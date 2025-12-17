Perú

Gripe H3N2: cuál es la población más vulnerable a esta enfermedad y por qué se debe extremar el cuidado

La presencia de la variante en el país ha impulsado a las autoridades a insistir en la prevención, el cumplimiento del esquema de vacunación y la atención temprana de síntomas en personas con mayor riesgo

Guardar
El Ministerio de Salud confirmó
El Ministerio de Salud confirmó dos casos de gripe H3N2 en niños peruanos, alertando sobre el riesgo para grupos vulnerables.

La reciente confirmación de dos casos de gripe H3N2 en niños peruanos encendió la alarma de las autoridades sanitarias del país e instaló la pregunta sobre a quiénes afecta más este virus.

Según advirtió el Ministerio de Salud (Minsa), la influenza A H3N2 presenta un especial riesgo para niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que el cuidado debe extremarse en estos segmentos.

El organismo ya anunció la detección de dos contagios de influenza A (H3N2) subclado K en menores de edad, ambos de nacionalidad peruana y bajo atención médica.

La influenza A H3N2 representa
La influenza A H3N2 representa un peligro especial para niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas en Perú.

Según detalló César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, uno de los pacientes, un niño de un año, fue internado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. El otro, de ocho años, recibió atención en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, confirmó que ambos ya recibieron el alta médica y permanecen en sus domicilios, estables y fuera de peligro. “Están en sus casas y no han pasado mayor riesgo”, destacó.

Los grupos más vulnerables

De acuerdo con el exministro de Salud, Abel Salinas, la prioridad debe ser la protección de los niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base, como diabetes, hipertensión o afecciones cardíacas.

El exministro de Salud
El exministro de Salud de Perú, Abel Salinas.

“No solamente van a ser los niños, también va a ser algún tipo de población vulnerable, los adultos mayores, los que tengan alguna enfermedad de fondo de que signifique problemas de diabetes, problemas de colesterol, hipertensos, problemas cardíacos”, señaló Salinas a Canal N.

El subclado K de la variante H3N2 comenzó a circular internacionalmente desde agosto. Su propagación está vinculada al movimiento internacional de personas y la cepa, originada entre Estados Unidos y Australia, se detectó ya en más de 32 países. En Latinoamérica, Perú y Costa Rica reportaron los primeros casos.

Alerta epidemiológica

La emisión de una alerta epidemiológica a nivel nacional se explica, según el centro nacional, por el aumento del riesgo de introducción y propagación de infecciones, como la gripe H3N2 y el sarampión, relacionadas con el intenso movimiento poblacional durante las fiestas de fin de año.

Las autoridades sanitarias emitieron una
Las autoridades sanitarias emitieron una alerta epidemiológica nacional ante el aumento de contagios de gripe H3N2 y el movimiento poblacional por fiestas.

“Se estima que 1,3 millones de personas se movilizarán durante las fiestas, lo que exige reforzar las medidas preventivas”, advirtió Munayco

El Minsa, en su recomendación formal, subrayó la importancia de completar el esquema de vacunación. Este año, más de 6,5 millones de personas vulnerables recibieron la vacuna estacional en Perú.

“La vacunación es anual, no corresponde recibir más de una dosis en el mismo año. El próximo año habrá una nueva vacuna disponible para los grupos de mayor riesgo antes de la temporada invernal”, precisó el Minsa.

Síntomas y protocolo

Los síntomas de la gripe H3N2 incluyen fiebre alta por encima de 38°C , escalofríos, dolor muscular, debilidad intensa, malestar general, congestión y tos seca. Los niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y quienes presentan comorbilidades pueden desarrollar complicaciones graves como neumonía o infecciones secundarias. De manera menos frecuente, pueden ocurrir síntomas gastrointestinales.

El doctor Juan Villena advierte
El doctor Juan Villena advierte que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2. Foto: Composición Infobae Perú

El protocolo sanitario difundido por el Ministerio de Salud recomienda reforzar acciones como el lavado frecuente de manos, uso de mascarilla ante síntomas respiratorios, ventilación de ambientes cerrados y limitar el contacto con personas vulnerables en caso de manifestar signos de infección. Ante fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, la recomendación es acudir lo antes posible a un centro de salud.

La identificación precoz de los dos primeros casos de H3N2 en Perú fue posible por los sistemas de vigilancia epidemiológica que, de acuerdo con el CDC Perú, “funcionan activamente y permiten detectar oportunamente nuevas variantes”.

El CDC Perú reconoció que la circulación de la influenza es limitada y su comportamiento se ajusta a lo esperado para la época del año en la región. Aún no se registra una epidemia, por fuera de los reportes aislados en Perú y Costa Rica, pero las autoridades insisten en que la vigilancia debe mantenerse especialmente sobre los grupos vulnerables.

Temas Relacionados

Gripe H3N2Minsa Ministerio de Salud Influenzaperu-noticias

Más Noticias

Paco Bazán acusa a Erick Delgado de despedirlo sin aviso y sumarse a campaña que lo “afectó en su momento más crítico”

El conductor y exfutbolista compartió detalles de una etapa complicada, señalando a Delgado como responsable de su despido y de sumarse a una campaña que lo perjudicó

Paco Bazán acusa a Erick

Reimond Manco advierte que Pablo Guede expondrá a jugadores indisciplinados en Alianza Lima: “Ya manifestó su manera de trabajar”

El exfutbolista ‘blanquiazul’ señaló que el técnico argentino pondrá orden en la interna y lo comparó con Néstor Gorosito

Reimond Manco advierte que Pablo

Rodrigo González asegura que Ethel Pozo será la única que dejará América Hoy: “el público lo celebra”

El popular conductor soltó la bomba sobre la salida de Ethel Pozo del programa matutino, generando una ola de reacciones y memes entre los seguidores del espacio televisivo

Rodrigo González asegura que Ethel

Laura Spoya revela motivos del registro de “La Manada”: “No iba a dejar que el pelado siniestro se quede con el nombre”

La exreina de belleza compartió detalles inéditos sobre la protección legal de La Manada, dejando entrever que su decisión fue una respuesta directa a una situación que ya le había ocurrido en el pasado

Laura Spoya revela motivos del

¿Cómo celebrar una Navidad 2025 inclusiva y divertida para amigos y familia en el Perú?

La adaptación de las tradiciones navideñas a realidades plurales invita a reflexionar sobre la convivencia, el respeto y la redefinición de los lazos familiares y sociales en el país

¿Cómo celebrar una Navidad 2025
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión Permanente aprueba informe que

Comisión Permanente aprueba informe que impone una segunda inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años

Acción Popular en crisis: Edwin Martínez acusa a Víctor García Belaunde de “encubrir” a Julio Chávez

José Jerí es rechazado en Ayacucho: protestas exigen justicia por víctimas del 2022 y denuncian blindaje político

Piden al JNE anular internas de Renovación Popular y dejar a Rafael López Aliaga fuera de las Elecciones

Víctor Polay Campos seguirá procesado por el caso Las Gardenias: PJ inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad

ENTRETENIMIENTO

iOA aclara por qué se

iOA aclara por qué se negó a estar en El Gran Chef Famosos: “Necesitaba generar”

Jorge Luna y la vez que tuvo que ir al colegio de su hijo a tomarse fotos: “Jod*** a mi hijo porque querían un saludo”

La incómoda reacción de Ana Lucía Urbina sobre su relación con las chicas de Corazón Serrano: “Yo no opino de eso”

Ricardo Morán dedica programa de Yo Soy a Dominic Sánchez, imitador de Lennox, asesinado en Puente Piedra: “Era muy querido”

Julián Zucchi anuncia que la vida de Flor Pucarina llegará al cine y a más escenarios del Perú tras exitoso tributo con IA

DEPORTES

Franco Navarro admitió indisciplinas en

Franco Navarro admitió indisciplinas en Alianza Lima y anunció medidas drásticas para el 2026: “No habrá tolerancia, sin importar de dónde venga”

Reimond Manco advierte que Pablo Guede expondrá a jugadores indisciplinados en Alianza Lima: “Ya manifestó su manera de trabajar”

Pedro García marcó los desafíos que afrontará Pablo Guede en Alianza Lima: “Expulsiones, jugadores borrados, conflictos internos”

Jersson Vásquez anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años: “Hoy priorizo mi salud mental y física”

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV del clásico por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026