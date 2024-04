Janet Barboza encara a panelistas de LAM: “Son marionetas de Marcelo Tinelli”. América Hoy.

Fuertes declaraciones. Janet Barboza, conductora de ‘América Hoy’, no se quedó callada y la mañana del miércoles 24 de abril, encaró a los panelistas de LAM, quienes la calificaron a ella, Ethel Pozo y Brunella Horna de falsos y de mal vestidos.

Pepe Ochoa, periodista de LAM indicó que son “monigotes” y les solicitó enfáticamente que no vuelvan a contactarlo para solicitar información exclusiva sobre Milett Figueroa.

“Esta gente que nos critica me piden datos para luego ellos contarlo. Nosotros fuimos generosos”, exclamó el reportero molesto, quien aseguró haber criticado a la madre de Milett porque ella lo atacó primero.

Por su lado, Janet Barboza comentó en un tono irónico que esperaba una respuesta con más argumento y no que la critiquen por la forma como estaba vestida.

“Esperaba algo más con debate, concienzudo, algo más pensadito, pero escuchar a estos panelistas de LAM, meterse con el vestuario, que el vestido, que mal vestida, por favor necesitamos debate y opinión”, dijo en un inicio.

“Me sentiría mal viviendo de alguien más concienzudo y con mayor recurso... qué limitados de recursos”, continuó la popular ‘Rulitos’.

Pero luego, se reafirmó en su posición y señaló que los panelistas del magazine de América TV (Argentina) son las personas encargadas de hacer contenido para promocionar el reality ‘Los Tinelli’ de Marcelo Tinelli.

“Sigo pensando que el marionetero es Marcelo Tinelli, Yanina y que tú eres la marioneta. Los que ustedes están haciendo es promocionando el reality del jefe...”, enfatizó.

Pepe Ochoa responde en vivo a Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna

La mañana del miércoles 24 de abril, ‘América Hoy’ se enlazó en vivo con el periodista argentino Pepe Ochoa para escuchar su versión de los hechos y explicar por qué los llamó falsos.

El comunicador gaucho explicó que los llamó de esa manera porque buscan tener rebote en su país y no le agradó que luego de apoyarlos con información de Milett Figueroa en Argentina, lo critiquen en su espacio televisivo peruano.

“Son falsos, son un programa que son falsos para tener rebote... nosotros tenemos rebote a través de la información que traemos a un programa, ustedes nos piden información, opina de nosotros, rebota en Perú y Argentina y todos entendemos el juego”, explicó en un inicio.

“A mí lo que me parece que si me viene preguntar cosas o me piden información por atrás y después salen hablar de mí, de mis opiniones a matarnos con Yanina. Me parece que es una falta para conmigo”, continuó.

Con respecto al enlace que hizo con ‘América Hoy’ en el 2023 para opinar acerca de Milett Figueroa y luego lo comunicaron con Martita Valcárcel para encararlo, le pareció que fue un acto de traición.

“Ahí los llamé traidores porque esas cosas son una traición, donde ustedes me han podido haber avisado. No tengo ningún problema y me lo banco. Pero tampoco se hagan lo que son, los más buenos del universo cuando son malísimos, los cuatro que están ahí”, expresó ante el asombro de los peruanos.

Janet Barboza le pidió ser más respetuoso y no utilizar ciertos adjetivos hacia ellos, a lo que el argentino se reafirmó e indicó que solamente era su opinión.

Pepe Ochoa niega trabajar para Marcelo Tinelli

Con respecto a la última acusación de Janet Barboza, Pepe Ochoa aclaró que no trabaja para Marcelo Tinelli ni para Amazon Prime, plataforma de streaming donde se transmitirá el reality de la familia ‘Los Tinelli’.

“Nosotros no estamos promocionando el reality, no me interesa no laburo ni para Marcelo, ni para Amazon, ni para nadie, yo opino lo que veo... A mí no me llama Marcelo por teléfono y me dice habla mal o bien de Milett, yo opino lo que quiero”, enfatizó.