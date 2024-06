Jefferson Farfán da detalles de su nuevo mall y la persona que lo impulsó a emprender este proyecto

Jefferson Farfan hizo millonaria inversión para la construcción de centro comercial | América HOY - América TV

Jefferson Farfán, exfutbolista peruano, ha generado interés en el público al conocerse su participación en la construcción de un nuevo centro comercial en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur. En medio de esta noticia, ‘América Hoy’ señaló que el exdeportista es uno de los inversionistas del proyecto denominado ‘Foquita Mall’, cuyo lanzamiento está previsto para diciembre de 2024.

Las conductoras sostuvieron su afirmación con una entrevista que le hicieron a Jefferson Farfán hace unas semanas, la cual recién decidieron sacar a la luz. Pese a que Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza indicaron que sabían de qué se trataba, fueron cautelosas para no delatar los planes del exfutbolista.

Jefferson Farfán da detalles de su nuevo proyecto tras dejar el fútbol. | Composición/Infobae Perú

Durante la conversación, emitida el miércoles 19 de junio, Jefferson Farfán anunció que se está dedicando al mundo empresarial tras retirarse del fútbol profesional. La expareja de Yahaira Plasencia reveló que trabaja en un proyecto relacionado con la construcción, el cual dará a conocer próximamente. Sin embargo, se animó a dar algunos detalles.

“Sí (me estoy dedicando al mundo empresarial), hay algunas cositas. Hace cinco años vengo trabajando en un rubro que no me imaginé que estaría. Voy a lanzar algo que muy pronto se enterarán, tiene que ver con la construcción”, dijo Farfán, quien se comprometió con las presentadoras a hablar más del tema cuando el proyecto esté más avanzado.

En otro momento, Jefferson Farfán reveló quién lo animó a emprender este nuevo proyecto en su vida. “Fue gracias a mi madre en realidad, ella fue la visionaria. Es una de las personas que siempre me ha enderezado cuando he estado pensando en otras cosas. Hay que pensar en el futuro, en el futuro de los hijos y de la familia”, dijo el exjugador de Alianza Lima.

Jefferson Farfán y su mamá. Foto: (Difusión)

¿Cómo será el mall de Jefferson Farfán y cuánto invirtió?

Las presentadoras del programa, Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo confirmaron que Jefferson Farfán ha decidido incursionar en el sector inmobiliario. Incluso, dieron detalles de cómo será este nuevo mall.

El proyecto contempla tres niveles que incluirán estacionamientos, un gimnasio, canchas de padel, restaurantes y una amplia oferta comercial. Además, se espera que albergue un conocido supermercado, consolidándose como un espacio integral para compras y entretenimiento.

Todo lo que se sabe del centro comercial vinculado a Jefferson Farfán, el futbolista peruano. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Para la construcción de este centro comercial, Jefferson Farfán habría invertido 55 millones de soles, lo que le otorgaría el derecho de arrendar una superficie de 8,700 metros cuadrados dentro del mall. Esta significativa inversión refleja el compromiso del exjugador con el proyecto, involucrándose activamente en la supervisión de la obra para asegurar un uso adecuado de su capital.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Jefferson Farfán sería el único dueño del llamado ‘Foquita Mall’ o contaría con más socios. Sin embargo, sí ha salido a la luz una foto del exfutbolista supervisando la obra, generando mayor expectativa sobre la inauguración del centro comercial, la cual está calculada para diciembre del próximo año.

Jefferson Farfán se muestra en la construcción de su centro comercial. (Ric La Torre)

La reacción de Melissa Klug sobre el mall de Jefferson Farfán

Melissa Klug fue consultada por el nuevo proyecto de Jefferson Farfán. De manera escueta, la influencer expresó su sorpresa. “¿Qué? No he visto nada”, fueron las palabras de la pareja de Jesús Barco, evitando ahondar en el tema.

Melissa Klug se enteró que Jefferson Farfán tendrá su propio mall | Todo se Filtra -Panamericana TV

Melissa Klug fue abordada por ‘Todo se filtra’ a su salida de América TV. La mamá de Samahara Lobatón brindó declaraciones a América Hoy, donde señaló que no piensa pedirle perdón a Jefferson Farfán.

La influencer anunció que alista tomar acciones legales contra su expareja y padre de dos de sus hijos, tras la victoria del exfutbolista en un juicio en primera instancia. La empresaria anunció que está preparando una contrademanda en respuesta a la resolución judicial reciente.

Melissa Klug asegura que se defenderá si Jefferson Farfán la sigue atacando legalmente. América Hoy/ IG

Recordemos que la disputa legal entre Klug y Farfán ha sido de larga data, involucrando tensiones y desacuerdos por varios años. Recientemente, el sobrino del ‘Cuto’ Guadalupe ganó una demanda contra Melissa, donde ella tendría que pagarle la suma de 300 mil dólares. Este hecho ha impulsado a la empresaria a responder judicialmente.

“Nadie tiene que sentirse victorioso, decir que ha ganado porque este es un proceso”, aclaró. “Es desgastante, para él quizás no porque lo ven los abogados, pero si él me demanda, yo voy a tener que contrademandar porque no me voy a quedar con los brazos cruzados, no me voy a quedar sentada viendo cómo él sigue demandándome, porque voy a defenderme”, señaló Melissa, asegurando que solo le pide perdón a Dios.

“Yo no estoy pidiendo que él me perdone ni nada, no tengo que pedirle. Al único que se le pide perdón es a Dios”, aseguró.

Melissa Klug asegura que se defenderá si Jefferson Farfán la sigue atacando legalmente.

Paolo Guerrero le seguiría los pasos

Paolo Guerrero podría tener planes empresariales a futuro, según comentó su madre, Doña Peta, en una entrevista realizada por el programa ‘Todo Se Filtra’. Durante esta conversación, abordó diversos aspectos relacionados con la vida personal y profesional de su hijo, además, expresó su entusiasmo por los nuevos proyectos de Jefferson Farfán.

Doña Peta fue consultada por el reportero del programa sobre la posibilidad de que su hijo incursione en el ámbito empresarial. “Ahora, no lo veo todavía. Más adelante. Vamos a ver”, indicó.

El interés por los posibles proyectos empresariales de Guerrero se ha despertado tras los éxitos obtenidos en su carrera deportiva. Su madre dejó abierta la puerta a nuevas oportunidades y mencionó que, con el tiempo, podrían explorarse otras facetas.

Paolo Guerrero, conocido como el ‘Depredador’, es una figura relevante tanto dentro como fuera del campo de fútbol, y las declaraciones de Doña Peta han generado expectativas sobre el futuro del futbolista en otros ámbitos, más allá de las canchas. Muchos se preguntan si le seguirá los pasos a su gran amigo Jefferson Farfán.

Doña Peta vislumbra el futuro empresarial de Paolo Guerrero después del fútbol. | Panamericana Televisión