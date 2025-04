Leslie Urteaga: Poder Judicial levantó el secreto bancario y de las comunicaciones de la ministra

Leslie Urteaga fue ministra de Cultura. (Foto: Andina)

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, no solo debe hacer frente a los fundados cuestionamientos al programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma), que en la última semana ocasionó la intoxicación masiva de escolares en las regiones Piura y Amazonas. La exministra de Cultura también enfrenta una investigación fiscal por presuntamente haber incurrido en los delitos de negociación incompatible y colusión en esta cartera.

Se trata de una investigación en la que a Urteaga se le atribuye, entre 2018 y 2019, haberse interesado y concertado, junto a otros funcionarios del Ministerio de Cultura, para defraudar al Estado mediante la adquisición de 1.500 hitos de concreto que no cumplían con los requisitos técnicos establecidos. Ello habría generado un perjuicio económico de 27,075 soles

A la titular del Midis se le procesa en su condición de directora general de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble. En dicho cargo, según la Fiscalía, habría designado “de manera verbal” a Hugo Zenón Infantes Quispe para que recibiera los hitos de concreto “sin proporcionarle las especificaciones técnicas” ni solicitar la participación de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal para las revisiones técnicas de los bienes adquiridos.

Incluso, sostiene el Ministerio Público, Leslie Urteaga dio conformidad a la recepción pese a que este se efectuó 29 días después de la fecha máxima de entrega establecida. La demora significó un descuento de 1, 425 soles.

Otro punto que llamó la atención primero de la Contraloría y ahora de la Fiscalía es el supuesto proveedor José Suárez Romero de más de 80 años de edad. En el papel, el hombre tiene un negocio con el que ha contratado con el Ministerio de Cultura. Sin embargo, se descubrió que en la dirección del supuesto negocio no existe un local comercial ni mucho menos vive Suárez ahí.

Suárez dijo que en 2018 no vendió hitos de concreto, sino en 2017 y solo 120 unidades. Un reportaje de Willax confirma que el hombre no tiene negocio a su nombre y vive en Huaral hace más de 30 años con su esposa y su hijo con habilidades diferentes. Agregó que no cuenta con correo ni WhatsApp ni computadora Su nombre habría sido utilizado para defraudar por miles de soles al Estado.

Leslie Urteaga sin secretos

Como parte de la investigación, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima solicitó al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones y bancario de Leslie Urteaga y los otros involucrados en la adquisición y recepción de los 1,500 hitos de concreto. Infobae accedió a las resoluciones que declaran fundados ambos pedidos.

Sobre el secreto bancario, el Poder Judicial sostuvo que el pedido fiscal es amparable para determinar si Urteaga, así como los otros funcionarios procesados, “han tenido vinculación o concertación con las demás personas involucradas en la presente investigación y comprobar si han tenido incrementos patrimoniales determinantes que ayuden a esclarecer los hechos”. Esta medida fue autorizada en enero de 2023, cuando la hoy titular del Midis ya se desempeñaba como ministra de Cultura.

“Las medidas de levantamiento del secreto bancario resultan idónea, conveniente o adecuada para la investigación de los presuntos hechos ilícitos, pues tiene como finalidad recabar información de las cuentas bancarias (ahorros, corrientes, de crédito, etc) de las personas naturales afectadas, además permitirá identificar las operaciones y movimientos de los investigados, por lo que se podría obtener datos sobre presuntas solicitudes o irregularidades previas y durante el periodo que duró la solicitud de la adquisición de los hitos de concreto”, se lee en la resolución.

Levantan secreto bancario de Leslie Urteaga

Respecto al secreto de las comunicaciones, el Poder Judicial también consideró que esta medida es esencial para confirmar si los investigados mantuvieron comunicaciones teléfonicas mientras se realizaba el proceso de contratación y adquisión de los 1,500 hitos de concreto. Esta medida fue autorizada en diciembre de 2023.

Levantan secreto de las comunicaciones de Leslie Urteaga