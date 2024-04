Dr Fong reaparece en sus redes con apoyo de Azucena Calvay pese a ser investigado por muerte de ‘Muñequita Milly’

Dr Fong reaparece en sus redes con apoyo de Azucena Calvay. IG

El doctor Víctor Barriga Fong sorprendió el 16 de abril tras retomar su actividad en las redes sociales a través de su centro estético, donde realizó una promoción de productos para el sistema inmune, teniendo como invitada a la cantante de cumbia Azucena Calvay.

Este regreso se produce casi dos semanas después del fallecimiento de la ‘Muñequita Milly’, evento tras el cual el profesional de la salud enfrenta una investigación por supuesta negligencia médica relacionada con la muerte de la artista.

En el contenido compartido en las redes, a través de un video, Azucena Calvay describe su experiencia recibiendo un cóctel de vitaminas destinadas a mejorar el sistema inmune y el producto Ferinject, utilizado para elevar los niveles de hemoglobina.

Dr Fong reapareció en redes con promoción de Azucena Calvay. Composición Infobae Perú

A pesar de la promoción de estos productos de salud, en ningún momento se menciona al Dr. Fong, cuestionado actualmente por su implicación en el caso de la ‘Muñequita Milly’. La publicación, que ha recibido varios ‘me gusta’, sin embargo, no se puede hacer ningún comentario. Con el fin de evitar las reacciones negativas, se ha limitado esta opción.

“Hola gente, hoy he venido a las instalaciones de Beau. He venido a inyectar el coctel de vitaminas y también el Ferinject que sirve para la hemoglobina para que aumente. Últimamente, me he sentido un poco cansada y eso es lo que conlleva el coctel de vitaminas para que estés A1 con las pilas full. Así que ya saben, te lo dice tu amiga Azucena Calvay”, se le escucha a la artista, quien no duda en cantar un extracto de su conocido tema ‘Sentada en un Bar’.

Las reacciones de este video no se han hecho esperar, en las redes sociales se han preguntado por qué la cantante mostró su imagen en la cuenta del Dr Fong. Además, le han pedido que tenga mucho cuidado con el galeno, quien tiene una investigación abierta tras haber atendido a la ‘Muñequita Milly’.

Muñequita Milly murió tras ser sometida a liposucción

La Muñequita Milly, conocida cantante venacular, falleció a causa de peritonitis y múltiples laceraciones intestinales, según los resultados de la autopsia. Este caso ha captado la atención pública, especialmente después de que el Dr. Fong la operara.

Víctor Barriga Fong asistió a la sede de Dirincri para una audiencia, donde no ofreció declaraciones a la prensa. Por su parte, la familia de la artista no deja de señalarlo como el culpable de la muerte de su ser querido.

El centro de este suceso ha girado en torno a las circunstancias que rodearon el tratamiento médico que recibió Muñequita Milly. Recientes revelaciones indican preocupaciones sobre la cualificación del personal de la clínica del Dr. Fong. Un testimonio emitido por el programa América Hoy pone en tela de juicio si todos los que participaban en procedimientos quirúrgicos estéticos tenían la formación adecuada.

Dr Fong es investigado por la muerte de Muñequita Milly.

La diseñadora Cinthia Vigil, quien anteriormente ya había denunciado a Fong, dio más datos sobre las malas praxis que realiza supuestamente el Dr Fong. La modista reveló algunas conversaciones que tuvo con un extrabajador de este cirujano. En la charla, el testigo revela que el médico no contrata a profesionales con experiencia para las cirugías, sino que lo hace con practicantes.

“Tu cirugía la realizó otra doctora que no era mala, pero no era cirujana, el Dr. les enseña en su clínica, incluso la Dr. que operó a Milly con él está en la misma situación, es nueva, pero tampoco es cirujana”, expresa al inicio el testigo.

Además, le confesó que muchas son estudiantes que no pueden manejar casos complicados, como el que pasó con Muñequita Milly.

“La mayoría ya no estamos porque su administrador recortó el sueldo y contrataba personal sin experiencia. Ya no hay licenciadas, solo queda una que no va todos los días, todas las demás son estudiantes y técnicas que no manejan pacientes post operados y menos complicados. Lo que sé es que esa semana que se operó Milly. No hubo licenciadas como para ver los signos de alarma”, agregó el extrabajador.

“El Dr. aparentemente lo tiene todo bien y en regla, pero si son minuciosos encontrarán que tampoco trabaja con más cirujanos especialistas, no tiene licenciados instrumentistas”, señaló el testigo.