Yiddá Eslava recuerda su escándalo con Julián Zucchi y hace mea culpa: “Los modos que usé no fueron los correctos”

En una sincera entrevista para el programa ‘Estás en Todas’, Yiddá Eslava abrió las puertas de su hogar y su corazón a la reportera Ximena Dávila. La actriz peruana habló abiertamente sobre su vida personal y profesional tras la separación de su pareja y padre de sus hijos, Julián Zucchi.

Reflexionando sobre el tumultuoso final de su relación, Eslava admitió sentir arrepentimiento por algunas de sus acciones. “Me he equivocado en muchas cosas, soy una persona muy visceral. Sí cambiaría algunos puntos, no hablaría tanto, me ganó la injusticia”, confesó.

A pesar de los errores, ella expresó su deseo de ver a Zucchi feliz en su nueva relación con Priscila Mateo, reportera de Magaly Medina. “Yo lo que más quiero es que él sea feliz con una persona que lo adore, que lo respete, porque esta persona en algún momento se va a vincular con mis hijos”, añadió.

Yiddá Eslava también abordó la polémica que surgió cuando hizo pública una infidelidad de Zucchi. Afirmó que nunca consideró perdonar la traición y no se arrepiente de haber expuesto la verdad. “Era una verdad que tenía estancada, la verdad nunca es un error, los modos que usé no fueron los correctos porque se malinterpretó”, explicó.

La actriz y productora enfatizó que su separación de Zucchi no fue traumática para sus hijos, ya que ambos supieron manejar la situación con sensibilidad y cuidado. “Mis hijos no se dieron cuenta del escándalo. Con Julián protegimos lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos. Mis hijos lo entendieron súper bien y entienden que papá tiene su casa y mamá tiene su casa. Uno tiene que aprender a diferenciar las facetas. Creo que ambos fracasamos en la relación de pareja y laboral”, comentó.

En cuanto a los rumores sobre un video en vivo en Instagram donde Yiddá Zucchi apareció en aparente estado de ebriedad, Eslava prefirió no ahondar en el tema, indicando que ha aprendido su lección. “Ya aprendí mi lección, es el papá de mis hijos, no voy a volver a hablar de él, solo cosas positivas”, acotó.

Finalmente, Eslava reveló las razones detrás de su decisión de dejar de trabajar con Zucchi. “El vínculo que nos va unir de por vida es el de padres. Nosotros fuimos una pareja maravillosa en el tema laboral, pero creo que era el momento en el que cerremos eso porque teníamos proyectos distintos. Yo he abierto mi productora y sé que él también”, concluyó.

En otro momento, Yiddá Eslava habló sobre las críticas que recibió por parte de Natalia Otero, una de las amigas de Julián Zucchi. Ella prefirió no decir mucho sobre el tema, pues comprende que ellos son amigos desde la infancia.

“Compartí muchas cosas con ella, pero como un apéndice de la relación amical que ellos tienen desde hace muchos años, se conocen desde la infancia, desde el nido. Es lógico que una amiga... cada una tiene sus modos y no voy a juzgar sus acciones. Ellos son muy amigos, se criaron casi como hermanos y se quieren mucho”, se limitó a decir la actriz.

