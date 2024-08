Retiro AFP a punto de vencer: Estas son las cinco últimas fechas para presentar la solicitud

Si aún no solicitas tu AFP, ten en consideración esta guía y estas fechas para hacerlo. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde

¿Ya solicitaste tu retiro AFP? Ya millones de afiliados a una de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) han solicitado hasta 4 UIT —S/20.600 el máximo monto posible de solicitar— de sus fondos de pensiones.

Sin embargo, si algun aportante a Prima AFP, Hábitat, Profuturo o Integra aún no ha hecho una solicitud solo podrá hacerlo hasta el próximo viernes 16 de agosto —dado que el sábado 17, fecha final oficial, no entra dentro del horario que establece la Asociación de AFP—. Recuerda que, no obstante, el retiro no es obligatorio.

¿Cómo solicitar el retiro AFP? Recuerda que puedes acceder hasta a 4 UIT (S/20.600) de tu cuenta individual de tu fondo de pensiones. - Crédito Infobae/Paula Díaz

Última semana para retiro AFP

Del lunes 12 al viernes 16 de agosto serán las cinco últimas fechas para poder solicitar el retiro AFP de hasta 4 UIT. Si estas interesado, pero nunca tuviste la oportunidad de registrar la solicitud, este es lo que debes tener en cuenta:

Podrás solicitar el retiro AFP del lunes 12 al viernes 16 de agosto dentro del horario de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Tendrás que entrar a este enlace para hacer este https://www.solicitaretiroafp.pe/consulta

Se puede solicitar cualquier cantidad de monto de tu cuenta individual de pensiones, hasta el máximo de 4 UIT (S/20.600).

Este te será entregado en cuatro depósitos de 1 UIT cada uno (máximo) a la cuenta que consignes durante el registro.

La primera entrega de 1 UIT (S/5.150) se hará en menos de 30 días calendarios. Infobae Perú ha calculado, en base a declaraciones de la SBS, que son 18 días hábiles los que tendrás que esperar.

Los siguientes depósitos se harán en máximo cada 30 días calendario por cada UIT pedida, a partir del tiempo en que se entrega el anterior monto.

Solo se permite hacer la solicitud una sola vez

¿Cuándo depositarán tu ‘AFP’?

Infobae Perú elaboró el calendario anterior para todos los afiliados que hayan solicitado el retiro de AFP, según la fecha en que fue hecha esta solicitud. Así, para los últimos en solicitar el retiro AFP, y si han pedido más de 3 UIT (S/15.450), todo el monto que solicitaron estaría llegando inclusive hasta en diciembre.

“Únicamente para efectos del primer desembolso, se ha acotado el plazo de 30 días a un plazo menor. De esta manera, para las solicitudes ingresadas el 20 de mayo, las AFP tienen, como máximo, hasta el 14 de junio para efectuar el primer desembolso. (...) La figura se repite en función de cada fecha de solicitud, si el afiliado presenta su solicitud el día 21 de mayo, su primer desembolso será el 17 de junio, y así sucesivamente”, explicó a Infobae Perú la SBS.

Si intentas hacer otro retiro AFP en el LINK de la Asociación de AFP no te dejará hacerlo y te saldrá un mensaje. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Paula Díaz

A partir de estas declaraciones, Infobae Perú, aproximó que el primer depósito demoraría unos 18 días hábiles (dado que la SBS no contaba los fines de semana). Así, si solicitas tu retiro AFP en el último día, 16 de agosto, estas serían las fechas en que recibirás cada UIT, en caso hayas solicitado mucho más deS/5.150:

Primera UIT, S/5.150 ➜ máximo el jueves 12 de septiembre

Segunda UIT, S/5.150 más ➜ máximo el sábado 12 de octubre

Tercera UIT, S/5.150 más ➜ máximo el lunes 11 de noviembre

Cuarta y última UIT, S/5.150 más ➜ máximo el miércoles 11 de diciembre

Sin embargo, recuerda que estas fechas son aproximadas. Así, si se te entrega el primer depósito antes del máximo tiempo posible, por ejemplo, el miércoles 11 de septiembre, para saber cuándo te entregarán la siguiente UIT, máximo, solo deberás sumar 30 días calendario (en este caso, sería el viernes 11 de septiembre).

Aún se pueden enviar solicitudes para el retiro AFP, hasta el viernes 16 de agosto. ¿Cuándo te llegarán todos los pagos si solicitas en esta fecha? - Crédito Infobae/Paula Díaz

¿Por qué algunos afiliados han esperado a solicitar AFP?

Algunos afiliados esperaron para solicitar su AFP en agosto. Esto se debe a dos factores, principalmente, y tienen su motivación en querer poder acceder al mayor monto posible de sus fondos de pensiones.

Algunos los afiliados esperarán a agosto, para incluir en el monto de su retiro el descuento de sueldo de julio.

Esto se debe a que solo se pueda hacer UNA SOLA solicitud; es decir, si ya pediste tu AFP y sucede que a fines de julio te descuentan un nuevo monto, no podrás agregar esto o retirarlo, dado que ya hiciste tu solicitud.