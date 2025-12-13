Perú

Producto del Perú marca ingreso a Ecuador: cebolla entra al mercado del país vecino y hay interés por arroz peruano

El anuncio se realizó durante el Gabinete Binacional Perú–Ecuador en Quito, donde también se abordaron requisitos sanitarios y se revisaron otros temas vinculados al comercio, la inversión y el turismo entre ambos países

El acceso de la cebolla
El acceso de la cebolla peruana al mercado ecuatoriano se restableció luego de que ese país difundiera los requisitos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad correspondientes. Foto: composición Infobae Perú

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, informó sobre la reapertura del acceso de la cebolla peruana al mercado ecuatoriano durante el Encuentro Presidencial y la XVI Reunión del Gabinete Binacional Perú–Ecuador, realizados en Quito. El anuncio se dio en el marco de una agenda orientada a temas de comercio, inversión y turismo.

La delegación peruana estuvo encabezada por el presidente de la República, José Jerí, quien sostuvo una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como parte de las actividades oficiales del encuentro binacional.

Acceso sanitario y comercio agrícola

Mera señaló que la reapertura del mercado ecuatoriano para la cebolla peruana fue posible tras la publicación de los requisitos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad exigidos por ese país. Este proceso permitió restablecer el ingreso del producto al mercado vecino.

Asimismo, indicó que el Perú mantiene su interés en lograr el acceso del arroz al mercado ecuatoriano. Este tema forma parte de las gestiones que se vienen abordando en el marco del diálogo bilateral entre ambos países.

El anuncio se realizó durante
El anuncio se realizó durante el Gabinete Binacional Perú–Ecuador en Quito. Foto: Andina

Intercambio comercial y turístico

Durante su intervención, la ministra destacó que el intercambio comercial y turístico entre Perú y Ecuador es uno de los mecanismos más integrados de la región. “Ecuador se ha consolidado como nuestro principal socio comercial en la Comunidad Andina y como uno de los actores más relevantes para nuestro comercio en América Latina. También es el tercer país que registra mayor ingreso de turistas internacionales al Perú”, informó.

Estas cifras fueron mencionadas en el contexto de la evaluación de los avances bilaterales en materia económica y de turismo, como parte de los temas abordados en el Gabinete Binacional.

Agenda binacional y reuniones de trabajo

Como parte del Gabinete Binacional, se desarrolló una agenda estructurada en cinco ejes: asuntos sociales y culturales; asuntos productivos, comerciales, de inversión y turismo; asuntos ambientales, energéticos y mineros; asuntos de infraestructura, conectividad y derechos de las personas; y seguridad integral y defensa.

En ese marco, la ministra Mera sostuvo una reunión con el viceministro de Producción e Industrias de Ecuador, Andrés Robalino, en la que revisaron temas vinculados a requisitos sanitarios y fitosanitarios, fortalecimiento de la relación comercial, articulación de cadenas de valor para exportación y facilitación logística. Robalino destacó el trabajo del Perú con el sector empresarial y expresó su voluntad de avanzar en acciones conjuntas que fortalezcan la institucionalidad comercial entre ambos países.

El Perú continúa gestionando el
El Perú continúa gestionando el ingreso del arroz al mercado ecuatoriano. Foto: Cooked

Las agroexportaciones cerrarían el año con envíos por USD 15 mil millones

Las exportaciones agrarias acumularon ingresos superiores a USD 11.569 millones entre enero y octubre de este año, lo que representó un crecimiento de 19,6% frente al mismo periodo del 2024, según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

De acuerdo con la entidad, los envíos tradicionales alcanzaron USD 1.412 millones, con un incremento de 40,9% interanual, impulsados principalmente por mayores despachos de café sin tostar ni descafeinar (USD 1.318 millones), azúcares refinados de caña o remolacha (USD 32 millones) y otros azúcares de caña (USD 23,1 millones).

En contraste, las exportaciones no tradicionales sumaron USD 10.157 millones, un avance de 17,2% respecto al año anterior. Entre los principales productos figuraron los arándanos frescos con USD 1.806 millones y una participación de 17,8%, seguidos por paltas (USD 1.353 millones, 13,3%), uvas frescas (USD 864 millones, 8,5%) y cacao en grano crudo (USD 844 millones, 8,3%), entre otros.

Ecuadorcebollaarrozperu-economia

