Christian Domínguez contradice a Karla Tarazona: “No fue uno, sino tres besos y hemos hablado después”

Christian Domínguez da detalles de los 3 besos con Karla Tarazona en su cumpleaños. | Panamericana TV

‘Todo Se Filtra’ fue en busca de Christian Domínguez para que hablara sobre las imágenes que publicó ‘Magaly TV La Firme’ en las que se ve al cantante besando a Karla Tarazona en su cumpleaños. Este 31 de julio por la mañana, la conductora de ‘Préndete’ había dicho que solo fue un beso justificando una sensación del momento.

También resaltó que no lograron conversar sobre este tema y mucho menos de una posible reconciliación. Sin embargo, el líder de Gran Orquesta Internacional fue tajante y dijo que fueron más caricias, contradiciendo a la madre de uno de sus hijos.

“No fue uno, fueron tres. Uno cuando llegué y me dijeron ‘Sorpresa’. Yo me emocioné porque fue muy planeado, hasta el punto que mis hijos me hicieron llorar. Y le dije a Karla, ‘eres lo máximo’. El segundo, fue cuando comenzamos a bailar, fueron las horas más bonitas. El tercero fue lo que vieron... creemos que lo que han visto es lo que hay. Ella me ha recibido los besos. Hemos hablado después, obviamente”, dijo al programa de Kurt Villavicencio.

Christian Domínguez da detalles de los tres besos con Karla Tarazona en su cumpleaños. | Captura/Panamericana TV

La versión de Domínguez no solo revela más detalles sobre la noche de su cumpleaños, sino que también sugiere que la relación entre ambos podría ser más cercana de lo que se pensaba.

Según él, los tres besos fueron momentos significativos y compartidos con emoción, lo que contrasta con la versión más contenida de Karla Tarazona.

Christian Domínguez no desea volver con Tarazona

La reciente controversia entre Karla Tarazona y Christian Domínguez ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación peruanos, especialmente tras la divulgación de unas imágenes donde se les ve besándose durante la celebración del cumpleaños del cantante de cumbia.

El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ fue el encargado de seguir de cerca esta historia, enviando a su equipo de periodistas para obtener declaraciones directas del cantante a la salida de su programa ‘Préndete’.

El cantante de cumbia rompió su silencio luego de que se especulara que la expareja habría retomado su romance | Willax

Durante su intervención, manifestó tranquilidad y explicitó que no tienen nada que ocultar respecto a su relación con Tarazona. “Nosotros estamos tranquilos porque estamos solteros, no le hacemos daño a nadie”, afirmó inicialmente Domínguez.

Aunque el intercambio de caricias señaló una cercanía evidente entre ambos, el cumbiambero subrayó que fue el resultado de la emoción del momento por la celebración compartida, y no un indicio de la reanudación de su relación amorosa.

“Ese día fue especial y la besé porque fue hermoso esas horas, pero no alcanza. Puede ser parte de la emoción que la haya abrazado, que se haya dejado besar en ese momento, que me haya correspondido los besos porque yo se los di,” explicó.

Christian Domínguez aclara su relación con Karla Tarazona.

Christian Domínguez arremete contra el ‘huevero’

Durante la entrevista, los reporteros quisieron obtener su opinión sobre una publicación que Rafael Fernández había realizado en sus redes sociales, donde insinuaba ciertas sospechas sin nombrarlos directamente.

El empresario, conocido como el ‘huevero’, había publicado en su cuenta de Instagram: “Odio darme cuenta de que lo que sospechaba era real. ¿Pasa, no? Que tenemos como ese sexto sentido que nos dice que algo anda mal y que algo está pasando. Sin embargo, confías y sigues, pero al tiempo descubres que todo lo que pensaste fue cierto”.

El líder de la Gran Orquesta Internacional no tardó en responder de manera firme al enterarse de la insinuación. “Un segundo, eso no sabía. Ella (Karla Tarazona) debe estar separada dos años y medio. Es el colmo que si ha lanzado algo así me parece cobarde”, manifestó tajantemente.

Añadió que tuvo una conversación en privado con él y que incluso guardó dicha charla por precaución. El cantante refirió que jamás interfirió en la relación que Fernández mantenía con su expareja durante su matrimonio con Tarazona.

Christian Domínguez arremete contra Rafael Fernández y le pide no meterse en sus problemas. | Composición/Infobae