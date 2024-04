Anillo Vial Periférico de Lima y Callao: Más de 2.400 predios deberán liberarse para iniciar megaobra| Andina/ Infobae Perú

En las últimas horas, el Anillo Vial Periférico fue adjudicado por un periodo de 30 años con una inversión de USD 3.400 millones. Esta obra beneficiaría a más de 4.5 millones de personas y contribuirá en reducir la congestión vehicular, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sin embargo, para ejecutar dicho proyecto aún existen diversas problemáticas que no han sido solucionadas.

Esto debido a que 2.465 predios tendrán que ser liberados para que se haga efectiva la construcción, pero solo se cuenta con 168 inmuebles al nombre del Estado hasta noviembre de 2023. De acuerdo con ProInversión, se aumentó el presupuesto que cubrirá los gastos para adquirir las viviendas que se encuentran ubicadas en los distritos de Independencia, Ate, La Molina y San Juan de Lurigancho.

A pesar de ello, el proyecto muestra una línea de retraso al no avanzarse con esta liberación. Según el cronograma, en el 2023 se tenía que liberar 404 inmuebles y se estima que en el 2024 serían 239, pero hasta el momento no se ha dado como se señaló.

El Anillo Vial Periférico fue adjudicado por un periodo de 30 años con una inversión de USD 3.400 millones.| Andina

Los riesgos del proyecto

La Contraloría General de la República alertó el riesgo para obtener terrenos de estos proyectos que unirá Lima y Callao. En el informe emitido el 22 de setiembre de 2023, se señala que se ha incumplido con la liberación de predios. Además, no se han concluido con los plazos para la presentación de los Estudios Definitivos de Ingeniería.

Asimismo, se precisa un cambio de tecnología para el cobro de tarifa que no cuenta con un “pronunciamiento regulador”. De esta manera, solicitan adoptar las medidas para subsanar dichas observaciones, debido a que tendría un impacto económico.

“Las situaciones identificadas podrían impedir, una vez suscrito el mencionado contrato, el logro o postergación de los beneficios del Proyecto para la ciudadanía, así como generar contingencias económicas al Estado”, se lee en el documento del organismo.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, habla tras el acto de adjudicación del proyecto del anillo vial de Lima, este jueves en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Desacuerdos entre propietarios y MTC

Por otro lado, los propietarios aún no llegan a un acuerdo con el MTC, por lo que no se ha efectuado la venta de una gran cantidad de predios. Infobae Perú conversó con Johany Gonzales, presidenta de la Asociación de Propietarios, quien afirma que buscan alternativas de solución, porque no saldrán de sus viviendas.

“Les indicamos que busquen alternativas para que no sea la afectación tan inmensa como ellos lo quieren hacer. Tocamos puertas de colegios para que nos puedan dar una opinión sobre la situación”, mencionó.

No obstante, el gobierno de Dina Boluarte ha declarado este proyecto como interés, por lo que se concluye con la adjudicación. De esta manera, el concesionario tiene la facultad de diseñar, financiar, construir, operar y mantener el proyecto por tres décadas.

Por su parte, el premier Gustavo Adrianzén realzó el proyecto como una inversión de impacto económico. Además, indicó que genera “confianza” a la inversión extranjera. “Esta obra contribuirá con la formalización del servicio de transporte y mejorará la seguridad vial, al tener un flujo de vehículos más ordenado”, dijo.

Anillo Vial Periférico recorrerá 12 distritos. (Foto: Andina)

¿Cuáles son los distritos que unirá?

Son un total de 11 distritos que unirá esta autopista con tres tramos correspondientes, por lo cual

Tramo 1: Callao, San Martín de Porres y Los Olivos

El recorrido empezará por el óvalo 200 Millas para continuar por las avenidas Elmer Faucett, Canta Callao, Naranjal. Aquí habrá una conexión para cruzar la Panamericana Norte en dirección a Túpac Amaru.

Tramo 2: Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica

El inicio será por la concurrida avenida Túpac Amaru, continuará por Independencia con un túnel de 2 km debajo de Lomas de Amancaes. Seguidamente, será por la avenida El Sol en San Juan de Lurigancho, cruza por encima de la Línea 1; y finalmente concluye por el túnel para llegar a la autopista Ramiro Prialé.

Tramo 3: El Agustino, Santa Anita, Ate, La Molina y San Luis

Empezará por Ramiro Prialé y el río Rímac, continuará por la avenida 22 de Julio, carretera Central, y Separadora Industrial. Además, seguirá por la Vía de Evitamiento hasta la avenida Circunvalación.