Empresario denuncia a familia de Christian Cueva por deuda de más de 58 mil soles: “No respondieron las conciliaciones”

En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ el 16 de abril, la conductora Magaly Medina reveló una nueva denuncia. En esta ocasión, se trata del empresario Julio Rodríguez, quien ha decidido emprender acciones legales contra la familia Cueva debido a la falta de pago del lote de panetones entregado en la pasada Navidad.

El panificador encargado de elaborar los panetones que Christian Cueva introdujo en el mercado hace unos años ha interpuesto una denuncia. Afirma que la familia tiene una deuda acumulada de más de 58 mil soles por los productos solicitados a finales de 2022 y 2023. A pesar de haber intentado contactar al hermano de Christian, Jorge Cueva fue con quien inicialmente dialogó, este no se ha presentado ni ha respondido a sus mensajes hasta el momento.

“Se hace el desarrollo e incluso se le pone la marca, que es la firma donde Cueva autoriza poner la firma de ellos”, se le escucha decir al gerente de la empresa panificadora. El dueño de Artesano S.A.C., Julio Rodríguez, explicó también en la nota que se encargaron del desarrollo del producto y también de incluir la marca, autorizada por la firma de Cueva.

Rodríguez relató que a través de redes sociales, Jorge Cueva, hermano del jugador, los contactó para encargarles la preparación de los panetones. Jorge visitó la planta, verificó la calidad del producto y luego confirmó que la cabeza del negocio era su hermano, el futbolista Christian Cueva. Con esta confianza, acordaron entregar los panetones terminados y recibir el pago una vez que se vendieran, lo que llevó a la empresa a emocionarse ante la posibilidad de hacer negocios con el futbolista.

Asimismo, el representante de la empresa informó que la Navidad de 2021 fue un rotundo éxito, logrando vender más de 25 mil panetones y generando ingresos que superaban los 200 mil soles. Esto se debió en parte a la fuerte promoción televisiva de estos panetones, así como en las redes sociales.

Sin embargo, en 2022, según el empresario panadero, las controversias del futbolista afectaron las ventas, reduciendo la cantidad vendida a 18,000 unidades. Esto, según él, marcó el inicio de las deudas, ascendiendo a más de 20,000 soles, que quedaron registradas en una factura a nombre del hermano de Cueva.

Nuevo lote de panetones fue con la empresa de la familia de Christian Cueva

Para recuperar la confianza, el empresario Julio Rodríguez comenzó a facturar a nombre de la empresa familiar, ‘Consorcio Chrisver S.A.C.’, pero lamentablemente esto no pudo evitar que el negocio se hundiera. Durante el año 2023, las ventas experimentaron una reducción considerable, llegando a disminuir hasta un 60%. Esto se atribuyó en gran medida a la situación personal que atravesaba el pelotero en ese momento.

En una conversación sobre el tema, Jorge Cueva compartió que su hermano estaba enfrentando dificultades. ‘Como puedes ver, Julio, mi hermano no está pasando por un buen momento. No quiero arriesgarme demasiado en este momento’, expresó el hermano de Cueva. Ante esta situación, se decidió de manera conjunta no tomar más riesgos en el negocio. La última Navidad Cuevita habría manchado tanto su imagen que, según la versión de este empresario, el hermano del pelotero Jorge le aseguró que no pudieron vender ni 3.000 panetones.

“Me he movido por la sierra, me he ido para allá, me he ido por acá tratando de colocar el producto y obtener liquidez para poderte pagar. Ahora como te digo, me están debiendo aquí, estoy que correteo un pago también en Trujillo, por eso no me he movido y estoy y tratando de corretear, me paguen para poder ir a Lima y liquidar lo último que me den en Lima y todo eso, este, depositar, te lo juro”, se le escucha decir a Jorge en el último audio WhatsApp.

Pese a todo, la familia ya habría colocado el 80 % de la última producción, pero hasta ahora no logran cancelar su deuda con este empresario de Carabayllo. “La verdad que no sé, no tengo respuesta de ellos. No contestan los WhatsApp, no contestan las llamadas”, fueron las palabras finales del empresario. Según el gerente de esta panificadora, los Cuevas no han estado disponibles para hablar desde enero. Tampoco han respondido a los intentos de conciliación. Por eso, ha decidido emprender acciones legales para asegurar el pago de los 58 mil soles que le deben por su trabajo.