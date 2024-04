Bryan Torres confirma separación con Samahara Lobatón a pesar del embarazo: “Duermo fuera hace 3 semanas”

Bryan Torres confirma separación con Samahara Lobatón a pesar del embarazo. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la edición más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ del 22 de marzo, el cantante de salsa Bryan Torres se presentó ante las cámaras de Magaly Medina para abordar su relación con Samahara Lobatón y confirmar de manera definitiva el embarazo de la modelo. Esto sucedió después de que ambos estuvieran involucrados en una nueva disputa en las afueras de su hogar en Chorrillos.

Ya en la parte final de la entrevista, Torres anunció el fin de su relación con la hija de Melissa Klug, pero asegura que seguirá apoyando en el cuidado de su hijo. Ante ello, Magaly quedó asombrada: “O sea, tú la estás acabando, ahorita, tú la estás acabando públicamente en televisión nacional”, sostuvo la periodista.

Bryan respondió, y reveló que desde hace dos semanas ya están separados. “No, ahorita no. Yo ya he hablado con ella. Como te digo, yo ya no estoy con ella, es la tercera semana que no duermo con ella”, mencionó el joven, dejando en claro que su relación con la influencer no daba para más.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Bryan Torres promete no desatender a Samahara Lobatón tras embarazo

La relación entre Bryan Torres y Samahara Lobatón, hija del exfutbolista Abel Lobatón y la empresaria Melissa Klug, llegó a su fin; sin embargo, Torres destacó su intención de continuar siendo una figura presente en la vida de su hijo. A pesar de la separación, manifestó su disposición de compartir los gastos relacionados al bienestar del menor, en igual medida con Lobatón.

A pesar de la conclusión de la relación con la modelo, el cantante afirmó que seguirá haciéndose cargo de todos los gastos del hijo que está en camino, dejando claro su compromiso como padre. “Magaly, yo voy a estar ahí, en todos los pasos lo que el doctor pida y todo, yo voy a estar ahí, yo no me voy a desatender jamás, es mi hijo, lo acepto, obvio. Osea yo ya tengo una hija y es mi segundo hijo, hijo o hija no sabemos”, mencionó.

Bryan Torres afirmó que, aunque su relación amorosa con Samahara Lobatón haya concluido, eso no afectará su rol como padre. Subrayó la importancia de estar involucrado en todas las etapas de la vida de su hijo, incluidos los aspectos médicos y educativos.

“Como te digo, yo no me voy a hacer el desentendido. Voy a hacer lo mejor. Ya las cosas están hechas. Lo deseó ella, lo deseo yo (el bebé en camino). Y bien, solamente tengo que seguir trabajando y seguir para adelante y hacer lo correcto. Ya las cosas pasadas van a quedar atrás. Yo ahora me tengo que enfocar en mi hijo, en mis hijos, y hacer mi vida de una manera correcta”, mencionó el amigo de Jefferson Farfán.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Bryan Torres revela conversación con Abel Lobatón sobre su Hija

En una revelación sorprendente, el cantante de salsa Bryan Torres compartió detalles sobre una conversación que sostuvo con Abel Lobatón, padre de Samahara Lobatón, en relación con la situación actual entre él y su expareja.

Durante la entrevista para Magaly Medina, Torres aseguró haber hablado directamente con el exfutbolista sobre la reciente disputa y el embarazo de la influencer. Según sus declaraciones, realizó una videollamada con Abel antes de hacer una aparición pública, donde buscaba obtener su apoyo y confirmación para abordar la situación de manera transparente.

“Ese día hice videollamada con el señor Abel, es más, antes de venir lo llamé y le pregunté si podía venir y me dijo ‘sal, di la verdad, tienes mi apoyo’”, afirmó Torres durante la entrevista. Esta revelación destaca la importancia del apoyo familiar en momentos difíciles.

Además, Torres expresó su preocupación por las repercusiones que la disputa pudo haber tenido en su propia familia. Señaló que le molestaba que su madre haya sido involucrada indirectamente en el conflicto. “Me molesta que le haya caído los zapatos en la cabeza a mi mamá”, comentó.