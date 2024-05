Magaly Medina arremete contra Macarena Vélez por lucir cadena que le regaló Said Palao: “Es ganas de fastidiar”

Magaly Medina arremete contra Macarena Vélez por lucir cadena que le regaló Said Palao. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la periodista Magaly Medina abordó el tema del collar de oro que Macarena Vélez aún conserva y lo usa por todos lados, regalo que le dio su expareja Said Palao, quien está próximo a casarse con la empresaria Alejandra Baigorria.

La comunicadora expresó su sorpresa y criticó a Vélez, cuestionando su decisión de seguir utilizando un regalo de un ex mientras él se prepara para contraer matrimonio con otra persona. “Macarena, que anda defendiendo su postura, acá le defiende mi reportera el hecho de que, por qué, escuchemos de por qué anda luciendo una cadena que le regaló un ex que además se va a casar en los próximos meses con Alejandra Baigorria”, dijo en un inicio la periodista de ATV.

Medina no dudó en criticar duramente el hecho de que la modelo siguiera usando el collar que le regaló Said, e incluso el de su expareja Rafael. “Lleva los dos colgados, a todos los ex los lleva colgados del cuello. Pero a mí me parece, ahí en el concierto por ejemplo, estás sin el colgajo ese, estás sin la cadena, entonces yo digo, tanto quieres eso que lo llevas a todos lados, pero solo lo llevó para la entrevista en ‘América Hoy’ donde ella dijo, bueno esto. Casualmente, la pregunta, ¿quién te lo regaló?, de Said”, cuestionó la popular ‘urraca‘.

Magaly enfatizó la incongruencia de Macarena al seguir utilizando un regalo de su ex pareja, especialmente considerando que dicho ex está próximo a casarse con otra persona y han hecho público su compromiso. Además, Medina resaltó la ironía de esta situación al mencionar que la pareja ha anunciado su compromiso públicamente y lo están celebrando en todas partes, lo que hace aún más inapropiado el uso continuo del regalo por parte de la modelo.

”Para qué llevas algo que ya fue de un ex que se va a casar, que además han anunciado su compromiso públicamente, que vienen pregonando por calles, plazas y por todo el país que ellos se van a casar este verano del 2025″, enfatizó la figura de ATV.

“Pero ella con ganas, esa es como la ex, esa ex despechada, que con ganas de fastidiar, miren porque esto me lo regaló en lo más valioso que yo tengo. Te lo guardas, vas y dices, si el regalo más valioso que tengo es esta cadena que tengo acá. Pero ya no le das ese toque de, ‘ay es que me lo regaló Said’. ¿Y cómo defiende su postura cuando estuvo en el concierto?”, agregó la periodista.

Macarena Vélez confiesa que collar de Said Palao ya no significa nada

“O sea, eso no significa nada realmente, de verdad. En realidad es algo que me regaló en su momento, pero que yo escogí, y como lo elegí y me gusta mucho, lo uso. Lo voy a seguir usando, no tiene nada de malo”, fue la respuesta de Macarena a las cámaras de Magaly.

Ante ello, Medina se mostró sorprendida y se consultó: ”¿Cómo que no tiene nada de malo? Un collar de un ex yo lo regalo, lo que fue, yo cierro capítulo, cierro así lo regalo, no sé, lo pongo en un cajón con llave y no lo vuelvo a abrir, y si me gusta tanto el modelo, me lo mando a hacer igual, pero me lo compré yo, me lo mandé a hacer yo y no es el anterior”, comentó.

“No sé por qué quedarse con recuerdos, con trozos de pasado. A la gente le gusta arrastrar eso. Hay que quererse un poco más, Macarena. Hay que quererse un poco más”, concluyó la periodista.

