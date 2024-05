Magaly, Rodrigo González, Carlos Álvarez, Karime Scander y más artistas agradecen cariño del público y se diferencian de Ricardo Mendoza y Jorge Luna

Ricardo Mendoza y Jorge Luna dicen que no les gusta regalarle su tiempo a los fans. La Linares

Las declaraciones de Ricardo Mendoza y Jorge Luna han generado gran controversia entre el público y los artistas del medio. Las opiniones están divididas, pero varios artistas dieron su opinión al respecto, agradeciendo a las personas y seguidores por el interés que muestran hacia el trabajo que realizan, ya que señalan que se deben a los fans, caso contrario a lo que piensan los conductores de ‘Hablando Huevadas’.

Magaly Medina, Rodrigo González, Carlos Álvarez y otros personajes relacionados con el medio del espectáculo, la comicidad y la actuación han sido consultados sobre el tema o han señalado su postura respecto a lo que piensan de darse un tiempo para saludar y tomarse una foto con sus fans.

Por otro lado, solo el actor Mateo Garrido Lecca, quien acaba de contraer matrimonio hace algunas semanas, y quien es muy amigo de Ricardo y Jorge, salió en defensa de los cómicos explicando que la fama de los cómicos es mucho más grande que de otras personas del medio y que los entiende.

Las críticas de Magaly Medina y Rodrigo González

Magaly Medina, conductora de ‘Magaly Tv La Firme’, fue la primera en criticar las opiniones dadas por Ricardo Mendoza y Jorge Luna la semana pasada. La periodista destacó la actitud de los comediantes como desfavorables hacia el afecto del público, resaltando la importancia de saber apreciar el cariño del público.

Magaly Medina crítica actitud de Ricardo Mendoza y Jorge Luna con sus fans. Magaly TV La Firme

“No lo puedo creer, hay un espíritu de soberbia, hay que decírselos, ellos han llegado y se han convertido en personas exitosas, les ha dado rédito su tipo de comedia, la gente hace cola en el teatro para verlos, van a sus presentaciones, los peruanos en el extranjero compran su boleto para verlos, porque les gusta, porque ellos lograron calar en el corazón de la gente y eso es algo para nosotros, los que trabajamos de cara al público, los que buscamos el aplauso, el reconocimiento de la gente, tenemos que estar eternamente agradecidos”, indicó Magaly Medina en su programa de ATV.

“Decir que ‘no tenemos tres minutos de mi tiempo para un autógrafo, para una foto’, la carne sale con hueso. Esto no lo tuviéramos si el público no fuera tan generoso de vernos, eso es algo que tenemos que atesorar, porque además es frágil, mantenernos es muy difícil”, manifestó Magaly Medina muy fastidiada.

Asimismo, Rodrigo González, emitió sus comentarios en su programa ‘Amor y Fuego’, donde los calificó de “soberbios” por las opiniones que tienes acerca de sus fanáticos. El popular ‘Peluchín’ resaltó el agradecimiento que deben tener los conductores de ‘Hablando Huevadas’ a sus fans, ya que gracias a ellos se debe el éxito que han logrado.

“Si tienes esa filosofía, seguramente la gente lo va a ir notando. Porque eso se nota, cuando la gente es soberbia. Porque nadie está negando que por tú ser agradecido, tengas menos talento o la malcriadez te haga como ser más dueño de ti mismo. No. Eso ya depende de las formas y la educación de cada uno”, afirmó el popular ‘Peluchín’.

Rodrigo González y Gigi Mitre pidieron sanción para los conductores de Hablando Huevadas. (Foto: Composición)

“Cuánto se puede desubicar una persona cuando le viene un cambio de vida tan abrupto, que ya se empieza a sentir que todo se lo merece. (...) Hay que estar agradecido... En el momento que piensas que te lo mereces y te crees superior al resto, se nota, y ese es el principio del fin”, comentó el conductor.

Carlos Galdós opina de Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Luego de las controversiales declaraciones de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en el programa de Youtube de Verónica Linares, el locutor Carlos Galdós opinó al respecto. El showman se manifestó en un tono neutral. Señaló que entiende la postura de los conductores de ‘Hablando Huevadas’, pero que no está de acuerdo con la forma en cómo lo comunicaron.

“Hay que hacer un bloque, ‘lo que sufren los comediantes’, y creo yo que les está pasando a Jorge y Ricardo. Entiendo que ellos, desde su código de honestidad brutal pura y dura, han puesto un límite. ‘A mi no me gusta firmar autógrafos en la calle ni las fotos’. Está bien, lo han dicho y punto, y creo que es valido y me parece valiente... Lo pudieron comunicar mejor, han sido descorteses, sobre todo Jorge, en sus formas”, fue la opinión de Carlos Galdós en RPP.

Carlos Galdós se volvió tendencia en las redes sociales. Foto: Andina

Lucía de la Cruz también criticó a los comediantes

La cantante criolla, Lucía de la Cruz, les envió un mensaje a los comediantes y también se mostró en desacuerdo por los comentarios que realizaron, afirmando que detestan tomarse fotos con el público y darles unos segundos de su tiempo.

“A ese par de jóvenes solo les queda atenerse a las consecuencias. Fácil es subir, lo puedes hacer en un día, una semana, lo difícil es mantenerse. Está claro que se marearon con la fama y el dinero que les llegó a manos llenas. A ver ahora qué va a pasar con ellos, se van a tener que tragar sus palabras”, comentó De la Cruz a Expreso.

Karime Scander y Brenda Matos de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Las actrices Karime Scander y Brenda Matos, que interpretan a Alessia Montalbán y Kimberly Torrejón, en ‘Al Fondo Hay Sitio’, no criticaron a los conductores de ‘Hablando Huevadas’, pero sí han manifestado su opinión sobre la relación con el público y el poder aceptar tomarse fotos con sus seguidores o saludarlos.

Karime Scander comentó que ha tenido momentos en los que ha tenido un mal día y justo se le han acercado personas para pedirle una foto o video. Lejos de molestarse, la actriz comentó que se debe a su público y que por ello no tiene problemas en hacerlo.

Karime Scander y Brenda Matos opinan sobre si se deben o no al público. (Video: Enkhestan).

“Trato de pensar que esa persona me lo está pidiendo, no de un mal lugar, si no que viene realmente de un buen lugar, de admiración, de agradecimiento, de cariño. Por más que haya tenido un mal día, respiro y digo lo voy a hacer porque esta persona viene con todo el cariño del mundo y se me acerca. Hay todo que agradecerles y puedes regalarle una sonrisa a esa persona que con tanto cariño se te acerca”, afirmó la popular Alessia Montalbán en el programa de redes Enkhestan.

Por su parte, Brenda Matos, quien era Kimberly, en la serie, también comentó que ellos se deben al público y afirmó que hacerles algún desprecio significaría una “falta de respeto” a sus seguidores.

“Somos conscientes de que nos debemos a la gente y gracias a ellos estamos donde estamos. Para mí, realizarles una foto o un video es una falta de respeto, si realmente lo hace con buena intención. Es lindo (recibir el cariño)”, afirmó la actriz.

Carlos Álvarez: “Creo que yo debería de pagarles”

El actor cómico, Carlos Álvarez, dejó un curioso mensaje en sus redes sociales cuando estaba invitando a su público a las celebraciones por sus 41 años de trayectoria. Álvarez no dudó en agradecer a las personas que lo siguen en televisión y, ahora, también en sus redes sociales, sintiéndose muy contento y agradecido por ello.

Carlos Álvarez agradece al público por seguirlo en sus 41 años y lanza indirecta para los conductores de 'Hablando Huevadas'. (Video: TikTok).

“Ustedes son una parte más que importante en la carrera de un artista, por eso siempre que me soliciten una foto, un saludo o un abrazo siempre estaré allí. Jamás, nunca en estos 41 años he cobrado por algo así, creo que yo sería el que debería pagarles por todo lo que ustedes me han dado, gracias otra vez y todo mi respeto por ustedes”, comentó el actor, dejando clara su postura en el controversial tema.