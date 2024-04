Falso cirujano se hacía llamar el Nuevo Doctor de las Estrellas y no había estudiado medicina. ATV

Steve Díaz Palomino usa las redes sociales para promocionar su trabajo como supuesto médico cirujano, pero no sus datos no figuran en los registros del Colegio Médico del Perú ni cuenta con estudios universitarios en el país. Este ciudadano se hace llamar el ‘Nuevo Doctor de las Estrellas’ y aparece en videos con personajes conocidos como Melissa Paredes y Deysi Araujo, pese a que no cuenta con el título de médico.

También se le ha visto en programas televisivos de espectáculos, donde incluso ha ofrecido la realización de operaciones estéticas, como rinomodelación, botox y relleno de glúteos con ácido hialurónico.

Así lo reveló el programa Ocurre Ahora, donde una presunta víctima además contó cómo fue su experiencia tras someterse a una cirugía estética con este falso doctor.

“Me desfiguraron el rostro definitivamente. Yo no quería ni salir. O sea, era algo traumático”, contó la mujer identificada como Fernanda Alfaro, quien en 2022 se sometió a una rinomodelación con Díaz Palomino, a través de la aplicación de ácido hialurónico.

Agregó que sintió que las agujas, que contenían esta sustancia, le hincaban la nariz y le quemaba esta zona del rostro. En imágenes, se observa que tiene un gran moretón en esa área. La víctima aseguró haber pagado S/500.

“Sentía como que me quemaba. Como cuando algo te está ardiendo, te quema por dentro. (....) Al día siguiente me levanté y era un monstruo, definitivamente. Tenía toda la cara llena de pus, como si fueran granitos de pus, que se salían por todos lados”, mencionó.

Sujeto se hace pasar por médico cirujano en redes sociales y ofrece intervenciones médicas a ciudadanía. (Captura: Ocurre Ahora)

Alfaro además enseñó un chat de WhatsApp en el que habría conversado con el falso médico. Ahí se lee que le reclamó por lo ocurrido y la respuesta del sujeto fue que se encargaría de que su piel quede como antes.

Finalmente, el centro estético ‘Calmet’, donde labora el falso médico, llegó a un acuerdo con la joven. En el documento que oficializa esta negociación se lee que la empresa le pagará S/4.000 a la víctima para cubrir los gastos médicos y se pueda comprar una crema. Fernanda Alfaro resaltó que su nariz no ha quedado igual.

El médico cirujano plástico Alberto Calvo, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, explicó que Steve Díaz no puede ejercer como médico cirujano.

“Si estamos hablando específicamente de sustancias modelantes como el ácido hialurónico, que es para estética, o el botox, que es para estética, o algún otro procedimiento estético tiene que ser un médico, pero no un médico general, sino un médico entrenado”, agregó. Este tipo de intervenciones pueden causar parálisis facial o necrosis, según el médico Calvo.

El mencionado programa televisivo acudió al centro estético donde Díaz menciona laborar en sus redes sociales. Personal del establecimiento respondió que él no trabaja ahí desde hace dos años atrás. También lo llamaron a su número personal, pero no respondió.

Familiares de 'Muñequita Milly' pedirán un millón de dólares como reparación civil.

Como se sabe, el Ministerio Público determinó que la causa de la reciente muerte de la cantante Flor Quispe Sucapuca, conocida como la ‘Muñequita Milly’, fue peritonitis y múltiples laceraciones intestinales. Ella falleció momentos después de que se sometió a una cirugía con el doctor Fong.

El 27 de marzo, la cantante Flor Sheiza fue admitida en la clínica Santa Catalina para someterse a una liposucción. Después de lo que parecía ser una intervención exitosa, la artista experimentó fuertes dolores estomacales al día siguiente.

Según los familiares, el médico Víctor Barriga Fong solo le recetaba medicamentos. Ante el empeoramiento de su estado de salud, la cantante regresó para recibir atención médica. Sin embargo, su condición se deterioró aún más. Finalmente, fue trasladada inconsciente a la Clínica del Inca en Miraflores, donde falleció el 3 de abril.