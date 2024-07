Rodrigo González se refirió a los despidos masivos en Latina: “¿Tendrá Gisela algo que ver?”. (Captura: Amor y fuego)

Fuertes declaraciones. El presentador Rodrigo González no dudó en comentar este 1 de julio en ‘Amor y Fuego’ sobre las recientes decisiones tomadas por Latina Televisión en su programación. Según sus declaraciones, a partir de hoy, el canal transmitirá ‘El Gran Chef Famoso’ a las 7:45 p.m., seguido por ‘Pitucas sin Lucas’ a las 9:30 p.m., y ‘La Inquilina’ a las 10:30 p.m. Esto significa la desaparición definitiva de ‘Edición 90 Noche’, un noticiero emblemático del canal.

Todo esto ocurre después de que el canal de Jesús María realizara un despido masivo de periodistas en los últimos días. Según la figura de Willax, tras la salida de los comunicadores, Latina habría decidido retirar del aire el noticiero central de las noches para dar paso al entretenimiento, específicamente a una novela turca.

Asimismo, González especula que esta movida es una estrategia para consolidar el segundo lugar en el ranking de audiencia, un puesto que dicho canal ha mantenido por encima de ATV durante todo el año. Sin embargo, esta decisión podría estar basada en la caída de audiencia que experimentan durante el noticiero, y la introducción de programas de entretenimiento en su lugar busca mantener a los televidentes sintonizados.

“El segundo y tercer lugar se lo disputan entre Latina, que todo este año ha mantenido el segundo lugar arriba de ATV, pero seguro como para a la hora que empiece el noticiero, pues tienen una caída ahí de audiencia que migra para otros canales y seguramente para consolidar o para aguantar el rating de ‘Pituca sin Lucas’ y han metido otra novela que ellos apuestan porque seguramente es fuerte y va a llegar a su teleaudiencia”, sostuvo.

Además, comentó que esta reestructuración habría llevado al despido de varias figuras del área de prensa, como Martín Riepl, en favor de personalidades del entretenimiento. Programas como ‘Arriba Mi Gente’ también han visto una reducción en su tiempo de emisión, pasando de tres horas a solo dos, lo que indica un enfoque más condensado del contenido.

“Entonces, ahí ha habido una reducción del tiempo del matutino, que no entiendo por qué no le iba mal, ¿no? No le iba mal, ahí le aguanta un poco a ‘América Hoy’, que bueno que sí es el programa líder de las mañanas, sí le lleva ventaja al segundo lugar que es Latina, ¿no? Casi del doble, ¿no? Entonces, de repente, pues, pensarán que es poniendo una novela, cortando el tiempo, porque también, tantas horas también es como cuando tienes un limón para hacer tantas jarras de limonada, ¿no? Tantas horas el contenido, ¿no?”, acotó.

Esta situación ha generado una gran preocupación entre los trabajadores de Latina TV, quienes enfrentan una fuerte inestabilidad laboral. Según González, muchos empleados no recibieron aviso anticipado sobre sus despidos, enterándose a último minuto de que su programa no saldrá más al aire.

“Había un grupo de trabajadores a los que habían formado un sindicato en Latina y los habían despedido. Y ahora esta nueva gerencia los ha vuelto a despedir. Entonces las cosas están fuertes dentro de la Latina y los trabajadores, lo que me cuentan, mis excompañeros es que la inestabilidad que ahí se está viviendo es muy fuerte, no se sabe si mañana se quedan sin trabajo. No tienen ninguna contemplación en avisarles con anticipación, sino que les dicen, este es tu último programa y hasta hoy vas, como le ha pasado a ‘Edición 90 Noche’, que se han enterado también sobre la marcha que hoy no salen al aire, es decir, no les dio tiempo ni de despedirse”, aseveró.

¿Quiénes serían los nuevos inversionistas?

Por otro lado, Rodrigo González también planteó la posibilidad de que Gisela Valcárcel y otros nuevos inversionistas, como los empresarios Añaños, incluso Richard Acuña, puedan estar involucrados en estos cambios. Estas teorías sugieren que podrían estar comprando acciones del canal, lo cual podría explicar la reestructuración y el enfoque en programas de entretenimiento que han demostrado tener éxito, como “El Gran Chef Famoso” y “Pitucas sin Lucas”.

“¿Será caso una nueva gerencia que está llegando con fuerza? ¿Gisela tendrá algo que ver aquí? Me dicen que hay teorías de todo tipo, ¿no? Que incluso, incluso, puede haber nuevos inversionistas ahí en Latina. ¿Tendrá el Richard algo que ver junto con Gisela y junto a los Añaños? ¿Podría ser? Es una de las teorías”, aseveró.

“También dicen que por ahí se están juntando para comprar acciones porque el canal hace tiempo que, por más que ‘El Gran Chef’ es un programa que ha repuntado en la noche y que ‘Pitucas sin Lucas’ también les ha consolidado el segundo lugar de la programación, vienen con deudas y arrugas que planchar. Hace muchos años, ya que empezó el declive de la programación, por más que han sacado las mata programas también, hay cosas que no están en verde aún y la pita como siempre se rompe por el lado más débil, los trabajadores”, concluyó.

