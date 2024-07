Irma Maury genera expectativa sobre posible regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Otro personaje, tal vez”

Irma Maury habla en 'El Reventonazo de la Chola' de una posible vuelta a 'Al Fondo Hay Sitio'. | América TV

Irma Maury, querida actriz quien dio vida al inolvidable personaje de ‘Doña Nelly’ en la popular serie peruana ‘Al Fondo Hay Sitio’, sorprendió con sus revelaciones tras su reciente aparición en ‘El Reventonazo de la Chola’. Durante su intervención, dejó abierta la posibilidad de un regreso a la exitosa producción.

La matriarca de los ‘Gonzáles’ en las primeras temporadas de la ficción se convirtió en uno de las figuras más emblemáticos de la producción nacional, conquistando los corazones del público con su carisma y peculiar personalidad.

Sin embargo, la intérprete se despidió de la serie de manera impactante cuando su personaje sufrió un infarto en uno de los capítulos, dejando un vacío que muchos fans aún sienten.

Irma Maury habla de una posible vuelta a 'Al Fondo Hay Sitio'. | Captura América TV

Irma Maury responde si volverá a ‘AFHS’

A pesar de los años transcurridos desde su salida, los seguidores de la popular ficción de América TV no han dejado de pedir el retorno de Irma Maury a la pantalla chica. Este clamor ha mantenido viva la esperanza de que ‘Doña Nelly’ pueda volver a formar parte de la historia.

En su conversación con la ‘Chola Chabuca’, la veterana artista abordó directamente esta gran interrogante. “¿Tú crees que en algún momento regreses con otro personaje a ‘Al Fondo Hay Sitio’ o te gustaría volver a ser ‘Doña Nelly’?”, le consultó el conductor del espacio sabatino.

Ante esta interrogante, no cerró la puerta a su vuelta a la serie, pero dejó en claro que si se diera, lo haría con un nuevo rol.

“Otro personaje claro, de repente, podría ser (…) yo no he cerrado las puertas de ninguna parte, pero a mí no me han dicho nada (los de producción) de ningún otro personaje”, respondió Irma Maury, dejando a sus fans con la esperanza de verla nuevamente en la pantalla chica.

Irma Maury habla en 'El Reventonazo de la Chola' de una posible vuelta a 'Al Fondo Hay Sitio'. | América TV

Sus declaraciones generaron una ola de especulaciones y expectativas entre los seguidores de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Muchos se preguntan qué tipo de personaje podría interpretar la actriz y cómo su posible presencia impactaría la dinámica de la ficción.

¿Por qué Irma Maury se fue de ‘Al Fondo Hay Sitio’?

La icónica ‘Doña Nelly’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ reveló en una entrevista con el diario Correo, tiempo atrás, las razones detrás de su decisión de abandonar la popular serie peruana. La actriz confesó que el agotamiento fue un factor clave y que buscaba dedicar más tiempo a sí misma.

“Me fui de ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque estaba cansada y quería vivir más para mí. Buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice. Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué? Mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo”, expresó en la conversación.

Además, compartió que ya no extrañaba interpretar a la madre de Pepe y Luchito Gonzáles. Aunque su personaje era muy querido por el público, llegó a un punto en el que la constante identificación con él en la calle se volvió abrumadora.

“No (extraño a Nelly). Es más, ya me parecía un poco cargosa porque en la calle ya me quitaba el nombre y no me gustaba”, agregó.

Irma Maury, formó parte de 'Al Fondo Hay Sitio'. Foto: Andina

Efraín Aguilar clamó su regreso

Efraín Aguilar, exproductor de la exitosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, reveló que hizo todo lo posible para que Irma Maury, quien interpretaba a la querida ‘Doña Nelly’, no dejara la producción.

“Yo le tengo un cariño muy especial, ella fue mi alumna, muy buena actriz. Un año antes de que se fuera me dijo que no quería seguir porque era muy lejos para ella. Le puse un carro para que vaya desde Ventanilla porque era valiosísima”, comentó a Trome.

Efraín Aguilar fue productor de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Twitter.