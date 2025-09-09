Perú

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional eliminó las restricciones al exesposo de Keiko Fujimori, luego de anularse el juicio relacionado con el caso ‘Cócteles’

Por Luis Paucar

FILE PHOTO: Keiko Fujimori, daughter
FILE PHOTO: Keiko Fujimori, daughter of former president Alberto Fujimori and leader of the opposition in Peru, accompanied by her husband Mark Vito arrives to court as part of an investigation into money laundering, in Lima, Peru October 24, 2018. REUTERS/Mariana Bazo/File Photo

El Poder Judicial anuló este martes la comparecencia con restricciones que enfrentaba Mark Vito Villanella, exesposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y le dictó comparecencia simple. De esta forma, solo deberá presentarse ante el Ministerio Público o el juzgado cuando sea requerido.

El juez Wilson Verástegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, eliminó todas las restricciones previas durante una audiencia realizada por la obligación legal de revisar estas medidas cada seis meses en procesos penales.

En enero pasado, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional anuló el juicio oral contra Fujimori y otros 32 acusados, incluido Vito Villanella, por organización criminal y lavado de activos. El proceso regresó a la etapa previa de acusación luego de que las defensas solicitaran extender los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) favorable al exdirigente de Fuerza Popular, José Chlimper, que declaró la nulidad de las acusaciones.

Tres meses después, la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial rechazó una apelación del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez y confirmó la anulación del juicio contra Fujimori por presunta financiación irregular en sus campañas electorales de 2011 y 2016.

El abogado Sergio Huamán, defensor de Villanella, pidió formalmente anular la resolución restrictiva, al alegar que su cliente siempre respondió a las citaciones judiciales y fiscales sin necesidad de medidas coercitivas.

El juez señaló que la medida restrictiva fue dictada en mayo de 2023 durante la fase intermedia de un proceso que posteriormente se anuló. Añadió que, aunque la ley 32130 modificó los plazos y estableció límites más claros para estas medidas, la naturaleza de los hechos y la acusación original cambiaron considerablemente, reduciéndose la imputación a lavado de activos agravado.

Considerando estos puntos, y que la nulidad de la acusación implica la nulidad de todos sus efectos y actos derivados, decidió levantar las restricciones, una resolución que contó con el acuerdo del Ministerio Público, la Procuraduría y la defensa.

Keiko Fujimori ha sido derrotada
Keiko Fujimori ha sido derrotada tres veces consecutivas en las urnas. (Foto: EFE)

Decisiones previas

En julio último, tras la anulación del juicio oral que solicitaba 30 años de prisión para Fujimori y la devolución del proceso a la etapa previa, el Ministerio Público aumentó a 35 años la solicitud de pena para la lideresa naranja.

El fiscal Pérez imputó a Fujimori y a exdirigentes como Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona y Augusto Bedoya. También incluyó a Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como al partido Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces como personas jurídicas.

Además de los 35 años de prisión, el fiscal solicitó imponer a Fujimori 730 días multa por presuntos delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

La excandidata presidencial y Vito Villanella anunciaron oficialmente su separación en junio de 2022, después de casi 20 años de matrimonio. Recientemente, durante una entrevista con la conductora Magaly Medina, ella confirmó que la ruptura se debió a una infidelidad.

