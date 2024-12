Jhon Sandoval, ‘Nabito’, se encuentra internado hace una semana por enfermedad degenerativa que padece | América TV

El reconocido cómico peruano Jhon Sandoval, conocido artísticamente como Nabito, enfrenta una delicada situación de salud. Desde hace varios días, permanece hospitalizado en el área de neurología, donde se le realizan diversos exámenes para determinar con precisión su diagnóstico. Esta información fue difundida por el programa La Banda del Chino, que detalló el estado actual del artista.

Su padre, Roger Sandoval, también conocido en el ámbito artístico como ‘Cotito’, expresó su preocupación por la demora en la atención médica adecuada para su hijo: “Desde abril estábamos pidiendo una cama para que a mi hijo lo estudien bien, estudien bien su caso, lo que él tiene. Ya tiene una semana internado y le han sacado sangre para evaluarlo”, manifestó.

En una entrevista con el programa, Nabito mostró su gratitud hacia su equipo de trabajo y la televisora que lo respalda: “Gracias al jefe, a América, acá estamos”, dijo, aunque no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su situación actual.

El cómico recordó que en 2018 fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras. En ese entonces, los médicos le dieron un pronóstico desalentador:

“El doctor que me dio el diagnóstico de ELA en 2018 me dijo que en seis meses (fallecería), y todavía estoy vivo. Me están haciendo más estudios para ahondar en esta enfermedad, que no sé qué es. Es complicado el tema del encierro, pero me están ayudando”, expresó conmovido.

La familia de Nabito ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos médicos y terapias que requiere su tratamiento. Para quienes deseen colaborar, se ha habilitado el número de Yape: 955040491.

La situación de salud de Nabito ha conmovido a sus seguidores y colegas del medio artístico, quienes han expresado su solidaridad y buenos deseos para su pronta recuperación.

Nabito confesó que padece de enfermedad incurable. (América TV)

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras, responsables de controlar los músculos voluntarios. Con el tiempo, la ELA provoca debilidad muscular y afecta funciones esenciales como hablar, comer y respirar. Aunque actualmente no tiene cura, existen tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Nabito habló de su lucha con el ELA

En noviembre de 2022, el cómico peruano Jhon Sandoval, conocido como Nabito, conmovió al público al revelar que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que ha afectado su movilidad, especialmente en el brazo izquierdo.

El artista, parte del elenco de El Reventonazo de la Chola, pidió unos minutos en el programa conducido por Ernesto Pimentel para dar la noticia de manera directa a sus seguidores. Durante su emotiva intervención, Sandoval explicó las dificultades que atraviesa debido a esta condición.

“Yo creo que el público que me sigue necesita saber por qué no estoy al 100%. Hace 5 años que sufrí la pérdida de la fuerza del brazo. Hasta que, en el 2018, en el hospital Mogrovejo, me detectaron una enfermedad llamada ELA. El doctor me dijo que iba a ir avanzando y que tenía 6 meses de vida”, confesó entre lágrimas.

Nabito continuará trabajando pese a su enfermedad.

El comediante recordó el difícil momento en el que, junto a su madre, recibió el diagnóstico. A pesar de que su madre mostró optimismo al intentar buscar un tratamiento, los médicos fueron claros sobre la gravedad de la enfermedad. ”Me quedé en shock cuando el doctor le dijo a mi mamá que no había tratamiento y que solo me dieran calidad de vida” agregó conmovido.

El 2018 no fue un año fácil para Nabito, pues no solo enfrentó su diagnóstico. En ese mismo periodo, su padre sufrió un infarto y su esposa estaba embarazada, circunstancias que lo obligaron a convertirse en el pilar de su familia. “Ese año fue muy difícil. Mi papá tuvo un infarto y, además, me enteré de que iba a ser papá. No podía caerme, tenía que hacerme fuerte por mi familia”, relató.

A pesar de su fortaleza y buen humor, el artista confesó que la enfermedad ha avanzado más rápido de lo esperado y que ya no puede controlarla. ”Me atrevo a hablar ahorita porque ya se me fue de las manos. Yo pensaba que lo iba a controlar y no”, señaló Sandoval, visiblemente afectado.