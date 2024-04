Toñizonte defiende película de Ernesto Pimentel y se refiere al libro de Alex Brocca: “Cada quien tiene su historia”

Toñizonte se pronuncia por película de Ernesto Pimentel y libro de Alex Brocca.

La polémica por la película ‘Chabuca’ de Ernesto Pimentel y la reaparición del libro de Alex Brocca ha removido el pasado de ambos personajes. Entre tanto, las críticas y los comentarios no se han hecho esperar, por lo que más de uno se ha animado a dar su punto de vista respecto a este tema, desatando más de una versión.

A este punto, muchos están de acuerdo con el guion de ‘Chabuca’ y muchos otros están pendientes de lo que dijo Brocca en su escrito años antes de morir. Sobre este tema, Toñizonte se pronunció y no dudó en dejar en claro su posición. El presentador defendió el filme de Ernesto Pimentel y aseguró que es un proyecto emocionante.

“Yo creo que Ernesto Pimentel ha sido bastante valiente para contar su historia. He ido a verla al cine, me ha gustado la película, está bien hecha, me ha emocionado mucho”, comentó al inicio para Trome.

Por otro lado, mencionó que, en esta ocasión, cada uno de los protagonistas tienen su versión, pero no se podrá contrastar con lo que ambos han vivido en cuatro paredes, por lo que espera que no haya más críticas para ninguno de los dos.

Toño Rodríguez. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

“Creo que cada quien tiene su historia, en verdad, nadie sabe exactamente lo que ha pasado entre ellos entre cuatro paredes y no podemos hacer señalamientos. Ernesto ha lanzado su película y Alex Brocca escribió un libro hace muchos años... pero lo cierto es que se han soportado mucho”, agregó.

Sin embargo, en otro momento sorprendió al mencionar que él también ha sido mencionado en el libro, pero rechaza lo que se menciona sobre su persona. Además, recordó que conoció mucho a Brocca, pues hubo un tiempo en el que trabajaban juntos.

“En su libro también me menciona junto a mi hermana, pero lo que se dice no es cierto, no se ajusta a la verdad. No sé por qué lo hizo, yo conocí mucho a Alex (Brocca) y muchas veces lo llevé a trabajar conmigo”

Ernesto Pimentel

¿De qué murió Alex Brocca?

Coco Marusix y cruzando caminos con Naamin Timoyco. Su esfera personal generó gran interés, especialmente por su relación de una década con Alex Brocca, natural del Callao, se destacó como bailarín peruano en la década de los 90. Compaginó su pasión por la danza con estudios de actuación en el Instituto de Bellas Artes, participando activamente en múltiples puestas en escena dirigidas tanto a niños como a adultos. Sobresalió bailando en varios programas televisivos, colaborando cony cruzando caminos conSu esfera personal generó gran interés, especialmente por su relación de una década con Ernesto Pimentel.

El 29 de septiembre de 2004, Alex Brocca falleció a los 39 años en el Hospital San José del Callao, a causa de una serie de padecimientos que incluyeron bronconeumonía, sida y cáncer de ganglios. Estas afecciones provocaron un declive rápido en su estado de salud, llevando a su temprano deceso.

“Sé que voy a morir y estoy preparado. No le guardo rencor a Ernesto. Yo lo quería mucho y por eso di todo por él, incluso mi vida”, fueron sus palabras finales recogidas por la revista ‘Magaly TV’.

Alex Brocca contó entre lágrimas cómo se enteró que se había contagiado de VIH. (Foto: Captura de Panorama)

Actualmente, su historia ha ganado notoriedad con la reciente película ‘Chabuca’, y su libro publicado en el año 2000, ‘Canto de dolor: no repitan la canción’, se ha hecho viral en redes sociales. En esta obra de 92 páginas y cinco capítulos, Brocca narra su difícil niñez, los entresijos de su relación con Ernesto Pimentel, su lucha contra el VIH y sus vivencias en el ámbito artístico. Siempre se refiere a su antigua pareja como ‘Hernán Pretel’.

“Fui con un grupo de amigos al Palace Atenas [...] Esa función marcó el día que tuve que cruzarme en el camino de Hernán Pretel, quien hacía sus pininos como actor en esa obra infantil, pero era más conocido como bailarín. Cuando terminó la función, Cadena me lo presentó. Confieso que me perturbó su mirada bajo esas pobladas cejas [...] Tres meses después volví a tropezar con él en la escuela, nos veíamos en los refrigerios y, aunque me disgustara su apariencia afeminada, me atraían sus ojos y me hacía bien su buen humor”, narró sobre su primer encuentro con Ernesto Pimentel.