Miguel Trauco responde tras confesiones de Dalia Duran en ‘El Valor de la Verdad’ y muestra inesperada foto

Miguel Trauco, actual defensa de Alianza Lima y habitual convocado a la selección peruana, ha sido señalado públicamente por Dalia Durán, exesposa del cantante John Kelvin. Durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, la cubana reveló que el futbolista la contactó insistentemente en 2021, tras el escándalo de infidelidad protagonizado por el artista.

Según relató Dalia Durán, Miguel Trauco no solo le enviaba mensajes solidarios, sino también fotos íntimas y hasta le propuso un viaje a Brasil. “Cuando sale el primer ampay de John Kelvin en provincia, Trauco me escribe por Instagram solidarizándose. ‘He visto esto que ha sucedido, pucha, me imagino cómo debes estar’, me decía”, contó Durán.

La cubana mencionó que el jugador de fútbol fue su vecino en Lima y que, tras comenzar a hablar por redes sociales, él se mostró insistente con sus propuestas. Entre los detalles más sorprendentes, Dalia Durán indicó que Miguel Trauco le hacía videollamadas frecuentes y le proponía encontrarse en el hotel del aeropuerto con el pretexto de entregarle obsequios traídos del extranjero.

“Me decía que vaya al hotel del aeropuerto para recoger los regalos que él me traía de Brasil”, declaró. Sin embargo, lo que más le impactó no fueron las imágenes íntimas que recibió, sino una fotografía que la dejó sin palabras.

“Yo soy muy detallista, todo entra por los ojos. Me fijé en un detalle mata pasiones total. Había un dedito del pie”, dijo Dalia mostrando su rostro de desagrado. Al entender a qué se refería, Beto Ortiz señaló que todo futbolista tiene pie de atleta. “Bueno, pero que se lo cure, hay medicamentos. Para eso hay tratamiento y tienen la plata para hacerlo”, acotó la rubia, en referencia a los pies de Trauco.

Durante la conversación, Durán fue enfática al afirmar que nunca accedió a tener un encuentro físico con el futbolista. “Nunca me atrajo”, aseguró, descartando cualquier tipo de vínculo más allá de las conversaciones digitales. Asimismo, señaló que la interacción terminó abruptamente cuando la esposa de Trauco descubrió los mensajes. Según indicó, la rubia aún conserva esas conversaciones como prueba.

La respuesta de Miguel Trauco

Las confesiones de Dalia Durán causaron revuelo en redes sociales y no tardaron en generar una respuesta del futbolista. Aunque no ofreció declaraciones directas ni negó los hechos, Miguel Trauco sorprendió a todos al publicar una historia en Instagram mostrando sus pies, mientras el programa aún estaba al aire.

En la imagen compartida, se observa al jugador recostado en su cama, enfocando uno de sus pies, acompañado del mensaje “Curadito”. Lo curioso es que, de fondo, se ve el televisor transmitiendo el programa conducido por Beto Ortiz, lo que fue interpretado por muchos como una reacción directa a las declaraciones de Dalia Durán. La referencia al pie no pasó desapercibida, dado que ella mencionó con humor que “el pie de atleta” fue lo que más le impactó de las fotos recibidas.

La historia de Instagram llamó poderosamente la atención, pues todo indica que Miguel Trauco habría tomado con humor las declaraciones de la rubia. Sin embargo, no ha emitido declaraciones oficiales sobre el tema.

En otro momento, Dalia Durán relató momentos terroríficos que vivió con el padre de sus hijos, John Kelvin, quien abusó de ella y la golpeó salvajemente. Además, contó cómo fue su infancia, marcada por maltratos y más violencia sexual.

Las declaraciones de Dalia Durán se suman a una larga lista de confesiones en el programa ‘El Valor de la Verdad’, donde varias figuras del espectáculo peruano han expuesto detalles íntimos y controversiales de su vida privada.

