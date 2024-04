Samahara Lobatón sorprende al ser captada fumando en la calle a pesar de estar embarazada: “Está afectada”

Samahara Lobatón sorprende al ser captada fumando en la calle a pesar de estar embarazada. (Captura: Magaly TV La Firme)

Lamentable. En un informe reciente de ‘Magaly TV La Firme’ del 22 de abril, se mostraron imágenes compartidas por el ‘chismefono’ que muestran a la modelo Samahara Lobatón fumando fuera de su hogar, a pesar de estar embarazada como resultado de su exrelación con el cantante Bryan Torres.

Al parecer, estas fotografías de la modelo fueron captadas por un vecino poco después de que comenzara una discusión con el ex amigo de Jefferson Farfán el fin de semana pasado, cuando la hija de Melissa Klug arrojó las pertenencias de Bryan por la ventana. En la imagen se ve a la modelo un tanto desorientada mirando su celular.

“La firme es que la que sí parece estar afectada con todo, esto es Samahara porque al ‘chismefono’ llegó esta foto donde se le ve a la hija de Melissa Klug sentada fuera de su casa, fumándose un pucho y con el teléfono en la mano”, se le escucha decir a la voz en off del informe de Magaly.

Estas fotografías inéditas han surgido en un momento particularmente delicado, dado que la modelo está actualmente embarazada, lo que genera preocupaciones sobre el bienestar de su futuro bebé. La conductora Magaly Medina cuestionó su actitud, pero también destacó que este tipo de comportamientos no son sorprendentes, ya que son habituales en ella.

“Imágenes ya patéticas a los que nos tiene acostumbradas Samahara Lobatón. Le grita infeliz a Bryan mientras le tira los zapatos, mientras le tira sus cosas por la ventana de la casa donde viven ellos y es una casa donde viven que pertenece creo a los padres de Bryan”, fueron las palabras de la periodiusta este 22 de abril en ‘Magaly TV La Firme‘.

Bryan Torres confiesa que Samahara Lobatón lo botó de su propia casa

Por otro lado, Bryan Torres también compartió detalles impactantes sobre su situación personal, afirmando que ha sido expulsado de su propia casa por Samahara Lobatón, la madre de su hijo.

En una entrevista con Magaly Medina, Torres explicó que la casa de la que lo echaron pertenece a su padre, y su familia le está causando muchos problemas debido a su violenta relación con la hija de Melissa Klug. “Esa casa es de mi papá, me ha costado mucho. Todo lo he construido para mi hija. Lamentablemente, me han sacado de mi propia casa”, declaró.

El cantante de salsa continuó explicando que no ha estado durmiendo en la casa durante tres semanas y que decidió salir para evitar problemas. Sin embargo, regresó cuando su madre volvió de un viaje y se encontró con la situación. “Fui a hablar con Samahara porque mi familia ya está cansada conmigo y me dijeron que me retire”, agregó. El joven también compartió que actualmente se está quedando en la casa de un amigo debido a esta difícil situación. “Yo fui a ver a mi mamá, para eso, hablé con Samahara y le dije que se tenía que ir. Yo siento mucha vergüenza por todas las cosas que han pasado”, expresó Torres.

