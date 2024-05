Rennán Espinoza sindicado de presunto peculado de uso: Procuraduría Anticorrupción solicita investigar al alcalde de Puente Piedra

Alcalde de Puente Piedra se encuentra en el ojo de la tormenta. | Canal N

Rennán Espinoza cada vez más cerca de responder ante la justicia. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó iniciar diligencias preliminares contra el alcalde de Puente Piedra, implicado en un accidente de tránsito a la altura del peaje Chillón, ocurrido el pasado miércoles 1 de mayo.

A través de un comunicado, la entidad informó que formuló el pedido ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Noroeste por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado de uso.

“La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó a la Fiscal Provincial de Turno de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Noroeste que se inicien las diligencias preliminares en contra del alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza Rosales y los que resulten responsables por la presunta comisión del delito de peculado de uso y otros”, se lee en la notificación emitida este martes 07 de mayo del 2024.

Documento remitido a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa especializada en delitos de corrupción. | Procuraduría Anticorrupción

¿Qué dijo Rennán Espinoza?

En la víspera, el polémico burgomaestre otorgó una entrevista luego de varios días en silencio. En diálogo con RPP Noticias, el alcalde negó haber estado bajo los efectos del alcohol, pero reconoció que transportaban una caja de cervezas.

“Hay un momento en que las personas que lograron salir y los que estaban auxiliando gritan que hay un líquido como si fuera gasolina. Entonces, empiezan a decir que salgamos por adelante. [...] Yo estaba en el asiento de atrás. [...] Nosotros no (bebimos licor), estábamos yendo recién a una reunión, por eso compramos una caja de cerveza”, narró.

Asimismo, indicó que él no manejaba el vehículo que protagonizó el choque y que el conductor era el jefe de Comunicaciones, Roy Huallpa Choquehuayta, quien salió positivo al examen de alcoholemia y no contaba con licencia de conducir.

“Hoy sabemos que no tiene licencia de conducir… Una lata de cerveza es probable que termine en 0,57, porque si hubiese un exceso de licor este saldría mucho más grande.[…] si las normas dicen que es hasta 0,50 entonces ha pasado el límite. Las autoridades determinarán la sanción que corresponde”, sostuvo Espinoza.

Alcalde de Puente Piedra niega haber conducido vehículo que chocó contra peaje (RPP)

“Yo no tenía obligación de pasar dosaje etílico”

Al ser consultado por su fuga del lugar, mencionó que se retiró para atenderse en una clínica, pues en el hospital de Puente Piedra no iba a ser atendido por la carga de pacientes. Asimismo, aseguró que no estaba obligado a pasar la prueba de alcoholemia dado que no era quien conducía.

“No me sentía con gravedad, yo voluntariamente decidí retirarme y atenderme de manera particular. […] No tenía ninguna obligación de ir al hospital, no estaba obligado a pasar por dosaje etílico, yo me sentía bien”, expresó.

Sobre el personal municipal que se apersonó al lugar indicó que las mujeres que fueron captadas ayudándolo a salir no acudieron a pedido de él, y que más bien fue tras la llamada de Rutas de Lima, y que aún no se comunica con el sereno Eleazar Guerrero, quien golpeó al policía.

“Ellas (funcionarias municipales) se enteran a partir del llamado que hacen de Rutas de Lima, sabían que yo estaba en el accidente y se acercan al hospital. Ahí yo desciendo, gentilmente me ayudan a subir a otro vehículo para atenderme de manera particular. [...] Yo lamento la violencia, es algo que la fiscalía tendrá que ver, si hay algo indebido se sancionará. […] Espero conversar con Eleazar Guerrero hoy o mañana que se reincorpora y nos informe”, expresó.

Nuevos videos de choque de Renán Espinoza muestran pelea entre sereno y policía para ayudar al alcalde (América Noticias)

¿Cuántos años de cárcel podría tener Rennán Espinoza?

De acuerdo al penalista Andy Carrión, el escape de Espinoza y la colaboración de terceros para su huida podría implicar varios delitos, los cuales pueden acumular una pena de hasta 15 años de cárcel.

“Hay una serie de hechos que tienen que tomarse en cuenta de cara a identificar los eventuales delitos que habrían ocurrido, no solamente Rennán Espinoza, sino algunos otros partícipes. Estamos hablando de manejar en estado de ebriedad, que es una pena de tres; el desobedecer una orden o sustraerse a la propia persecución que tiene de cuatro a siete años; el delito de obstrucción que puede tener tres a cuatro años. Una prognosis podría ser los 15 años, más o menos”, señaló Carrión en diálogo con RPP.