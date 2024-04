Anillo Vial Periférico: ¿Qué sucederá con las familias que no vendan sus predios para la construcción? Esto dice el MTC

Ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Tello, manifestó qué sucederá con los vecinos que no lleguen a un acuerdo| Congreso de la República

El Anillo Vial Periférico está próximo a ser ejecutado, pero aún existen diversos conflictos para la construcción de esta megaobra, así lo evidenció Infobae Perú en el recorrido que hizo en tres zonas de Independencia —solo en uno de los distritos afectados—. De esta manera, los vecinos manifestaron que no llegarán a un acuerdo económico con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para otorgarles estos terrenos.

Ante el informe, nos comunicamos con el sector para conocer qué sucedería con los propietarios que afirmaron que no dejarán sus viviendas, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, el ministro Raúl Pérez Reyes decidió dar a conocer qué sucederá con las familias que no están de acuerdo con la liberación de los predios.

El titular del MTC se presentó en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso de la República de manera virtual. Pérez Reyes explicó en qué consiste esta megaobra que conectará 12 distritos de Lima.

Anillo Vial Periférico de Lima y Callao: ¿Qué sucederá con los dueños que no buscan ser expropiados? Esto dice el MTC | Composición Infobae Perú (Clara Giraldo)

¿Qué sucederá con las familias que no venderán sus casas al MTC?

Infobae Perú pudo recoger los testimonios de los vecinos, quienes precisaron que viven hace varios años en esta zona. Ante ello, el titular precisó que ha tomado conocimiento de las posiciones de los dueños de las casas.

“Hay personas que legítima no quieren desplazarse de su localidad; o sea, ya han hecho su vida alrededor de una zona específica de la ciudad. En este caso, un grupo importante en Independencia y en varios distritos. Entonces, lo que estamos planteando ahí como parte de la compensación también se pueda dar reasentamiento”, señaló en un primer momento.

En este caso, sostuvo que se buscaría una reubicación para todos los afectados en zonas aledañas al sector donde viven, pero que no perjudique la obra. En este sentido, se tendría que contar con un terreno para la construcción de espacios nuevos para los vecinos.

El 'Barrio fantasma' de Independencia: vida entre basura y peligros por el Anillo Vial Periférico| Composición Infobae Perú

“Las familias de esos predios tendrían que ser reasentarse cerca, no exactamente donde están, porque por ahí pasará el proyecto. En algunos casos, hay terrenos que el Estado tiene y utilizaría para construir edificios donde se reasentarían a las personas que se moverían de estas viviendas. Por lo cual, ya no estaríamos compensando con dinero, sino lo que haríamos es un reasentamiento en un departamento nuevo con características que deberíamos conversar”, continuó ante esta comisión.

Además, enfatizó que existen personas que no cuentan con su título de propiedad, pero están considerados como posesionarios, por lo que se haría un trámite para que se reconozca la posesión. El ministro relató que una “experiencia” similar tuvieron para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Esto debido a que no con todos se logró llegar a un acuerdo, por lo que se les brindó un departamento a cambio de su vivienda. “La valoración del predio lo que nos limita es ver hasta donde podemos reconocer como recompensación, pero esto es algo que tenemos que conversar con los afectados y llegar caso a caso”, añadió.

En otro momento, aseveró que se paga hasta el 30% por encima del valor del mercado por cada predio. Por ello, indicó que la otra opción sería la evaluación de la “compensación” a través del reasentamiento en un “edificio”.

- crédito composición Infobae / Andina

“Probablemente, las personas afectadas digan que no hay un edificio cerca. La idea es que hagamos exactamente algo de lo que se hizo en el aeropuerto y la Línea Amarilla, que se construyeron edificios con estos propósitos específicos, de forma tal que luego se compensó a las familias y se evitó el desplazamiento a una zona alejada”, precisó el último martes 16 de abril.