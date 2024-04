La asesora presidencial que vio, frente a frente, cómo Wilfredo Oscorima entregaba Rolex a Dina Boluarte

Fuente: Canal N

La abogada y economista Carmen Giordano Velásquez (48), amiga íntima de la presidenta Dina Boluarte, presenció la entrega de un reloj Rolex por parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, según una declaración emitida por la mandataria ante el Ministerio Público y difundida el último domingo por Punto Final.

Cuando el fiscal preguntó si podía “detallar dónde y en qué circunstancias ocurrió” la entrega “y quiénes estaban presentes”, Boluarte respondió: “No recuerdo exactamente cuándo ni dónde, pero como mencioné anteriormente, en una ocasión estaba la abogada Carmen Giordano, aunque tres veces ocurrieron en el despacho presidencial”.

La amistad de las juristas data de 2019, cuando participaron sin éxito en una candidatura para el decanato del Colegio de Abogados de Lima, de acuerdo con un informe de Cuarto Poder. En 2021, Giordano apoyó la candidatura de Boluarte a la vicepresidencia de la República y, tras el triunfo electoral, comenzó a trabajar como consultora en la vicepresidencia.

La relación se reforzó en diciembre del año pasado, cuando Giordano fue nombrada asesora técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia. En febrero, ambas fueron vistas en el funeral del exviceministro de Inclusión Social, William Contreras. En las exequias también se hizo presente la cúpula del Ejecutivo y el hermano presidencial, Nicanor Boluarte, investigado por tráfico de influencias.

“Dina, te lo presto”

La gobernante también reconoció ante el Ministerio Público que Oscorima fue quien propuso prestarle un Rolex al alegar que una presidenta, la primera mujer en tal cargo en 200 años de historia peruana, debía portar accesorios que reflejaran su estatus.

“Mi amigo y a quien veo como un hermano, me sugirió en Palacio: ‘Dina, como presidenta, debes llevar relojes elegantes, ya que viajas al extranjero y te reúnes con autoridades de otros países’. [...] Es apropiado que uses relojes elegantes”, dijo.

“Él se ofreció insistentemente a prestármelo, sin buscar nada a cambio, y se quitó su reloj dorado; intentó regalármelo, pero yo me negué rotundamente, diciéndole: ‘De ninguna manera, Wilfredo’. Aunque él insistió, yo no acepté; luego me dijo: ‘Está bien, Dina, te lo presto, yo tengo muchos otros relojes elegantes’; se quitó el reloj y me lo entregó. Y así, me fue prestando los otros relojes gradualmente”, acotó.

En febrero pasado, Cuarto Poder reveló que Giordano ha recibido 15 mil soles al mes desde la llegada de Boluarte al Gobierno. A pesar de contar con una experiencia relativamente limitada, fue el gabinete de la entonces vicepresidenta el que decidió contratarla en noviembre de 2021 como asesora en el Palacio.

Desde su contratación, ha percibido un total de 405 mil soles, en contraste con los 176 mil soles que Francisco Valerio, su exesposo, ha recibido por servicios prestados al Ministerio de Desarrollo bajo la dirección de Boluarte.

Presidenta de la república, Dina Boluarte, sostuvo reunión con gobernador regional de Ayacucho y alcaldes de esta jurisdicción

Valerio, quien se desempeña como ingeniero industrial y creador de contenido en YouTube, ha recibido dicha suma del erario público desde noviembre de 2021 hasta enero de este año, detalle del cual Giordano afirmó desconocer. “No sé, no tengo información. [...] Siempre habrá coincidencias, pero eso no depende de mí”, dijo al dominical.

Origen de Rolex

Oscorima adquirió el primer reloj, un Rolex Datejust 36 de oro rosa, en Casa Banchero el día del cumpleaños de Boluarte por 18.250 dólares. La pulsera Bangle, también comprada en la misma joyería el 25 de junio por 9.900 dólares, coincide con una visita del gobernador a la PCM para reunirse con Fritz Köhne, asesor del gabinete ministerial.

Punto Final tuvo acceso a las facturas de otros dos relojes proporcionados por Oscorima a Boluarte, comprados en Jomashop, una tienda en Nueva York. Uno, un Rolex Oyster Perpetual Datejust, adquirido en línea el 7 de septiembre por 26.215 dólares, y el otro, un Rolex Day Date President Rhodium de 18 quilates, comprado el 8 de noviembre por 20.217 dólares.