Jugadora de Regatas Lima no descartó llegar a Alianza Lima, pese a histórica rivalidad en Liga Nacional de Vóley

Kiara Montes revela que jugaría por Alianza (RETIRADOS PODCAST)

Regatas Lima se medirá hoy ante Alianza Lima en un partido por el extra game de la Liga Nacional de Vóley. Ambas escuadras lucharán por un espacio en la final del campeonato nacional y buscarán hacerlo a través de sus principales figuras.

A lo largo de la presente temporada, una de las que más ha destacado en el elenco regatino es Kiara Montes, voleibolista con varios años de experiencia y también con pasado en la selección peruana. Y es que en una reciente entrevista, la atacante reveló detalles poco conocidos sobre su carrera deportiva.

Una de las respuestas que más llamó la atención de los usuarios fue cuando le preguntaron por la posibilidad de vestir la camiseta ‘blanquiazul’ en un futuro. A lo que Montes dijo lo siguiente: “Sí jugaría por Alianza, ¿por qué no?. No le cierro las puertas a nada, no tengo problema con ningún equipo”, reveló en el programa de YouTube ‘Retirados’.

Cabe resaltar que, en los últimos años, victorianas y chorrillanas han demostrado tener una fuerte rivalidad dentro del campo de juego, esto debido a que han protagonizado varios partidos decisivos y se han convertido en dos de los equipos más fuertes del torneo.

Recordemos que la jugadora de 23 años fichó por Regatas Lima en 2020, es decir, en plena pandemia. Desde ese entonces, ha sido campeona de la LNSV, motivo por el cual, ahora se encuentra 100% enfocado en lograr el tricampeonato.

Kiara Montes en su primer año vistiendo la camiseta de Regatas Lima - Créditos: Difusión

¿Qué dijo sobre la polémica con Horacio Bastit?

Pese a que ha logrado clasificar por cuarto año consecutivo a semifinales, esta temporada Regatas Lima no ha mostrado la misma regularidad de siempre. Actualmente, registran cinco derrotas: tres frente a Alianza Lima y dos ante la Universidad San Martín.

Fue en uno de dichos encuentros que Horacio Bastit, entrenador del vigente campeón nacional, no pudo evitar mostrar su molestia y explotó contra Kiara Montes. Este episodio se terminó haciendo viral en redes sociales y muchos criticaron el accionar de la voleibolista. No obstante, ella finalmente explicó cómo se dieron los hechos.

Kiara Montes le respondió a su entrenador tras cometer un error en el campo de juego.

“Vamos a partir en que Horacio para nosotras es como un papá y el equipo es como una familia. En una famila siempre hay la hija buena, la rebelde, la malcriada, etc. Yo podría decir que soy de las engreídas y lloronas”, señaló en un inicio.

Asimismo, agregó que “yo siento que sacaron todo de contexto, porque dijeron que le había saco el dedo medio y hasta le había tirado una botella. Yo nunca me atrevería a faltarle el respeto de esa manera a alguien que admiro y quiero tanto como Horario”.

“Fue un momento de mucha tensión, porque estábamos ajustadas en el marcador y yo recién acababa de entrar a campo. Me acuerdo que pidieron el tiempo y Horacio me llamó la atención, entonces yo le dije que era la primera pelota que tocaba”, sentenció.

Sobre sus planes a futuro

Con respecto a la oportunidad de emigrar al extranjero y fichar por un equipo afuera, Kiara expresó lo siguiente: “En verdad sí me gustaría jugar afuera. He tenido acercamientos de algunos mánagers que se encargan de todo el tema, pero yo he decidido quedarme por ahora acá, porque quiero irme preparada”.

Además, dejó en claro que su objetivo es seguir aprendiendo y mejorando. “Siento que ahora manejo mejor algunos fundamentos, pero si en algún momento decido irme, quiero hacerlo bien. Si voy a ser la extranjera en otro equipo, tengo que cargarme el equipo al hombro”.

Por último, aseguró que hoy en día, una de sus prioridas es terminar su carrera profesional en la universidad. “También está el tema de la universidad, porque estoy un poco atrasada y la idea es que termine primero mis estudios, para así poder irme tranquila y relajada”.