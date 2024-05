Greissy Ortega implora ayuda para regresar a Perú: “Están a punto de sacarme del refugio con mis hijos”

Fuertes declaraciones. La modelo Greissy Ortega reapareció este 21 de mayo en ‘Magaly TV La Firme’ para solicitar nuevamente la ayuda de la conductora Magaly Medina con el fin de regresar a Perú. Como se recuerda, el año pasado, la presentadora había facilitado los pasajes para Ortega y sus tres hijos, pero la colombiana optó por quedarse en Estados Unidos.

Según Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, está a punto de ser desalojada del refugio en Los Ángeles donde reside con sus pequeños. Esta situación se produjo después de decidir alejarse de su expareja Ítalo Villaseca, tras haber sufrido maltrato físico y psicológico. Ortega, quien ha estado separada de Villaseca durante varios meses, informó que solo puede permanecer en aquel lugar hasta el 17 del próximo mes.

“Yo sé que debe de estar harta de mí y de mis problemas, pero la verdad es que bueno, si Dios lo permite y todo sale bien, esperemos que sea la última vez que yo. Estoy pidiendo ayuda porque hasta el 15 de junio de este año me dan este día acá, me dieron, o sea como que me dieron a mí una prioridad por ser madre soltera”, dio en un inicio.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Yo sé que para ti es difícil creerme, Magaly. De corazón, yo no te lo pido por mí, te lo pido por mis hijos. Quiero salir de este hoyo en el que estoy metida. Ítalo me dejó muy mal”, expresó Greissy.

Cabe señalar que el año pasado, Magaly Medina, con la ayuda de una empresaria residente en Estados Unidos, gestionó los boletos para que Greissy Ortega y sus hijos regresaran a Perú. Sin embargo, Ortega decidió quedarse en el extranjero para mantenerse junto al padre de sus hijos y mantener unida a su familia. Lamentablemente, la situación no fue como esperaba y terminó siendo víctima de maltrato físico.

Greissy Ortega acusó a Ítalo Villaseca de provocar la pérdida de su bebé

Hace poco, la modelo Greissy Ortega pidió apoyo en el proceso de divorcio del padre de sus tres hijos. Ya que, la colombiana ha decidido tomar acciones legales y denunciarlo por violencia doméstica en Estados Unidos. Según Greissy, su ex pareja la maltrataba desde que vivían en Lince, y sus hijos fueron testigos de este abuso durante los 9 años que duró la relación. La modelo confiesa que los celos siempre fueron el motivo de estos actos de violencia.

“Yo le digo que se quede con mis hijos, no quería y yo cierro la puerta para que no se vaya, me metió dos rodillazos en la cara y me dice ‘hija ........’ y me metió dos puñetes en la cara”, confesó en entrevista Ortega.

En otro momento de la entrevista, la modelo colombiana cuenta que cuando estaba en su séptimo mes de embarazo, su expareja manifestó no querer tener una hija y sugerir darla en adopción debido a su género. En medio de una discusión, Ítalo Villaseca la agredió físicamente golpeándola en el vientre con un zapato, lo que desencadenó complicaciones en su embarazo y lamentablemente resultó en la pérdida del bebé.

“Yo tenía 7 meses cuando pierdo a mi bebé. Él no quería a mi hija porque iba a ser niña, quería que la diéramos en adopción. Él venía de la calle, se le perdió un dinero, y me tiró un zapato y me cayó en la barriga, y es ahí donde voy a la doctora porque me estaba doliendo mucho el estómago y mi hija se le estaban yendo los latidos de su corazón. Me dio tres días para saber si sobrevivía, pero no se pudo y me la sacaron a mi hija”, sostuvo la colombiana entre lágrimas.