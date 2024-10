Juliana Oxenford y su padre Marcelo Oxenford se amistan después de años de distanciamiento: “Viene a ver a sus nietos”

Juliana Oxenford se amista con su padre Marcelo Oxenford y dejan atrás diferencias. (Video: JOT Juliana Oxenford Youtube).

En un reciente episodio de su podcast ‘JOT’, Juliana Oxenford compartió detalles sobre la reconciliación que ha tenido con su padre, Marcelo Oxenford, tras años de distanciamiento. La periodista reveló que, después de una entrevista que le hizo su amigo Carlos Carlín, su padre le envió un mensaje de audio que marcó el inicio de un acercamiento entre ambos.

En el mensaje, Marcelo expresó su deseo de restablecer la relación con su hija y conocer a sus nietos, lo que motivó a Juliana a responder positivamente.

Durante la conversación en el podcast, Juliana agradeció a Carlín por haberla invitado a su programa, ya que sus declaraciones en ese espacio fueron el catalizador para que su padre tomara la iniciativa de contactarla.

En la entrevista que dio Oxenford a Carlín, Juliana había aclarado que, aunque no mantenían una relación cercana, tampoco existía odio entre ellos, desmintiendo así los rumores de enemistad extrema que circulaban en los medios.

Juliana Oxenford se refirió a su padre, Marcelo Oxenford.

“Fui feliz a tu programa y me preguntaste por el tema de mi padre. Dije que no había relación, pero tampoco había odio, que deje la gente de alimentar la novela de que nos odianos, que si nos vemos en la calle nos agarramos a balazos como sicarios, eso no va pasar (...). Yo creo que le correspondería a él acercarse”, comentó la periodista.

El acercamiento de Marcelo Oxenford a Juliana

El gesto de Marcelo Oxenford, quien le manifestó a Juliana su interés en ver a sus nietos y fortalecer el vínculo familiar, fue bien recibido por la periodista. Juliana respondió al mensaje de su padre, expresando su deseo de dejar atrás cualquier rencilla y asegurando que no había resentimientos de su parte.

“A los dos o tres días, me manda un audio mi papá, y me dice ‘te he visto en una entrevista con Carlos (Carlín), creo que no todo está perdido. A mí me gustaría acercarme a ti porque eres mi hija, te quiero mucho, me gustaría ver a mis nietos’”, fue el mensaje que le dejó el actor a su hija.

A lo que Juliana respondió: “Le dije ‘perfecto, yo no quiero que existan rencillas, no quiero que te quedes con la sensación que hay odios, rencor’. Ahora va cada 10 o 15 días a ver a María, a Mateo, les compra helado, lo dejamos entrar”, cuenta la periodista, exconductora de ATV.

Marcelo Oxenford no quiso hablar sobre su pelea con Juliana Oxenford. (Foto: Captura de IG)

Desde entonces, ellos vienes compartiendo momentos familiares, sobre todo del actor en su faceta de abuelo, y fortaleciendo la relación con su hija. Inclusive, Juliana se animó a revelar que no solo Marcelo va a su casa, ella también ya lo ha ido a visitar. “He ido a almorzar a su casa, me sirvió ravioles”, contó muy contenta.

Carlos Carlín contento por ser nexo de la reconciliación

Carlos Carlín, por su parte, se mostró satisfecho de haber contribuido a esta reconciliación, aunque aclaró que no conocía en profundidad la relación que mantenían Juliana y Marcelo Oxenford. Sin embargo, expresó su alegría por el resultado positivo de su intervención en el proceso.

“No conozco la relación, pero te conozco a ti y a Marcelo, me parece un tipo noble, campechano, divertido y siempre me ha dolido que ustedes no hablen. Me encanta haber sido el puente para eso, me encanta por Marcelo, por ti, por tus hijos”, afirmó el también actor.

¿Qué decía Juliana Oxenford de su padre?

Hace unos meses, en setiembre de este año, la periodista se presentó en el programa digital ‘Nadie se salva’ donde habló de su relación con su padre afirmando que no lo considera una mala persona, aunque su percepción sobre él se basa en lo que otras personas le han contado.

Juliana explicó que, aunque no tiene una relación cercana con su padre, no guarda rencor hacia él. La periodista creció alejada de Marcelo Oxenford y ha expresado en varias ocasiones que no vivió la experiencia de padre e hija que hubiera deseado.

La periodista se refirió, una vez más, a su cercanía con su padre y sorprendió al mencionar que no cree que su progenitor sea una mala persona | YouTube

“Mi papá es un tipo muy simpático y es buen amigo, según me cuentan, es un pata como que si lo llamas y le pides un favor o una mano, te la va a dar. Yo nunca he dicho que mi papá es una mala persona”, acotó en su descargo.

Durante la entrevista, la periodista mencionó que le han contado que su padre es un buen amigo, aunque ella no puede confirmarlo personalmente, ya que no ha desarrollado una relación de amistad con él. “Me cuentan que es buen amigo, yo no lo sé porque no es mi amigo, es mi padre”, afirmó.

La exconductora de ATV también reflexionó sobre las expectativas que tenía respecto a su padre y cómo estas no se cumplieron. “A lo que voy es que mi papá no hizo lo que yo esperaba. Los hijos nos llenamos de expectativas. Yo sí sentía y creo que él lo admite también que, habiendo tanta expectativa, visión de papá, idealizada de pronto como hija mujer, última hija, él no supo cómo conducirse en su propia presencia en mi vida y falló mucho, que no lo convierte en una mala persona”, reveló.

Asimismo, en una declaración que dio en enero de este año, Juliana Oxenford también se refirió a la relación que tenía con su padre, afirmando que este no la amaría. “Lo natural sería que todos los padres amen a sus hijos, pero hay padres que no aman a sus hijos. Es lo que me tocó. Tengo hermanas que me aman. Me quiere mucha gente, tengo el amor de mi familia y lo más grande que tengo que son mis hijos”, mencionó en la entrevista que dio a ‘Café con Chévez’ de Trome.