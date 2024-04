Darwin Espinoza asegura que no renunciará a Acción Popular y pide al secretario de su partido que ya no le “pida plata”

Darwin Espinoza señala que no renunciará a Acción Popular (Canal N)

El congresista de Acción Popular Darwin Espinoza desestimó las acusaciones en su contra que lo señalan de usar recursos del Estado en favor de su nuevo partido político. Espinoza indicó que no renunciará a su agrupación política. Además, mencionó que le extraña que el secretario general nacional de Acción Popular, Juan Abad, considere que debería estar preso ya que, según comentó, hace pocos días este le pidió dinero y ayuda para un puesto de trabajo a una de sus amigas.

El legislador dijo estar de acuerdo en que se investigue su caso, luego de que el programa dominical Punto Final diera a conocer que Espinoza utilizaría su despacho en el parlamento como cuartel de operaciones para beneficio del Movimiento Regional Adelante Ancash, partido político al cual pertenece.

Respecto a los trabajadores del Congreso a su cargo, mencionó que estos estuvieron realizando trabajos ajenos a sus funciones fuera de su horario laboral y que por ellos solicitó que sean sancionados ante la oficialía mayor.

Indicó que “tres de los cuatro trabajadores (que aparecen en el reportaje realizado actividades para el nuevo partido) estaban sus pendidos (...) por irregularidades que había visto”, dijo aunque no precisó cuáles eran dichas irregularidades.

Respecto al uso de las fichas Reniec al cual tiene acceso el congresista y los trabajadores de su despacho y que, según el reportaje, serían usada en beneficio de la formación de su partido, Darwin Espinoza mencionó que tiene esa cuenta desde el año 2021 para entregar víveres y abrigo. Argumentó que su equipo revisaba las fichas para segmentar a quiénes iban a favorecer en las campañas de friaje.

Diligencia de la Fiscalía

Por otro lado, el congresista explicó que las diligencias que realizaron la mañana de este martes la Fiscalía y la Diviac en su oficina parlamentaria, ubicada en la cuadra tres del jirón Huallaga, en el Centro de Lima, se trató de una constatación de la dirección.

“No ha habido ningún allanamiento (...). Ha habido una constatación para que se verifique cual es mi oficina y si la dirección que ellos tienen a la mano es la que corresponde. Porque ayer han querido allanar la oficina del congresista (Raúl) Doroteo y tenía otra dirección”, comentó.

Un equipo fiscal llegó a la oficina del vocero de Acción Popular, Darwin Espinoza, para el recojo de pruebas incriminatorias. | Canal N

Acusa el secretario de su partido

Sobre los pedidos de renuncia a Acción Popular que vienen desde su propio partido, Espinoza comentó que estos vienen siendo hechos desde el 2015, y que pese a las nuevas denuncias, no va a renunciar. Por el contrario, acusó al secretario general de su agrupación política, Juan Abad, de pedirle dinero y que interceda para asegurarle el trabajo a una mujer.

“El secretario general, hace poco me pidió dinero para celebrar su juramentación”, mencionó. Añadió que Abad le dijo que “interceda por una de sus amiguitas para que le puedan renovar su trabajo en el Congreso”.

“Mándenle saludos al señor Juan Abad y díganle que ya no me esté pidiendo plata o al menos que saque de su bolsillo para financiarse”, agregó.

Investigación de oficio

Ante el caso del Congresista Darwin Espinoza, la Comisión de Ética del Legislativo plantearía una denuncia de oficio, así lo mencionó Diego Bazán. No obstante, la sesión programada para abordar esta denuncia el lunes no pudo realizarse debido a la asistencia insuficiente de los miembros de la Comisión, con solo ocho de 17 parlamentarios presentes, faltando uno para el quorum necesario. La sesión fue reprogramada para el jueves 18 de abril, coincidiendo con una nueva sesión del Pleno, con la esperanza de contar con la asistencia completa. Entre los ausentes se encontraban representantes de diversas bancadas, destacando que Héctor Ventura fue el único que no solicitó licencia. Diego Bazán, presidente de la comisión, lamentó la situación y recordó la importancia de las reuniones presenciales para tratar temas complejos.