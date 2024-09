Magaly Medina a Rodrigo González por el caso Andrés Hurtado: “No responderé porque me lo pide un borreguito”

Magaly Medina responde a Rodrigo González por caso Andrés Hurtado.

Luego de que explotara el caso Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos expuesto por el canal Willax, más de uno se ha cuestionado la razón del silencio de figuras de televisión de otros canales.

Rodrigo González, en su espacio ‘Amor y Fuego’ ha tocado este tema, que está siendo seguido por ‘Beto a Saber’, sin embargo, durante la semana ha evidenciado que en otros canales no se habla al respecto. Por eso, alzó su voz y mencionó que varias figuras como Magaly Medina o Gisela Valcárcel, a través de Ethel Pozo, no se han pronunciado.

En la edición del 6 de setiembre, el presentador de Willax recordó los nexos de Hurtado con Magaly Medina y ATV. “Acaba de ser estrella de ‘La casa de Magaly’, íntimo amigo de Ney Guerrero, gerente de producción de entretenimiento de ese canal y también íntimo de Alfredo Benavides, que ha estado involucrado en un montón de cosas”, mencionó.

Rodrigo González lanza indirecta a Magaly Medina por no hablar de Andrés Hurtado. | Amor y Fuego.

Seguido, resaltó que las figuras públicas de gran alcance no deberían silenciarse, pues esto genera especulaciones de nexos internos. “Hay canales y presentadores que han decidido omitir, (...) tienen que responderle al país, ¿por qué lo blindan?, ¿por qué no lo tocan?, tienen miedo de caer con él o que le deben”, sentenció.

Magaly Medina responde a ‘Peluchín’

Ante esta ola de críticas que se ha extendido en redes sociales, Magaly Medina conversó con Infobae Perú para dejar en claro que no llevará la línea de su programa por el lado que le digan, pues ella es quien toma las decisiones y rienda suelta de su espacio desde que inició en la farándula peruana.

“Hay una cosa que yo sí tengo que decirle a todo el mundo, los que me conocen y los que me siguen saben. Yo no sigo el guion de nadie. Yo no sigo ningún libreto. A mí nadie me dice lo que yo tengo que opinar”, expresó muy segura.

Magaly Medina prefiere no hablar de Andrés Hurtado.

Al respecto, se refirió a las palabras de Rodrigo González, quien ha sido muy incisivo al dejar entrever que habría un vínculo cercano entre la ‘Urraca’ y ‘Chibolín’ que la hace guardar silencio. Incluso, resaltó que los demás espacios de espectáculos solo rebotan lo que ella hace.

“Nadie me va a marcar mi editorial de programa ni nadie me va a decir el contenido de mi programa. Son los otros los que siguen el contenido de mi programa. Mis borregos son los otros. Yo siempre he sido la que pastoreo. Yo siempre he sido la pastora, los demás son mis borreguitos”, expresó la periodista.

Además, expresó que no hará caso a lo que diga el conductor de ‘Amor y Fuego’ a quien llamó ‘borreguito’. “El contenido de mi programa, que decido yo y que trabaja mi equipo periodístico, los demás lo siguen y lo rebotan. Ahora, uno de los borreguitos me dice que tengo que responder por este tema público, no te pases”, resaltó la periodista.

Magaly Medina contó por qué no quiere hablar de Rodrigo González.

Finalmente, se molestó por la intención de querer involucrarla en un tema de corrupción como este, pero dejó en claro que ella misma será quien decide si referirse a esta controversia o no en su espacio nocturno.

“Los mediocres, los que toda la vida andan a mi cola, ahora quieren mellar mi credibilidad de esta manera, no se lo voy a permitir. Si a mí me provoca hablar de un tema, lo haré porque a mí me provoca. No porque fulano, mengano, me viene a exigir que lo haga, cuando toda la vida son los copiones de mi programa”, sentenció muy seria.