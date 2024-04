Julián Sempertegui, el peruano que se abre paso en Levante: “Me aporta mucha formación de alto rendimiento”

Julián Sempertegui está haciéndose un camino en UD Levante. | VIDEO: Infobae Perú

Julián Sempertegui está feliz como cualquier muchacho que antes de asomarse a la mayoría de edad cuenta con una oportunidad de oro para terminar su formación deportiva. Tuvo un papel protagonista en las divisiones menores de Universitario de Deportes, lo que le valió para presentarse en UD Levante (España). Allá la vida es completamente diferente, pero en ningún momento pensó en rendirse. Está satisfecho con el camino transitado y ha dejado claro que no piensa en cambiar de aires. “Creo que este paso que he dado no se le da a cualquiera y estoy muy agradecido por eso”, aseguró a Infobae Perú.

- ¿Cómo fueron tus inicios?

Vengo jugando desde que tengo cinco años, pero más competitivo fue a los siete u ocho cuando entre a la famosa Academia del Barcelona. Ahí jugué un par de años y luego me moví a un equipo que se llamaba Beca, que fue formado por un grupo de padres en el que pudimos participar en la Copa Regatas. Tiempo después se dio la pandemia y me quedé sin equipo hasta que contactamos con el scout de la ‘U’ y me dio la oportunidad de probarme a inicios del 2022. Aprobé, me aceptaron y pasé toda esa temporada en la ‘U’. Por suerte me fue muy bien, creo que fue muy positivo. Por un tema familiar me mudé a España seguí con esas ganas de mantenerme en el fútbol. Entonces con el apoyo de AGREF se pudo dar un contacto con la academia y pude entrar.

- ¿Tus padres estuvieron de acuerdo en tu decisión?

Sí, sí. Por suerte siempre me apoyaron en eso y la verdad que han hecho por mí. Porque cuando tenía que entrenar siempre me llevaban de aquí para allá. Mis padres me han apoyado siempre y por eso estoy muy agradecido.

- Revisando tu ficha descubrimos que perteneciste a Universitario de Deportes. ¿Qué recuerdos conservas de esa experiencia?

Fue una experiencia increíble. De hecho que me cambió muchísimo, porque conocí a los que se convirtieron mis amigos más que mis compañeros de equipo. El hecho de pensar que jugué en la cantera de un equipo profesional en Perú me motivó muchísimo y aprendí demasiado de los entrenadores, que al final ya era una fase más profesional. Entonces creo que me ayudó muchísimo esa temporada. Estoy muy agradecido porque me dieron la oportunidad de jugar en la ‘U’.

- ¿Te llegaste a identificar con Universitario?

La verdad que terminé teniéndole amor al equipo. De hecho tengo como cuatro camisetas guardadas, porque me gustó mucho y los sigo. Celebré como loco el título que hemos ganado en la Liga 1.

Julián Sempertegui destacó en la categoría U15 de Universitario. - Crédito: Difusión

- Llegó a registrar 15 asistencias en el pasado curso. Muy buena aportación en ofensiva.

Creo que sí, pero igual es mucho más trabajo ahora que vine acá, porque es muy diferente el tema del físico. Entonces en Perú, a lo mejor, el tema aeróbico es un poco más cómodo, pero ahora me ha costado un poco. Pero sí, consideraría que es una buena cualidad.

- ¿Tenía deseos de llegar al plantel principal con la ‘U’?

Claro. Yo siempre tuve en mente llegar a jugar en lo mejor. Y si era llegar al plantel profesional de la ‘U’ para luego escalar a un nivel internacional, me hubiera encantado.

- Llegaste a UD Levante desde Universitario de Deportes. ¿Cómo se dio esa operación?

A ver, la verdad que estaba tranquilo con mi familia y teníamos el objetivo de que siga jugando acá. Entonces AGREF me pudo dar muchos consejos y nos mantuvimos en contacto para alcanzar a Levante, donde me permitieron probarme.

- ¿Cómo se vive un día a día en UD Levante?

Se llega a la Ciudad Deportiva después del colegio. Se llega por la tarde. Suelo llegar unos 45 minutos antes del entrenamiento, me cambio, dejo todo en orden y paso por servicios médicos para entrenar.

Julián Sempertegui admite que le guarda mucho cariño a la 'U'. | VIDEO: Infobae Perú

- Compaginas tus estudios con los entrenamientos. Entonces se entiende que es obligatorio cursar grados académicos para ser un profesional del deporte.

Sí, es muy importante. De hecho, Levante tiene lo que es una residencia para los chicos que vienen de afuera y les aseguran una plaza en el instituto. Es algo primordial.

- ¿Cómo fue tu primer partido allá?

Sí, me acuerdo. Entré en el segundo tiempo contra el San José y estaba con nervios. Empecé tranquilo dando pases y después me agarró un poco la desesperación, pero al final creo que fue muy positivo, porque tuve una jugada donde me cayó un rebote, pateé y rozó el palo. Eso me motivó muchísimo, tenía una sonrisa en el rostro del orgullo.

- ¿Te ha costado aceptar el nivel?

Sí, al comienzo fue bastante difícil sobre todo en el nivel aeróbico, que es algo que no esperaba porque los chicos corren todo el partido. Cuando llega de golpe a veces cuesta. Creo que ahora estoy mejor. No estoy al 100%, pero es un ritmo al que me estoy acostumbrando poco a poco.

- ¿Qué sientes que te está aportando el club en tu crecimiento profesional?

Creo que el hecho de que sea un equipo de 2da es algo importante, porque tiene un buen nombre. Al final es un club conocido y que cuenta con un cuerpo técnico muy profesional que siempre está atento y pendiente a sus jugadores. Nos está aportando mucha formación de alto rendimiento.

Julián Sempertegui juega en la Liga Autonómica Cadete Valenciana. - Crédito: Difusión

- ¿Tienes pensado cumplir el resto de tu etapa formativa en España hasta instalarte en el profesionalismo?

Estaría muy bien. Creo que España es un lugar donde la formación profesional para los chicos es muy buena. La verdad que me encantaría tener una formación acá para llegar al profesionalismo.

- ¿Cree que con este paso dado puedas despertar interés en las categorías menores de Perú?

La verdad que espero que sí. Creo que este paso que he dado no se le da a cualquiera y estoy muy agradecido por eso. Espero despertar interés. Siempre un jugador espera destacar.

- ¿Has visto si podrá ganarse un espacio en la Sub-17?

Sí. Tuve la suerte de haber viajado a México en los últimos amistosos y me gustó muchísimo. Estoy al 100% a disposición de la selección, me encantaría tener un espacio.

- Termino, ¿cómo te ves de aquí a cinco años?

De aquí a cinco años me veo jugando en el fútbol profesional y estando en un mejor nivel. Tengo esa expectativa y objetivo de llegar a un buen club dando lo mejor de mí siempre.