Ale Venturo y la fuerte razón por la que se niega a hablar sobre su separación de Rodrigo Cuba

La modelo y conductora Laura Spoya sorprendió con nuevas declaraciones en el programa ‘La Noche Habla’, donde abordó el delicado momento personal que atraviesa su amiga Ale Venturo tras el fin de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba. Según explicó en vivo, la empresaria aún no se pronuncia públicamente sobre la separación porque estaría emocionalmente afectada.

Spoya, quien compartió recientemente un viaje a Cusco con Ale Venturo, se mostró empática con su situación y aclaró que el silencio de su amiga no se debe a una estrategia mediática, sino a su estado anímico. “Ella está muy afectada por lo que está pasando y por ese motivo no está dando declaraciones”, comentó la exMiss Perú, buscando calmar la ola de especulaciones generadas en torno a la ruptura.

Asimismo, la conductora de televisión quiso aclarar una polémica que se desató tras sus palabras en una emisión anterior del programa, donde se refirió a una presunta infidelidad por parte del ‘Gato’ Cuba. La también influencer explicó que nunca afirmó categóricamente que Rodrigo fue infiel, sino que expresó su punto de vista sobre lo ocurrido en base a lo que considera una falta de lealtad. “Para mí, el hecho de que tu esposo salga cuando estás embarazada y lo capten bailando con otra mujer en la madrugada, para mí eso es una infidelidad”, sentenció.

Rodrigo Cuba niega infidelidad a Ale Venturo y aclara los verdaderos motivos de su separación

No obstante, sus declaraciones no habrían caído bien en el entorno de Ale Venturo. La propia empresaria le escribió a Spoya por WhatsApp para expresarle su incomodidad por haber dejado entrever una traición que ella, hasta el momento, no ha confirmado públicamente. Aunque el contenido exacto del mensaje no fue revelado, trascendió que Ale le pidió ser más prudente con sus opiniones, dado que se trata de un tema sensible que aún está procesando.

Este nuevo capítulo añade tensión a la ya mediática separación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba, una historia que sigue generando titulares y reacciones entre el público y figuras del espectáculo, pues aún no se sabe los motivos detrás de su separación, aunque se especula que sería por las críticas que la empresaria tiene sobre el futbolista en la crianza de su hija mayor.

Rodrigo Cuba asegura que no le fue infiel a Ale Venturo

Rodrigo Cuba decidió romper su silencio y salir al frente de los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Valery Revello tras su separación de Ale Venturo. El futbolista se pronunció luego de que la conductora Laura Spoya asegurara en su programa tener información de primera mano sobre una supuesta infidelidad cometida por el ‘Gato’ mientras su entonces pareja estaba embarazada. Las declaraciones de Spoya generaron gran polémica, ya que además mencionó directamente a Revello como una de las presuntas involucradas.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba, los desacuerdos que tenían sobre la crianza: “Salíamos y le compraba todo a su hija”.

Durante un informe emitido en ‘América Hoy’, se reveló una conversación vía WhatsApp entre una reportera del programa y Rodrigo Cuba, donde el exjugador de Sport Boys fue tajante al negar haber sido infiel. “¿Le fuiste infiel a Ale con Valery Revello?”, preguntó la periodista, a lo que Cuba respondió con un rotundo “No”. Además, aclaró que la ruptura con la madre de su segunda hija no se debió a la aparición de una tercera persona en su vida, como se ha venido especulando en los medios y redes sociales.

Finalmente, el deportista se mostró incómodo con la atención mediática en torno a su vida personal y reiteró que las razones detrás del fin de su relación con Ale Venturo son estrictamente privadas. “No es por una tercera persona. Saludos, Verónica, te dejo”, escribió, poniendo fin a la conversación. Con esta respuesta, el ‘Gato’ Cuba busca zanjar la controversia y alejarse de las versiones que lo señalan como infiel, aunque el tema sigue generando comentarios en el entorno de la farándula local.