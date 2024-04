Rodrigo González pide a Magaly Medina que muestre última entrevista de Alex Brocca ante polémica con película de Ernesto Pimentel. (Captura: Amor y Fuego)

Fuerte y claro. En la emisión más reciente de ‘Amor y Fuego’ el 16 de abril, Rodrigo González, conductor del programa de ‘Amor y Fuego’, manifestó la inquietud de la audiencia ante la ausencia de comentarios por parte de la conductora de ATV, Magaly Medina, sobre la película biográfica de Ernesto Pimentel titulada ‘Chabuca’.

La situación se agrava debido a que la periodista aparece en la película y su posesión exclusiva de las últimas declaraciones de la expareja de Pimentel, Alex Brocca. Como se recuerda, el bailarín apareció en su set para hablar de la relación que tuvo con el conductor de ‘El Reventonazo de la chola’.

Ante ello, el conductor de Willax expresó su sorpresa por la falta de divulgación por parte de la figura de ATV de fragmentos de la entrevista con el difunto bailarín, donde reveló detalles sobre su relación con Pimentel y que hasta ahora no haya opinado. “La Magaly entrevistó a Alex Brocca, lo tuvo ahí sentado en su estudio, le contó toda su versión. ¿De repente lo pone? Sí, no. De repente, yo creo que no lo pone porque está todavía ocupada con la Ethel”, sostuvo en un inicio.

‘Peluchín’ insta a Magaly Medina a emitir entrevista de Alex Brocca en medio de controversia por película de Ernesto Pimentel. (Composición: Infobae)

Por su parte, Gigi considera que Magaly aún no ha expuesto el material porque podría no tener las imágenes o parte del material, ya que la entrevista se realizó en el canal 2 ‘Latina’. Solo espera que durante la semana se pueda difundir para que se vea la otra parte de la historia, además porque los seguidores en redes sociales lo piden.

“Un poco con la Vanessa López y de ahí ya se acordará. ¿Qué ha esperado? Esta semana cae. Puede ser. Yo también creo, porque es la que tiene la exclusiva”, acotó el comunicador en conversación con su compañera Gigi Mitre: “La versión de él. De repente se borró el archivo Latina. ¿Ah? A ver, puede ser, ¿no? ¿Hasta aquí pasa? ¿Y del año pasado qué pasa?. Entonces la verdadera, la entrevista original la tiene Magaly, hay que esperar”, aseveró.

Incluso, el popular ‘Peluchín’ no cree que Magaly no quiera pasar la entrevista, y mucho menos que no lo hace por amistad con el personaje de la ‘Chola’, o alguno de parte de su entorno. “No creo que la ‘Chola’ sea tan pata de Ney ya. Ah, no había pensado en eso”, mencionó el comunicador este 16 de abril.