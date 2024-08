Ana Paula Ganoza habría comprado la casa de 3.3 millones de soles sin crédito financiero. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes revelaciones. En el programa del 13 de agosto, Magaly Medina lanzó una serie de cuestionamientos sobre la polémica compra de una lujosa propiedad en La Molina, valorada en más de 3 millones de soles, por parte de Ana Paula Ganoza. La conductora de Magaly TV La Firme expuso varias irregularidades en la transacción, sugiriendo que los actuales dueños podrían enfrentar serios problemas legales si no se aclaran los detalles financieros.

Medina comenzó explicando la investigación que hizo su equipo destacando que, según información disponible, la conocida influencer con un estilo de vida lleno de lujos, solo figura con un préstamo de 108 mil soles en Infocorp. Sin embargo, el análisis de la documentación financiera reveló que los préstamos registrados no cubren el monto total de la propiedad adquirida.

La periodista se preguntó cómo pudo financiarse una compra de tal magnitud si su esposo, Luis Valdez, tampoco parece tener un respaldo financiero adecuado, con su único préstamo registrado por 95,783 mil soles y el de su estudio de abogados por 80,102 mil soles que combinados no cubrirían el valor total de la propiedad que adquirieron. No obstante, Medina también destacó que no se encontró ninguna propiedad registrada a nombre de Ganoza o de Valdez en los documentos oficiales, y la única propiedad visible es un par de autos.

Ana Paula Ganoza habría comprado la casa de 3.3 millones de soles sin crédito financiero. (Captura: Magaly TV La Firme)

Ana Paula Ganoza y Luis Valdez se defienden

Hace poco, el secretario general de ‘Alianza por el progreso’ Luis Valdez, ha defendido a su esposa, Ana Paula Ganoza, asegurando que el financiamiento proviene de sus propios recursos y de su empresa. En una reciente aparición en el programa de Jaime Chincha, Valdez se victimizó y argumentó que los ataques contra ellos son infundados.

“Esta denuncia fue hecha por el portal El Foco, que ha humillado públicamente a mi esposa, la madre de mi hijo, una emprendedora que genera trabajo y que declara a la Sunat como persona natural, así como a través de su empresa. Este portal la ha humillado, y quiero rechazarlo, porque esto es una violación de los derechos de una mujer. No puedo tolerarlo. El financiamiento de esta casa proviene de mí, y el fundamento de este financiamiento es mi trabajo y los recursos que genero, los cuales declaro todos a la Sunat y puedo justificar”, dijo el abogado.

Ana Paula Ganoza es pareja sentimental de Luis Valdez, secretario general de APP y brazo derecho de César Acuña.

Por su parte, Ana Paula Ganoza también salió al paso de las críticas a través de sus redes sociales, rechazando las insinuaciones de ‘mala fe’ y defendiendo su trabajo como emprendedora.

“En el mundo de hoy no se puede permitir que producto del odio se humille y minimice a ninguna mujer por su condición de tal. Quiero agradecer todas las muestras de solidaridad de todos y todas. REAFIRMO mi compromiso en la lucha en contra de la violencia de la mujer peruana y les pido rechacemos todo acto misógino, venga de donde venga. ¡Las mujeres siempre debemos estar unidas!”, mencionó en Instagram.

⁠Ana Paula Ganoza es una influencer peruana de estilo y moda. | Composición/Infobae

Abogado analiza compra de inmueble de Ana Paula Ganoza

El abogado Elio Riera, consultado por Magaly Medina, explicó que para que la compra de la propiedad sea válida, se requiere un ‘contrato de donación’ formalizado por escritura pública y una trazabilidad clara del origen de los fondos. La falta de estos documentos podría poner en riesgo la transacción. Según las bases del PRONABI, entidad que subastó la propiedad, cualquier irregularidad o falsedad en el proceso podría invalidar la compra.

“De no esclarecerse el origen del dinero y la forma de transferir dicho monto, la pareja podría quedar sin efecto en la compra”, advirtió el letrado. La propiedad aún figura como perteneciente al estado peruano a través del programa nacional de bienes incautados, y el futuro de la transacción sigue en incertidumbre hasta que se resuelvan estas cuestiones.

Ana Paula Ganoza habría comprado la casa de 3.3 millones de soles sin crédito financiero. (Captura: Magaly TV La Firme)