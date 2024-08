Casi 2 millones de peruanos sobreviven con menos de S/ 251 al mes, mientras el ministro de Agricultura dice que “en Perú no se pasa hambre”

Según el INEI, casi dos millones de peruanos sobreviven con menos de S/ 251 al mes. (Andina)

Desde las recientes declaraciones del ministro de Midagri, Ángel Manero Campos, sobre la supuesta exageración de la crisis alimentaria en Perú, la polémica no cesa. Durante su intervención, el titular de la cartera de Agricultura negó la gravedad de la situación al afirmar que “en Perú no se pasa hambre” y que “se come de manera contundente”. Posteriormente, el ministro solicitó unos días de descanso por “motivos personales”, decisión que generó aún más controversia.

A pesar de la crítica, Manero trató de justificar sus palabras al indicar que el Perú es la “capital de la gastronomía mundial” y que el problema del hambre es algo que afecta a un segmento reducido de la población. Según su versión, “un 5% de la población, aproximadamente dos millones de personas”, enfrenta una alta probabilidad de pasar hambre, lo que equivaldría a un problema relativo en comparación con el resto del país. Incluso reconoció no tener experiencia personal sobre lo que significa pasar hambre, indicando que su decisión de “no cenar” podría ser interpretada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como un signo de inseguridad alimentaria grave.

Ángel Manero Campos desmiente informe de la FAO sobre inseguridad alimentaria en Perú, afirmando que la falta de calidad alimentaria no implica hambre. (TVPerú)

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), casi dos millones de peruanos sobreviven con menos de S/ 251 al mes, cantidad insuficiente para cubrir una canasta básica de alimentos. El número de personas en esta condición de extrema vulnerabilidad creció del 5,0% al 5,7% en el último año, es decir, 1 millón 922 mil personas. Este aumento supera los niveles registrados durante la pandemia de coronavirus, situación que reflejaba ya una crisis profunda. La pobreza extrema, definida como la incapacidad para cubrir los costos básicos de consumo alimentario, afectó al 5.7% de la población en 2023, sumando 249 mil personas más respecto al año anterior.

Los últimos cuatro años mostraron un incremento en el número de personas viviendo en condiciones de pobreza extrema, con un aumento de 991 mil individuos desde 2019. La medición de pobreza monetaria y extrema en el Perú se basa en el gasto de las personas, pues este indicador se aproxima a la cuantificación de los niveles de vida a partir de lo que las familias consumen y adquieren.

Actualmente, la canasta básica alimentaria tiene un costo de S/ 251 por persona, lo que significa que una familia de cuatro integrantes requiere al menos S/ 1,004 mensuales para cubrir sus necesidades alimentarias mínimas. Mientras que en la ENADES 2024, esta cifra es de S/ 744, si se toma como referencia una familia de cuatro personas, el monto total asciende a S/ 2.976, superando en S/ 1.951 al sueldo mínimo establecido en el país.

Pobreza en cuatro departamentos del Perú supera el 40%

La pobreza ha subido a 29% en todo el Perú, según reveló INEI en su informe anual. - Crédito Composición Infobae/INEI/Difusión

Los datos del INEI revelan que la pobreza no afecta de manera uniforme a todo el país. En 2023, cuatro departamentos presentaron una incidencia de pobreza superior al 40%. Cajamarca encabezó la lista, con un 44.5% de sus ciudadanos en situación de pobreza. Le siguieron Loreto con 43.5%, Pasco con 41.7%, y Puno con 41.6%. Estos porcentajes revelan las desigualdades regionales en un país donde la riqueza se concentra en áreas urbanas y las zonas rurales enfrentan mayores desafíos.

En cuanto a la controversia suscitada por sus declaraciones, Manero rechazó la idea de pedir disculpas, argumentando que “se me entendió mal”. Según el ministro, su intención era presentar una visión positiva de la situación, aunque admitió que sus palabras no fueron precisas. Además, aseguró que su solicitud de licencia por motivos personales no tiene relación con la polémica, sino a un viaje familiar programado desde hace un año.

La realidad de la inseguridad alimentaria en Perú

Perú presenta la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria en América del Sur, con un 51.7% de la población afectada. (Cepes)

La FAO presentó recientemente un informe sobre la situación alimentaria en América Latina. Entre 2021 y 2023, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o severa en la región alcanzó el 29.0%, afectando a 126 millones de personas. Perú destaca como uno de los países con mayor incidencia, donde el 51.7% de la población enfrenta inseguridad alimentaria en diversos grados, lo que equivale a aproximadamente 17.6 millones de personas.

Esta cifra coloca a Perú por encima del promedio regional, destacando la magnitud del problema en el país. La inseguridad alimentaria en Perú no discrimina entre áreas urbanas y rurales, aunque las zonas rurales registran una mayor concentración de personas en situación de vulnerabilidad. Factores como la pobreza, el limitado acceso a alimentos nutritivos y la dependencia de la agricultura de subsistencia agravan esta situación en las regiones más alejadas de los centros urbanos.

Aunque el ministro intenta minimizar la gravedad del problema, las cifras revelan una crisis alimentaria que afecta a millones de peruanos, especialmente en las zonas más pobres y remotas del país. Sus palabras reflejan una desconexión entre la percepción oficial y la realidad que enfrentan miles de familias peruanas diariamente.