Rosa Bartra, abogada del Dr. Fong, minimiza laceraciones durante operación de la ‘Muñequita Milly’: “Es como un raspón”

Rosa Bartra dijo que recomendó a su patrocinado no dar declaraciones sobre el tema - crédito composición Infobae Perú

La abogada de Víctor Barriga Fong, conocido como ‘Dr. Fong’ minimizó las laceraciones que sufrió Flor Quispe Sucapuca, alias ‘Muñequita Milly’, durante la intervención quirúrgica a la que fue sometida antes de fallecer.

“Una laceración es como un raspón, no es de ninguna manera una perforación. Una perforación es un hueco y esa palabra es un término médico, término forense que tiene una descripción completa con respecto a qué significa”, dijo la excongresista a la prensa.

Tal como afirma la defensora legal de Barriga Fong, en el certificado de necropsia de la cantante no se menciona perforaciones; sin embargo, en el documento se detalla que ‘Milly’ falleció producto de múltiples laceraciones intestinales y una peritonitis.

Excongresista es tía del polémico médico, quien ya fue denunciado en redes sociales anteriormente - crédito composición Infobae

“Jamás ha existido nada que corrobore una perforación, nunca. Eso fue parte de la denuncia que hizo el padre en medio del dolor de haber perdido a su hija”, manifestó.

Por otro lado, sobre el silencio del especialista, indicó que ella fue la que recomendó a su cliente no hablar del tema “porque exponer el dolor de una familia, para que sea motivo de conversación en medio de una investigación muy delicada, no es legalmente pertinente”

“Por eso es que el doctor ha guardado silencio hasta el día de hoy. Mi consejo es que respete el código procesal penal, que respete el dolor de la familia y que deje que la autoridad ejerce la investigación con total normalidad. El estar difundiendo partes del expediente, no solo está prohibido, sino que además es una conducta totalmente inadecuada durante una investigación”, expresó.

Finalmente, aseguró que su patrocinado participará de todas las diligencias. En ese sentido, explicó que un proceso de este tipo tiene diferentes etapas: diligencias preliminares, formalización de la investigación, etapa preparatoria, acusación y juicio oral, donde se puede realizar un careo.

Luego de la polémica por la muerte de la 'Muñequita Milly, el doctor Fong reapareció en redes con promoción de Azucena Calvay - crédito composición Infobae Perú

Bartra niega ofrecimiento de dinero a familiares

Los padres de la cantante, Mariluz Sucapuca y Jaime Quispe, llegaron a Lima, procedentes de Puno con el fin de participar en las investigaciones sobre el fallecimiento de su hija de 23 años.

Sus parientes, acompañados por su abogada, la exministra Rosario Sasieta, afirmaron que la defensa legal del ‘Dr. Fong’ les habría ofrecido dinero para llegar a un acuerdo y detener los procedimientos en curso. Sin embargo, indicaron que rechazaron la oferta, por lo que seguirán pidiendo justicia para el caso de Flor.

“Me dijeron: ‘pónganse de acuerdo’. No, no, no, nosotros queremos justicia”, dijo Sucapuca. Sasieta, por su parte, aseveró que nunca contestaron a la propuesta.

Padres de la cantante Flor Sheiza Quispe Sucapuca, más conocida como 'Muñequita MIlly' se presentaron en la Dirección de Investigación Criminal para declarar contra el doctor Víctor Barriga Fong -crédito América Hoy

En respuesta, Rosa Bartra negó haber hecho tal propuesta, aunque subrayó que tales negociaciones están contempladas dentro del marco legal peruano

“Dentro de los procesos penales hay un procedimiento que lleva a una terminación anticipada. No hemos tenido nosotros ningún acuerdo de ese tipo, ninguno y lo descarto; sin embargo, para información general es parte de lo que el mismo Código Penal establece, no tendría en el supuesto negado, que no ha ocurrido, nada ilegal”, precisó.

‘Dr. Fong’ reaparece en redes sociales

El doctor Víctor Barriga Fong reapareció en sus redes sociales luego de reactivar la cuenta de su centro estético. El polémico cirujano publicó un reel donde la cantante de cumbia Azucena Calvay promocionaba productos para fortalecer el sistema inmune.

“Hola gente, hoy he venido a las instalaciones de Beau. He venido a inyectar el coctel de vitaminas y también el Ferinject que sirve para la hemoglobina para que aumente. Últimamente, me he sentido un poco cansada y eso es lo que conlleva el coctel de vitaminas para que estés A1 con las pilas full. Así que ya saben, te lo dice tu amiga Azucena Calvay”, se escucha en el video.