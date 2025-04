No es Perú ni Costa Rica: Este es el país de América Latina que tiene más partidos políticos

El Zein y Samahara Lobatón multados: Indecopi revela lista de completa de influencers sancionados por publicidad encubierta Inicialmente, el ente regulador anunció que Alejandra Baigorria fue sancionada por infracciones a la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Y, si bien su multa es la más alta por lejos, no es la única personalidad observada por el Indecopi

Egresados de Beca 18 superan la pobreza y aportan más al PBI nacional Según un informe, este programa de Pronabec no solo mejoró las cifras de ingreso a la educación superior entre jóvenes de escasos recursos, sino que también impulsó la economía en el Perú