Ana Paula Ganoza y Luis Valdez podrían perder casa de 3.3 millones de soles si no aclaran origen del dinero. (Captura: Magaly TV La Firme)

Se les viene la noche. El 13 de agosto, la conductora Magaly Medina dedicó una parte de su programa ‘Magaly TV La Firme’ a analizar la polémica adquisición de una propiedad en La Molina, valorizada en más de 3 millones de soles, por parte de la influencer Ana Paula Ganoza. Ante ello, Medina abordó las dudas que han surgido en torno al origen de los fondos utilizados para la compra y la legalidad del proceso, consultando a un especialista en el tema, el abogado Elio Riera.

Durante el segmento, la conductora expresó que, de no esclarecerse los términos y bases financieras de la transacción, los actuales dueños podrían perder la propiedad en cuestión de días, según el letrado. “De no esclarecerse los términos y sobre todo las bases financieras por las cuales el inmueble de La Molina, valorizado en más de 3 millones de soles, fue adquirido por Ana Paula Ganoza; sería cuestión de días que esta propiedad sea perdida totalmente de sus momentáneos dueños”, comentó la periodista.

El especialista en temas legales señaló que esta transacción podría considerarse de “mala fe” si no se cumplen con los procedimientos legales adecuados. “Lo que correspondería es realizar un contrato de donación y este contrato de donación tiene que pasar por escritura pública. Es decir, tiene que pasar por un testimonio notarial”, explicó Riera. Además, añadió que el contrato de donación debe ser bancarizado, es decir, debe ser registrado y supervisado para garantizar la trazabilidad de los fondos involucrados.

El abogado concluyó que si la compra no está debidamente documentada y transparentada, podría considerarse ilegal y, en consecuencia, la propiedad podría ser confiscada. “No se puede realizar esta operación cuando se actúa de mala fe”, indicó.

Ante ello, Magaly también hizo un análisis del estilo de vida de Ganoza, señalando que la influencer lleva un estilo de vida lleno de lujos, con artículos de marcas costosas como Chanel y Cartier, y constantes viajes alrededor del mundo. Sin embargo, Medina se mostró escéptica sobre la manera en que se adquirió el inmueble. “O sea, si tu esposo te quiere comprar una casa, pues te la compra. Pero hay formas de hacerlo. Hay siempre transacciones bancarizadas, creo yo, para no despertar ciertas suspicacias”, comentó.

Según Medina, la falta de claridad en la capacidad adquisitiva de la influencer y la ausencia de documentación adecuada podrían poner en riesgo la propiedad. “Si a mí me quieren regalar cinco millones de dólares, pues uno mínimo pregunta de dónde lo sacaste. Porque todo tiene que estar documentado”, enfatizó.

Magaly Medina cuestiona defensa de Ana Paula Ganoza

Hace poco, Ana Paula Ganoza emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde afirmó que la adquisición es fruto del esfuerzo y trabajo tanto suyo como de su esposo, Luis Valdez. Asimismo, ella denunció ser víctima de ataques que minimizan su esfuerzo como mujer trabajadora y emprendedora y ponen en riesgo su integridad y la de su hijo.

“DENUNCIO que en los últimos días he sido víctima de ataques provistos de odio que atentan contra mis derechos fundamentales y mi derecho como mujer, poniendo incluso en RIESGO mi integridad y la de mi hijo. Ante ello me veo en la obligación de RECHAZAR toda insinuación orientada a minimizar mi esfuerzo como mujer trabajadora y emprendedora. Debo manifestar que como toda mujer y madre de familia tengo SUEÑOS. Es por ello que, como toda familia y producto de nuestro ESFUERZO Y TRABAJO, y después de 10 años juntos, mi esposo y yo decidimos adquirir un inmueble”, se lee en el comunicado en Instagram.

Ante esto, Magaly Medina también cuestionó la defensa de Ganoza, quien en sus redes sociales rechazó lo que consideró actos misóginos en su contra. “No disculpa, no nos pongas en el mismo saco, en la misma canasta. No, no, no, no. Las mujeres, no eso de ese falso sentido de solidaridad, no existe”, concluyó la conductora.

