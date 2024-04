Samantha Batallanos desmiente rumores de reconciliación con Jonathan Maicelo: “Seguirá la denuncia”

Samantha Batallanos desmiente rumores de reconciliación con Jonathan Maicelo. (Captura: El Reventonazo de la chola)

Fuerte y claro. La modelo Samantha Batallanos despejó las especulaciones acerca de una reconciliación amorosa con su expareja Jonathan Maicelo, luego de que se difundieran imágenes en el programa ‘Magaly TV La Firme’ donde se les ve juntos al departamento del deportista en Barranco.

En ‘El Reventonazo de la Chola’, la ex Miss Gran International compartió detalles con Ernesto Pimentel, negando rotundamente cualquier reconciliación. Aclaró que durante el encuentro no estuvieron solos y que la finalidad fue abordar temas pendientes desde su separación, que incluyen denuncias previas de violencia física y psicológica por parte de ella hacia Maicelo.

“No, fue pactado por ambos. La verdad que la última vez que nos vimos fue tan caótico todo, que nunca hubo un cierre, nunca hubo ‘procesos de sanación’, las heridas se quedaron abiertas, mucho, mucho dolor. A pesar de que todas las personas me hayan visto tan fuerte en las pantallas, en las redes, ir a los canales, a quejarme en el interior estaba sufriendo de una manera bastante fuerte”, comentó en un inicio.

“A pesar de que tenía un año de relación, no era tanto como dicen, a veces hasta mi mamá me dice, ‘pero qué pasa, porque si era un año de relación’, a veces creo que la conexión, la energía con las personas. Exacto, convivíamos, parábamos 24-7 juntos, entonces eso también caló bastante, ¿no? Una parte y la otra parte de la agresión, yo tampoco la tolero. Yo la he vivido eso en mi niñez, incluso. Quizás por eso la normalicé un poco, porque arrastro eso desde mi infancia”, agregó.

En su papel como la ‘Chola Chabuca’, Ernesto planteó la pregunta crucial: ¿No sientes que haber ido (al departamento de Maicelo) es como retroceder? Es importante recordar que la modelo se sometió a varias evaluaciones psicológicas después de la agresión por parte del boxeador.

La respuesta de Samantha no se hizo esperar, justificando que era algo necesario para sanar las heridas dejadas por su relación pasada. “Claro, por supuesto. No estoy diciendo que esté bien, pero creo que cada persona necesita sanar sus heridas, pasar por ciertos procesos”, expresó la modelo a la ‘Chola Chabuca’.

Samantha Batallanos descarta amistad y continuará denuncia por agresión física y psicológica

Como se recuerda, los detalles surgen a raíz de un informe de ‘Magaly TV, La Firme’, donde se divulgó que Batallanos y Maicelo pasaron la noche en un departamento alquilado vía Airbnb en el distrito de Barranco. Esto llamó la atención especialmente debido a que, hace unos meses, Batallanos había presentado una denuncia por agresión contra el deportista.

Las imágenes del programa mostraron a Maicelo llegando en su camioneta y a Batallanos saliendo del lugar al día siguiente en un taxi de lunas polarizadas. Cuando se le preguntó sobre su encuentro con Maicelo, Batallanos optó por el silencio inicialmente. “Seguramente hay muchísimas personas que ahora me juzgan, me condenan, pero la verdad que yo sentí que necesitaba esa reunión. No estábamos solos, había más personas. O sea, digamos, esto no fue un encuentro amoroso. No, la verdad que necesitábamos hablar, cerrar procesos”, acotó.

Por último, Samantha hizo hincapié en que su relación con Jonathan sigue siendo estrictamente no romántica y subrayó que las acciones legales entre ambos continúan en curso, rechazando cualquier especulación de reconciliación.

“La verdad es que no sé lo que vaya a suceder, pero los procesos continúan. Los procesos legales continúan, siguen en pie. Solo que a veces la gente me quiso poner en un pedestal del ejemplo a seguir para todas las mujeres, pero al final soy un ser humano con muchos errores, que todavía sigue aprendiendo, sigue adquiriendo experiencias”, agregó al citado programa de América televisión.