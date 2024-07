Retiro AFP 2024: ¿Por qué no puedo hacer otra solicitud? Esto dice una AFP y la ley aprobada

A pesar de que muchos afiliados se lo pregunten, s debe aclarar que solo se puede hacer una sola solicitud de AFP. - Crédito Infobae/Paula Díaz

¿Ya solicitaste tu retiro de AFP y te preguntas si puedes hacerlo de nuevo? La respuesta corta es que no puedes. Ya millones de afiliados han recibido su primer pago (y varios el segundo) de hasta 1 UIT (S/5.150), pero algunos han notado que aún tienen montos en sus cuentas a los que quisieran acceder.

Son diversos casos los que se presentan. En algunos, los afiliados han generado una rentabilidad extra luego de solicitar el retiro AFP, otros han deseado haber podido incluir el aporte que se les ha hecho a fines de junio (del descuento de su sueldo), y otros aportantes tan solo se preguntan si pueden sacar más del máximo de 4 UIT (S/20.600).

Sin embargo, a pesar de que la pregunta pueda ser recurrente, no se debe llevar a confusión: solo se puede hacer una sola solicitud del retiro AFP. Pero lo que sí pasará es que, si has hecho un retiro de hasta de 4 UIT, aún recibirás más montos de lo que falta que te entreguen.

Algunos afiliados que se encuentran trabajando formalmente esperarán para solicitar su retiro AFP, dado que podrán acceder a un mayor monto. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Andina/Captura de Asociación de AFP

¿Por qué no se puede hacer otra solicitud de AFP?

Infobae Perú pudo consultar a una AFP sobre el hecho de que no se pueda hacer más que una sola solicitud durante el plazo para el séptimo retiro de AFP. Esto fue lo que nos señalaron:

“Como en los retiros anteriores, la norma establece el alcance y límites del proceso; las posibilidades de incorporar saldos adicionales en la solicitud o hacer más de una solicitud no está contemplada en la ley”, respondió Joel Boza, Subgerente de Gestión de Aportes y Recaudación de Prima AFP.

Como se entiende, no solo no se puede hacer más de una solicitud de retiro AFP, sino que tampoco existe la posibilidad de “incorporar saldos adicionales”; es decir, no se podrá presentar otro pedido, ni tampoco se podrá aumentar el monto solicitado posterior a su registro. Esto, debido a que no está contemplado en la ley.

Solo podrás solicitar el retiro AFP hasta el mismo viernes 16 de agosto. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Difusión

Esto dice la norma del retiro AFP

La norma aprobada por el Congreso y publicada en El Peruano con el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es clara.

“El afiliado que decida retirar sus fondos bajo los alcances de la Ley, debe presentar su solicitud de retiro extraordinario y facultativo de aportes obligatorios por única vez e indicando el monto a retirar, que debe encontrarse dentro del límite permitido, dispuesto en el artículo 1 de la Ley y dentro del plazo máximo de noventa (90) días calendario”.

La frase clave es “por única vez”, entendiéndose que solo se puede presentar una solicitud de retiro de AFP. A pesar de esto, sí debe notarse que la entrega del monto pedido, que puede ser de hasta 4 UIT (S/20.600), se realiza en cuatro armadas, pero esto no significa que se presenta la solicitud para cada una de ellas.

Si te sale el mensaje de "Cargo realizado", en tres días te depositarán tu retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde/Captura de Asociación de AFP

Cronograma de pago AFP

Actualmente, las AFP no solo deberían ya estar depositando el primer pago a los últimos afiliados que solicitaron el retiro a finales del cronograma con DNI, sino que también está desembolsando la segunda UIT para los aportantes que pidieron sus fondos en mayo.

Recuerda que el plazo máximo para que te depositen tu primera UIT es de, aproximadamente, 18 días hábiles, según pudo calcular Infobae Perú a raíz de las declaraciones de la SBS.

“Únicamente para efectos del primer desembolso, se ha acotado el plazo de 30 días a un plazo menor. De esta manera, para las solicitudes ingresadas el 20 de mayo, las AFP tienen, como máximo, hasta el 14 de junio para efectuar el primer desembolso. (...) La figura se repite en función de cada fecha de solicitud, si el afiliado presenta su solicitud el día 21 de mayo, su primer desembolso será el 17 de junio, y así sucesivamente”, explicó en su momento la SBS a Infobae Perú.