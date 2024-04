‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa del lunes 15 de abril

La disputa entre Ethel y Natalie

A Magaly Medina le parece increíble que Ethel Pozo haya iniciado una disputa con Natalie Vértiz por no entender que fue una broma, pero todo le habría jugado en contra, ya que la gente en redes sociales defiende a la modelo. “La ironía es para inteligentes, no están acostumbrados, no le entra”, mencionó.