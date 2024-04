Marcelo Tinelli llegó a Argentina, pero no hubo reencuentro con Milett Figueroa: “Hoy se trabaja”

Marcelo Tinelli llegó a Argentina pero no hay reencuentro con Milett Figueroa.

Marcelo TInelli y Milett Figueroa están en el ojo de la tormenta luego de que comenzara a rumorearse una posible separación entre ambos. Y es que al inicio de su romance la pareja se lucía sumamente enamorada y compartiendo más de un momento juntos en redes sociales, pero con el paso del tiempo esto fue disminuyendo y el punto de inflexión fue cuando pasaron el primer cumpleaños del argentino completamente separados.

Aunque sí se enviaron algunos mensajes en redes sociales, todo parecía indicar que la pareja se encontraba en una crisis, pero Figueroa se ha encargado de desmentir esta información, mientras que Tinelli solo ha mantenido el silencio y compartiendo tiempo con su familia.

El viernes 12 de abril, Milett Figueroa se presentó en ‘Mande quien Mande’ y se refirió a su reencuentro con Marcelo Tinelli, en conversación con María Pía Copello, la modelo relató que el próximo 15 de abril estaría llegando a Argentina y se vería con su novio. “Yo vivo allá y de hecho tengo compromisos allá. Regreso y me encontró con él”, expresó.

Milett Figueroa mandó indirecta a los conductores del programa argentino 'LAM'

Sin embargo, recalcó que fue muy feliz con los días que tuvo en Lima, compartiendo con su familia, pero afirmó que su futuro está en el país albiceleste. “Me ha encantado estar acá, reencontrarme con mi familia, comer delicioso, pero tengo un proyecto de vida y la gente sabe que estoy viviendo allá”, expresó.

Es así que este lunes 15 de abril, Marcelo Tinelli compartió en sus redes sociales algunas imágenes de cómo va su día y sorprendió al mostrarse ya en Argentina. Lejos de tomarse un tiempo para compartir con su familia o descansar luego de un agotador viaje, el presentador apareció en las instalaciones de América TV de Argentina trabajando.

Como se conoce, es productor y accionista, por lo que está a cargo de varios programas. El argentino prefirió evidenciar sus labores antes que aclarar su situación sentimental y mostrarse con Milett Figueroa. Hasta el momento, la peruana es la gran ausente y no ha evidenciado siquiera su viaje al país albiceleste.

Marcelo Tinelli llegó a Argentina pero no hay reencuentro con Milett Figueroa.

Milett Figueroa niega que su relación sea por interés

En una reciente aparición en el programa ‘Mande quien Mande’, la modelo peruana Milett Figueroa abordó los rumores que circulan en torno a su relación con el presentador argentino Marcelo Tinelli. Con firmeza, destacó desde el inicio su independencia y dedicación al trabajo, rechazando la idea de que su romance se fundamente en intereses económicos o de otra índole. Figueroa, claramente afectada por las especulaciones, enfatizó su compromiso personal y profesional, distanciándose de las críticas y señalamientos.

“Saben que trabajo toda mi vida, y ayudo a todo el mundo cuando puedo ayudar. Me encanta trabajar. Puedo tener una relación con quien sea que yo quiera, porque tengo sentimientos y no siempre las relaciones son por interés, señores comentaristas, con mucho respeto se los digo. Pueden investigar lo que he hecho, lo que no he hecho, investíguenme así no sea funcionaria pública, sáquenme todo lo que tengan que sacarme”, declaró.

Además, Figueroa señaló que las opiniones externas sobre su vida personal no la inmutan y que su atención está puesta en cuidar y valorar su relación. “Estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho sola y la verdad que me encanta mi trabajo. No me incomoda que se generen teorías, pueden opinar lo que quieran, yo sé lo que soy, yo sé cómo me entrego en una relación y lo que hago también para cuidarla”, explicó.