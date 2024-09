Rodrigo González sugiere que Andrés Hurtado simula malestar para evadir denuncias: “Pretende que le creamos”

Andrés Hurtado estaría fingiendo problemas de salud, según 'Amor y Fuego'. | Willax

Rodrigo González no se quedó callado frente a la última aparición pública de Andrés Hurtado, luego de desactivar por unas horas sus redes sociales. En su programa ‘Amor y Fuego’, el conductor de Willax lanzó duras críticas hacia el popular ‘Chibolín’, sugiriendo que su reciente ingreso a una clínica sería una estrategia para desviar la atención de las graves acusaciones en su contra.

El conocido presentador de ‘Sábado con Andrés’, quien ha sido señalado de ejercer delitos como tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos, anunció en sus plataformas que estaba por someterse a su tercera operación en menos de un mes. Sin embargo, para ‘Peluchín’ esto es solo un intento de manipulación mediática.

Rodrigo González no le cree a Andrés Hurtado

En su intervención, este lunes 9 de setiembre, el comunicador puso en duda la veracidad de la condición de salud de Andrés Hurtado, quien apareció en un video vestido con una bata de hospital y sobre una camilla de reposo. A través de su espacio de farándula, señaló que el también actor cómico estaría buscando evadir las acusaciones que pesan sobre él, fingiendo una enfermedad grave.

“Pretende que todos le creamos que está muy enfermo, pero lo que está es muy podrido”, disparó González sin tapujos, haciendo referencia a los problemas legales del entretenedor.

Esta no es la primera vez que el popular conductor de espectáculos critica a Hurtado. Rodrigo recordó cómo, en una entrevista previa con Beto Ortiz, ‘Chibolín’ juró por la vida de sus hijas al asegurar que no había desviado un cheque destinado a niños con cáncer. Para el presentador de ‘Amor y Fuego’, este tipo de comportamientos revelan un carácter manipulador en el comediante, quien no dudaría en utilizar cualquier recurso, incluso su familia, para salir bien parado en medio del escándalo.

El contexto detrás de sus críticas se remonta a la serie de denuncias que han surgido contra Andrés Hurtado en los últimos meses. En particular, los supuestos vínculos con la familia Siucho, políticos investigados y las acusaciones de cohecho y tráfico de influencias han sido objeto de cobertura mediática. Tras la cancelación de su programa, muchos especularon que este podría abandonar el país para escapar de las investigaciones.

Sin embargo, su reciente reaparición en una clínica ha despertado la suspicacia de sus detractores. González fue contundente al señalar que esta hospitalización podría ser un intento de Hurtado para ganar simpatía, aprovechándose de la situación. Para él, el momento en que ha elegido aparecer con problemas de salud es muy sospechoso.

También le responde a Magaly Medina

Rodrigo González respondió con firmeza a las declaraciones de Magaly Medina en torno al escándalo de Andrés Hurtado. En su programa ‘Amor y Fuego’, expresó su sorpresa ante el silencio de la ‘Urraca’, quien se ha mantenido distante a pesar de los pedidos para que se pronuncie sobre el caso. El conductor cuestionó esta actitud, destacando la cercanía de ella con la familia del acusado y señalando que esto podría influir en su decisión de no hablar del tema.

‘Peluchín’ comentó que es la segunda vez que observa un cambio en la conducta de su colega, refiriéndose a su postura en temas de opinión pública. Además, resaltó cómo ella ha mantenido una relación cercana con las hijas del comediante, quienes en el pasado protagonizaron notas en su espacio de ATV y le enviaron obsequios, lo que refuerza las dudas sobre su silencio.

“Hay una cosa que yo sí tengo que decirle a todo el mundo, los que me conocen y los que me siguen saben. Yo no sigo el guion de nadie. Yo no sigo ningún libreto. A mí nadie me dice lo que yo tengo que opinar”, dijo.

