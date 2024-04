Si guardo S/2.000 en depósito a plazo fijo, ¿en cuánto tiempo duplico mi capital?

El monto mínimo para abrir una cuenta a plazo fijo en bancos,cajas y otras entidades financieras es de máximo S/2.000. Con este capital inicial, ¿en cuánto tiempo podrías ganar S/2.000 más? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Difusión

Ahora que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha reducido de nuevo su tasa de interés de referencia a 6%, las tasas de los bancos también se reducirían las próximas semanas. Sin embargo, dado el impacto de la economía de Estados Unidos (y las decisiones de la Reserva Federal con respecto a su propia tasa), y la inflación en el país, el BCR podría continuar bajando esta tasa. Sin embargo, como señaló a Infobae Perú Jorge Luis Ojeda, profesor de Finanzas de la UPC, “lo más probable es que el BCR no baje la tasa de interés tan prontamente”.

Así, mientras aún hay tasas atractivas para guardar tu dinero en depósitos a plazo fijo, revisamos cómo están las ganancias que recibirían los consumidores que decidan poner montos a buen recaudo en bancos, cajas y otras entidades financieras. ¿Sabes cuánto te tomaría duplicar un depósito de S/2.000, una de los comunes cantidades mínimas que se piden para abrir una cuenta de este tipo?

¿Se puede duplicar tu dinero si depositas a plazo fijo?

Dado que las tasas que ofrecen los bancos y otras entidades financieras en Perú no son ‘mágicas’, el ganar el doble de lo que has guardado en un depósito a plazo fijo podría tomar mucho tiempo. Primero, se debe considerar que no hay muchas entidades que promocionen campañas para guardar tus ahorros por tanto plazo. Es más, las tasas más altas actualmente, se encuentran en plazos de tan solo 90 y 180 días (es decir, de tres a seis meses).

Sin embargo, haciendo una aproximación, se puede saber en cuánto tiempo, con el mercado bancario y financiero, podrías doblar una cantidad como S/2.000 en estos productos que guardan tus ahorros a un plazo determinado (tomando en cuenta la tasa más atractiva y suponiendo que contrates el mismo producto luego del fin del plazo). Igual, debes tener en cuenta que estas tasas variarán, así que en este caso hacemos un cálculo en base a una tasa fija (pero si las tasa del BCR continúan bajando, lo probable es que estos porcentajes también).

¿En cuánto tiempo podrías duplicar tus inversiones?

Si colocas S/2.000 en depósito a plazo, según la tasa más alta que encontramos y nuestros cálculos, podrías duplicar este monto en, mínimo, 10 años y medio. Este cálculo aproximado considera, sin embargo, que tras el fin de cada plazo, la ganancia que has generado, se suma al capital original.

Es decir, si dejas S/2.000 en un depósito a plazo a una tasa de 7,5% a 6 meses, ganarás S/73,97. Luego, estos se sumarían a la cantidad original, y esto se pondría en un depósito similar. Así, el nuevo capital de S/2073,97 se pondría de nuevo a la misma tasa en el mismo plazo. En este caso, se generaría unos S/76,71 extra, que se sumarían de nuevo al capital para seguir generando más interés.

Proyectado así, se ha calculado que en un plazo de 3 mil 780 días (10 años y medio) habrás acumulado tu capital a S/4.135,14, poco más del doble de los S/2.000 originales. ¿En qué entidad podrías lograr, en el mejor de los casos, duplicar a este tiempo un capital de S/2.000?

Los Andes ofrece depósito a plazo fijo a tasa de 7,50%

Actualmente, Caja Los Andes ofrece la mayor tasas para depósitos a plazo fijo, con una tasa de 7,50% a un periodo de 180 días (6 meses). Pero esta entidad, la cual obtuvo utilidades por S/2,2 millones en el 2023, no es la única que ofrece este producto (aunque sí en la que menos tiempo duplicarías tu capital).

