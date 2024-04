Productor de ‘Esto es Guerra’ reaparece tras denuncia de agresión y habla sobre su forma de trabajar

Peter Fajardo - Esto es Guerra - peru - 20 abril

Después que el nombre de Peter Fajardo sonara por ser denunciado de agresión por dos de sus trabajadores mientras realizaban sus labores, el productor fue suspendido por varios días de ‘Esto es Guerra’. Luego de ello, continuó con sus actividades, y pese a no referirse directamente al tema, reapareció para contar cuál es su forma de trabajar en el reality. Además de dar declaraciones sobre el nuevo formato del programa de América TV.

Peter Fajardo, el productor de EEG, reconoció que continuamente busca un contenido entretenido, pero al mismo tiempo novedoso, para complacer las expectativas del público televidente peruano, el cual es muy exigente, pues siempre espera ser sorprendido con nuevos formatos dentro del mismo reality.

“Pareciera todo fácil. Detrás de cada secuencia hay muchas horas de trabajo y de falta de sueño. Nosotros mismos nos hemos puesto una valla muy alta, y siempre tenemos que sobrepasarla”, dijo el productor.

Peter Fajardo, productor de 'EEG', ha recibido dos denuncias por agresión física y verbal.

¿De qué trata el nuevo formato de ‘Esto es Guerra’?

El nuevo formato tiene como objetivo reemplazar a la dinámica tradicional del programa, donde dos equipos se enfrentan todo el año para que solo uno se lleve la copa a casa. Esta nueva práctica inició con un total de 16 participantes, destacando los nombres de Patricio Parodi, Pancho Rodríguez, Said Palao, Macarena Vélez, entre otros. Ellos se enfrentan individualmente día a día, sin tener algún equipo que los vaya a respaldar, como han estado acostumbrados en los últimos años.

La primera eliminada de este nuevo formato fue Michelle Soifer, quien se mostró notoriamente incómoda por la situación y prometió regresar para un repechaje.

‘EEG en busca del mejor’ es el nuevo nombre del espacio, donde el ganador de todas las competencias será recompensado con un premio de más de 30 mil soles.

'Esto es Guerra' tendrá un nuevo formato.

La conductora Johanna San Miguel comentó que este nuevo formato empezó con un pozo de 16 mil soles, y con cada participante eliminado se pondrá mil soles más. En total se juegan 32 mil soles y solo uno será el ganador.

“No se puede confiar en absolutamente nadie, y eso se ha visto. Todos los lunes habrá un eliminado”, dijo la conductora sobre el programa, el cual se emite de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche.

‘Esto es Guerra’ cumplió 12 años en la TV

‘Esto es Guerra’, el programa de entretenimiento en televisión peruana, celebra este 2024 su duodécimo aniversario, posicionándose como uno de los programas en vivo más populares del país. En un intento por revitalizar su audiencia y contrarrestar la disminución en su rating, la producción decidió incorporar a dos nuevos conductores, elevando el número total a cuatro. Los presentadores encargados de darle vida a este emblemático espacio son Johanna San Miguel, Renzo Schuller, Katia Palma y Cristian Rivero, los dos últimos eran figuras características de Latina Televisión.

Este movimiento estratégico busca no solo mantener la esencia que ha caracterizado a ‘Esto es Guerra’ durante sus 12 años de transmisión, sino también adaptarse a los nuevos gustos y preferencias de la audiencia. La elección de los cuatro conductores, cada uno con un perfil distinto, apunta a diversificar el contenido del programa y ofrecer una dinámica más rica y variada, elementos considerados clave para captar el interés del público en la actualidad.

Katia Palma, Renzo Schuller, Johanna San Miguel y Cristian Rivero son parte de 'Esto es Guerra', temporada de verano.

Cristian Rivero y su incomodidad con ‘Esto es Guerra’

Katia Palma y Cristian Rivero, por su parte, han expresado su satisfacción y entusiasmo por formar parte de este espacio de América TV. Sin embargo, la pareja de Gianella Neyra no ha tenido ningún problema en confesar que ha sentido incomodidad cuando en ‘Esto es Guerra’ se ha tenido que tocar temas de farándula, pues no va con su forma de ser. En general, resalta que prefiere no inmiscuirse.

“No me gusta. Creo que hay gente especialista en eso. Hay que tener un perfil muy específico para hacer farándula o periodismo de espectáculo. Tienes que tener correa ancha y un cuero de este tamaño (grande) porque te va a caer palo, porque tú también das palo. Zapatero a su zapato. Si su especialidad es el periodismo de espectáculo, que se dediquen a esto los que son especialistas. Lo mío es entretenimiento de talentos”, manifestó la figura de América TV.