Jonas Brothers en Lima: Setlist, recomendaciones y servicio de buses gratuitos para su concierto en Costa 21

Jonas Brothers en Lima: Setlist, recomendaciones y servicio de bus gratuito para su concierto en Costa 21. Instagram.

Nick, Joe y Kevin Jonas, más conocidos como los Jonas Brothers, cantarán en Lima después de 14 años este domingo 21 de abril en el Multiespacio Costa 21, en San Miguel.

Sus fanáticas no se quieren perder la oportunidad de volver a verlos juntos, por eso han hecho largas colas desde el último viernes para poder tener los primeros lugares en dicho recinto.

“Tenemos relevos. Estamos muy organizadas, tenemos un grupo de fans y las que no han podido venir han aportado para tener desayuno, almuerzo y cena”, indicó una fan a Latina TV.

La última vez que los hermanos Jonas se presentaron en Lima fue en 2010. Tras ello, todos le dieron énfasis a sus proyectos personales, entre ellos su más reciente discográfico “The Album”. Ellos enviaron un mensaje a sus fanáticos en la antesala del concierto.

Fanáticos de Jonas Brothers en Perú pernoctan en cola para el concierto del domingo en Lima (Latina Noticias)

¿Aún quedan entradas?

Pese a que lograron sold out en la preventa, en precio general aún quedan entradas para la zona Platinum, la cual cuesta S/. 518. Si aún no tienes boletos, puedes adquirirlos a través de la página web de Teleticket. La cantidad máxima de compra es de 4 entradas.

El recinto solo cuenta con dos ubicaciones: Vip y Platinum.

Sold out en preventa para el show de Jonas Brothers en Lima. Captura/Teleticket

¿A qué hora empieza el concierto?

El inicio del show está previsto para las 20:00 horas y la duración de 2:30 horas aproximadamente.

Recomendaciones

Los organizadores han emitido una serie de recomendaciones para garantizar la fluidez y seguridad del mismo. Entre las normas más destacadas, se solicita a los asistentes llegar con tiempo suficiente para evitar contratiempos debido a la congestión vehicular. Además, es importante presentar un documento de identidad oficial y en físico, como el DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería, junto con el e-ticket para acceder al recinto.

Las medidas de seguridad incluyen la prohibición de introducir cámaras de lente removible, mochilas de gran tamaño, selfie sticks, trípodes, drones y carteles, así como cualquier objeto que pueda considerarse peligroso, incluidos elementos punzocortantes. Además, se hace énfasis en la importancia de no adquirir entradas a través de revendedores para evitar ser víctimas de fraudes y estafas. Los organizadores también han prohibido terminantemente el ingreso de alimentos y bebidas al evento.

Fans de Jonas Brothers arrasaron con las entradas en la etapa de preventa. Instagram/@jonasbrothers

Setlist

La posible lista de canciones que cantarán los hermanos Jonas Bothers en Lima es un breve resumen de cinco álbum que los hermanos tienen en su trayectoria como grupo.

Wings, Celebrate, What a Man Gotta Do, Jonas Brothers, S.O.S, Hold On, Goodnight and Goodbye, That’s Just the Way We Roll, Still in Love With You / Australia / Hollywood / Just Friends / Games, Hello Beautiful / Inseparable / Take a Breath, When You Look Me in the Eyes, Year 3000, Summer Baby, Vacation Eyes, Little Bird, Gotta Find You, Introducing Me, Play My Music , Play Video, A Little Bit Longer

Además de BB Good / Shelf / Got Me Going Crazy / Video Girl / One Man Show / Pushin’ Me Away / Tonight, Lovebug, Burnin’ Up, Intermission, Americana, Summer in the Hamptons, Waffle House, Montana Sky, Lines, Vines and Trying Times, Fly With Me, Hey Baby / Poison Ivy / Much Better / World War III / Don’t Speak / What Did I Do to Your Heart / Paranoid.

Asi como; Who I Am, Toothbrush, Jealous, Cake by the Ocean (DNCE cover), Walls, Comeback / Rollercoaster / Strangers / Used to Be, Cool, Trust / Every Single Time / Happy When I’m Sad / Don’t Throw It Away, I Believe, Only Human, Sucker, Leave Before You Love Me, Lonely y Who’s In Your Head.

Servicio de buses gratuitos

Costa 21 habilitará el servicio de buses gratuitos para los asistentes que salgan del concierto de los Jonas Brothers. El trayecto de los buses gratuitos iniciará desde el exterior de Costa 21 y tendrá como destino final en plaza San Miguel.