como el lavado frecuente de manos, uso de mascarilla ante síntomas respiratorios, ventilación de ambientes cerrados y limitar el contacto con personas vulnerables en caso de manifestar signos de infección. Ante fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, la recomendación es acudir lo antes posible a un centro de salud.

La identificación precoz de los dos primeros casos de H3N2 en Perú fue posible por los sistemas de vigilancia epidemiológica que, de acuerdo con el CDC Perú, “funcionan activamente y permiten detectar oportunamente nuevas variantes”.

El CDC Perú reconoció que la circulación de la influenza es limitada y su comportamiento se ajusta a lo esperado para la época del año en la región. Aún no se registra una epidemia, por fuera de los reportes aislados en Perú y Costa Rica, pero las autoridades insisten en que la vigilancia debe mantenerse especialmente sobre los grupos vulnerables.