Marcelo Oxenford resta importancia a su enfrentamiento con Juliana Oxenford: “Yo no me juzgo”. | Amor y Fuego.

Marcelo Oxenford, actor y padre de la periodista Juliana Oxenford, evitó discutir públicamente los comentarios hechos por su hija durante su aparición en el podcast de Renzo Schuller. Recordemos que la exfigura de ATV había expresado que su padre no le proporcionó el amor y la protección necesaria durante su infancia.

Al ser consultado por el programa de televisión ‘Amor y Fuego’, liderado por Rodrigo González, el actor se limitó a declarar que no hablaría del asunto al considerarlo superado, enfatizando el cariño que recibe de su familia y su esposa.

“No hablo de ese tema... es una cosa que ya pasó. Yo no me juzgo, mi familia me quiere, mis hijos me quieren, tengo una buena mujer”, dijo bastante serio Marcelo Oxenford a las consultas de la reportera que lo encontró en un evento.

La respuesta directa de Marcelo Oxenford a Juliana, su hija, sobre su relación. | Captura/Willax/Trome

Asimismo, cuando la periodista le pidió que le mande un mensaje a Juliana Oxenford, con el objetivo de que el argentino intente reconciliarse con su hija, él prefirió volver a señalar que esos temas no toca en televisión. “Eres muy buena entrevistadora pero no tengo comentarios”, acotó.

De otro lado, Yvonne Frayssinet, esposa de Marcelo Oxenford, se mostró apenada por la mala relación del actor con su hija; sin embargo, aclaró que ella no está pendiente a todo lo malo que pasa, sino que le gusta atraer cosas positivas para su vida.

“Me da pena que ella esté afectada o que otras personas se afecten. Yo vivo mi vida, tengo muchas cosas qué hacer y en qué pensar y lo positivo es lo que más me jala. Ojalá que esas cosas se arreglen”, comentó la actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Juliana Oxenford se refiere a su distancia de Marcelo Oxenford.

Finalmente, Lucía Oxenford precisó que ella no hablaría de los problemas que hay dentro de su familia, aunque admitió que es inevitable que se conozca, especialmente al ser una familia mediática. Por este motivo, ella quiere aportar con ellos al no dar alguna opinión y prefiriendo que todo se resuelva en cuatro paredes.

“Yo de ese tema no hablo, todo lo que sea familiar prefiero mantenerlo dentro de mi cápsula familiar. Todas las familias tiene problemas, todos los hermanos se pelean”, dijo la también actriz.

Desmintió a Juliana Oxenford

Hace unas semanas, en una entrevista con un medio local, Marcelo Oxenford contó que todo lo que dijo su hija en su momento, no era verdad, al menos el 90 % no era cierto. Además, aclaró que con la única de sus hijas que se encuentra enfrentada es la periodista, pues con el resto lleva una relación perfectamente normal.

“Ese tema no lo quiero tocar porque es muy espinoso. Juliana se mandó a hablar, y está en su derecho de hacerlo. Solo te digo que está muy equivocada porque el 90% de todo lo que dice no es verdad. Con mis otros tres hijos de mi primer matrimonio me llevo perfectamente. Digamos que la única disidente es Juliana. He intentado (acercarse), pero ella no quiso”, comentó a El Comercio.

Cabe recordar que fue la misma Juliana Oxenford la que decidió distanciarse de su padre, esto debido a que no sentía necesario que él se tuviera que involucrar en su vida luego de haber estado varios años incomunicados.